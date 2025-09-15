Звучить несподівано: принц Гаррі дав єдиний коментар після зустрічі з королем Чарльзом

Принц Гаррі / © Associated Press

Зустріч батька та сина стала можливою лише тому, що принц Гаррі пообіцяв, що не винесе з кабінету Кларенс-гауса жодного зайвого слова на публіку. Але журналісти, звичайно ж, не могли не запитати у герцога Сассекського, як минув його візит до Лондона та зустріч із батьком, якого Гаррі не бачив майже два роки.

Зустріч, «приватне чаювання» між ними, тривала 55 хвилин — майже вдвічі більше за час, який Гаррі отримав під час минулого візиту 2024 року (тоді вони спілкувалися близько 25 хвилин).

Король Чарльз і принц Гаррі / © Getty Images

Після того, як герцог покинув Кларенс-гаус, журналісти запитали його про можливість подальших зустрічей з королем, на що Гаррі коротко відповів:

«У центрі уваги має бути мій батько», — маючи на увазі, що він не має наміру нічого коментувати, цитує його слова The Sun.

Після чотириденної поїздки представник Гаррі розповів, що йому «подобалося зустрічатися зі старими друзями» та колегами.

Нагадаємо, після візиту до Лондона принц Гаррі здійснив несподівану поїздку до України. Він відвідав Київ, поспілкувався з ветеранами, побував у музеї та вшанував пам’ять загиблих від російських атак людей та військових. А на вокзалі йому зробили милий подарунок і тепер усі чекають, чи побачать його у сторіз у дружини принца — Меган Маркл.

Принц Гаррі на вокзалі в Києві та Юлія Свириденко / © instagram.com/svyrydenko.official

15 вересня британський принц святкує 41-річчя. Ми зібрали добірку його милих дитячих фотографій на честь цього.