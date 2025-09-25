- Дата публікації
Зворушила шанувальників: королева Ранія запостила фото з молодшою онучкою на руках
Королева Ранія поділилася кількома новими знімками у своєму Instagram.
Її Величність відвідала днями Нью-Йорк, завітавши до штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй, де у неї відбулася ділова зустріч.
На ній королева Ранія з’явилася у білій сорочці з краваткою від Sébline та ніжного рожевого відтінку спідниці з квітковим принтом від Emilia Wickstead. У руках Ранія тримала мініатюрну сумку від Fendi та взула туфлі з застібками Jennifer Chamandi.
Також королева Йорданії опублікувала миле фото зі своєю молодшою онучкою — принцесою Аміною, написавши під фотографією: «З моєю Аміною».
Дівчинка стала первістком для старшої доньки Ранії — принцеси Іман. Вона народилася в лютому 2025 року і стала першою дитиною Іман та її чоловіка Джаміла Терміотіса, які одружилися 2023-го.
Нагадаємо, також у королеви Ранії є старша онука — принцеса Іман, донька старшого сина Ранії — кронпринца Хусейна та принцеси Раджви. Їй у серпні цього року виповнився один рік.