Зворушливий жест: син герцогині Единбурзької прийшов на службу з аксесуаром на згадку про принца Філіпа

Цього року святкування Великодня у британській королівській родині збіглося ще й з другою річницею від дня смерті принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II.

Ми вже бачили фотографії членів королівської родини, які були зроблені дорогою на великодню службу до каплиці Святого Георгія у Віндзорі в неділю. І помітили одне цікаве фото, яке привернуло нашу увагу.

Герцог і герцогиня Единбурзькі із сином Джеймсом / Фото: Getty Images

Герцог та герцогиня Единбурзькі були присутні на службі разом із 15-річним сином Джеймсом, графом Вессекським. Він прибув на великодню службу у краватці з принтом Land Rover.

І, ймовірно, це був зворушливий жест на адресу його покійного діда принца Філіпа, який, як відомо, був тісно пов'язаний з Land Rover, був за кермом до похилого віку, а також розробив свій власний, спеціально модифікований автомобіль, в якому везли його труну на день похорону.

Джеймс, граф Весекський / Фото: Getty Images

Нагадаємо, сестра Джеймса леді Луїза теж була дуже близька до Філіпа. У травні 2022 року дівчина віддала шану своєму дідусеві, керуючи возом герцога Единбурзького ареною під час емоційної ходи у фіналі шоу "Галопом з історії", яке було організовано на честь 70-річного правління Єлизавети II.

Леді Луїза та її брат Джеймс / Фото: Associated Press

Принц Філіп помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років, не доживши до свого століття лише кілька місяців.

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