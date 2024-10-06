Звучить апетитно: принцеса Кейт назвала дві улюблені страви, які готує вдома

Принцеса Уельська Кейт завжди була дуже практичною мамою для своїх дітей і любить готувати їжу вдома самостійно.

Звичайно, навряд чи сім'я Уельських повноцінно відмовилася від кухаря, але Кейт іноді стає біля плити, щоб потішити свою родину чимось смачним.

Раніше під час різних візитів Кетрін розповідала, що їй подобається готувати для 11-річного принца Джорджа, 9-річної принцеси Шарлотти та 6-річного принца Луї. А під час виступу на BBC Radio 1 з чоловіком принцом Вільямом минулого року Кейт сказала, що швидше за все, приготує одну з двох своїх фірмових страв — каррі або лосося теріяку того вечора, пише express.co.uk.

Принцеса Уельська з дітьми та чоловіком Вільямом / Фото: Getty Images

Принц Вільям не любить дуже гострі страви. За його словами, занадто гостра їжа змушує його пітніти.

Крім каррі Кейт також розповіла, як сильно вона та її діти люблять готувати італійську їжу. Про це вона говорила час візиту до початкової школи Лаванди. Старші діти завжди залучаються до приготування страв і їм це дуже подобається. Особливо Джорджу та Шарлотті цікаво готувати піцу та замішувати тісто.

Також відомо, що принцеса Уельська завжди сама пече торти на дні народження своїх дітей.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Кетрін повернулася до роботи після тривалої перерви через лікування раку. Вона відвідала захід у Віндзорському замку.

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