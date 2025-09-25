ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
1 хв

Зворушила шанувальників: королева Ранія запостила фото з молодшою онучкою на руках

Королева Ранія поділилася кількома новими знімками у своєму Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Ранія

Королева Ранія / © Associated Press

Її Величність відвідала днями Нью-Йорк, завітавши до штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй, де у неї відбулася ділова зустріч.

На ній королева Ранія з’явилася у білій сорочці з краваткою від Sébline та ніжного рожевого відтінку спідниці з квітковим принтом від Emilia Wickstead. У руках Ранія тримала мініатюрну сумку від Fendi та взула туфлі з застібками Jennifer Chamandi.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Також королева Йорданії опублікувала миле фото зі своєю молодшою онучкою — принцесою Аміною, написавши під фотографією: «З моєю Аміною».

Дівчинка стала первістком для старшої доньки Ранії — принцеси Іман. Вона народилася в лютому 2025 року і стала першою дитиною Іман та її чоловіка Джаміла Терміотіса, які одружилися 2023-го.

Королева Ранія з онукою Аміною / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія з онукою Аміною / © Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, також у королеви Ранії є старша онука — принцеса Іман, донька старшого сина Ранії — кронпринца Хусейна та принцеси Раджви. Їй у серпні цього року виповнився один рік.

Дата публікації
Кількість переглядів
194
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie