Зворушливо і ніжно: Кейт та Вільям вперше поцілувалися на публіці після весілля

Зазвичай члени британської королівської родини дуже стримані, адже згідно з протоколом їм заборонено виявляти емоції одне до одного або до своїх дітей на публіці, тому вони не триматися за руки, не цілуються і не обіймаються. Кейт і Вільям трохи обійшли це суворе правило і навчилися виявляти ніжність і турботу трохи інакше — подружжя ніжно кладе руки на спину один одному. Цей милий жест неодноразово фіксували фотографи. Однак у новому сімейному відео, яке сім'я опублікувала у своїх соцмережах, щоб повідомити про завершення проходження принцесою курсу хіміотерапії, Кейт та Вільям вперше продемонстрували свої почуття публічно.

У зворушливому та емоційному ролику вони багато обіймали своїх трьох дітей і дне одного. Такого прояву почуттів раніше вони не показували.

А потім Вільям поцілував Кейт у щоку.

Принцеса Уельська Кетрін та принц Вільям/фото: The Prince and Princess of Wales

Був ще один поцілунок. Разом з дітьми вони дуріли на пляжі і почали обіймати Кейт, після чого Вільям знову поцілував дружину, але вже в шию.

Принцеса Уельська Кетрін та принц Вільям/фото: The Prince and Princess of Wales

Також пара просто була зазнімкована в обіймах одне одного.

Принцеса Уельська Кетрін та принц Вільям/фото: The Prince and Princess of Wales

Нагадаємо, що першим та останнім публічним поцілунком до цього моменту Кейт та Вільяма був їхній весільний. Вони одружилися 2011 року у Вестмінстерському абатстві. Поцілувалися молодята на балконі Букінгемського палацу.

Весільний поцілунок Кейт та Вільяма / Фото: Associated Press

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