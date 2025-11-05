Зворушила публіку: княгиня Шарлін з’явилася на заході зі своїм собакою

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

У Шарлін та її чоловіка князя Альбера II є три чихуахуа та родезійський ріджбек. Днями княгиня відвідала благодійний захід, на який взяла з собою одного зі своїх собак.

Шарлін, як президентка Товариства захисту тварин Монако, взяла участь у Rokethon — марші, «посвяченому боротьбі з покинутими тваринами». Вона одягла пальто верблюжого кольору з капюшоном і великими накладними кишенями від Max Mara, простий білий топ під низ і джинси-кльош, а на руках тримала свого крихітного біло-коричневого чихуахуа Гарлі.

Княгиня Шарлін і її пес Гарлі / © Instagram княжої родини Монако

Свій образ княгиня Монако доповнила золотими сережками-кільцями, простою зачіскою та лаконічним макіяжем, а також зробила світлий манікюр.

«Я завжди любила тварин», — розповіла Шарлін журналу Gala 2024 року. «У дитинстві моя сім’я розповідала мені про права тварин та боротьбу з жорстоким поводженням з ними. Ми завжди любили та захищали тварин». Також княгиня казала, що завжди любила породу чихуахуа.

«Вони чарівні, розумні і досить маленькі, щоб їх можна було брати із собою всюди», — заявила вона.

