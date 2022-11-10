Зворушливий жест: принцеса Кейт зробила незнайомцю милий подарунок і це зняли на відео

Кейт Міддлтон недарма називають дитячою принцесою. Де б вона не була і який би захід не відвідувала, вона завжди дуже тепло та трепетно спілкується з дітьми.

Учора принцеса Уельська відвідувала Дитячий центр Colham Manor у Гіллінгдоні, де поспілкувалася із публікою. А одному хлопчику подарувала свою шпильку з червоним маком. Такий аксесуар члени британської королівської родини зазвичай носять у листопаді напередодні Дня пам'яті.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Кетрін мило поспілкувалася із 3-річним хлопчиком на ім'я Акім під час свого візиту до цього центру. Кейт присіла навпочіпки, щоб поговорити з хлопчиком, а репортер Ріан Міллс поділилася цим відео у своєму твітері.

"Дякую Ліберті з початкової школи Colham Manor та мамі Акіма за те, що дозволили мені поділитися цим відео", — написала вона.

Це не все, що ви хотіли від принцу Аксем, який 3 був дуже шатаючий, коли кате невиразно схилився до себе hello на матерінтичному життєдайному життєписі, щоб дати йому свою ремебрацію poppy. Тканини Liberty від Colham Manor primary and Akeem's mum for letting me share pic.twitter.com/ykP1wyujtf — Rhiannon Mills (@SkyRhiannon) November 9, 2022

"Мене звуть Кетрін", — сказала вона Акіму, який просто відповів: "Добре", викликавши сміх натовпу, що зібрався".

Коли Акім виявив інтерес до шпильки Кейт з маком, яку носять на згадку про тих, хто загинув на війні, принцеса запропонувала йому її.

Принцеса Уельська з маленьким шанувальником / Фото: Associated Press

"Ти знаєш, для чого це? — запитала Кейт, знімаючи шпильку зі свого пальта. "Це для того, щоб згадати всіх солдатів, які загинули на війні. Ось візьми, це тобі", — і простягла хлопчикові червоний мак. Це було дуже мило.

У неділю члени королівської родини зберуться на службу на честь Дня пам'яті. Це буде перша служба, яку проведуть без королеви Єлизавети ІІ. Докладніше про цей особливий аксесуар ми вам уже розповідали раніше у матеріалі.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press