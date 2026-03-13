- Дата публікації
Звучить зовсім неприємно: як називали експринца Ендрю в дитинстві
Колись Ендрю Маунтбаттен-Віндзор вважався «улюбленим сином» королеви Єлизавети II і насолоджувався усіма атрибутами розкішного королівського способу життя. Його навіть вважали одним із найпопулярніших членів королівської родини.
Через десятиліття Ендрю був позбавлений всіх своїх колишніх титулів та звань своїм братом, королем Чарльзом. До того ж, зараз ведуться переговори про виключення його з лінії престолонаслідування, і його повністю вигнали з маєтку, в якому він прожив два десятиліття і було відсторонено від суспільного життя.
Однак, судячи з усього, від самого початку Ендрю був більшою проблемою, ніж його брати і сестри, Чарльз, принцеса Анна та принц Едвард, пише журнал Hello!. Це призвело до того, що його няня, Мейбл Андерсон, навіть дала йому досить невтішне прізвисько, як пише Найджел Кауторн у своїй книжці «Кінець монархії та Епштейн».
Через його примхи і впертий характер вона називала Ендрю «Малюком-бурчуном», а іноді й «юним пустуном». Найджел писав: «Він постійно пустував, наприклад, витягував всі батарейки з радіоприймача Мейбл або зв'язував шнурки вартових».
«На відміну від Чарльза та Анни, які народилися до того, як їхня мати Єлизавета стала королевою, у нього було сім дитячих кімнат у чотирьох палацах, нескінченні розкішні частування і набагато більше уваги з боку матері».
А після того, як одна з його витівок позбавила її можливості дивитися кінні перегони по телевізору в Букінгемському палаці, їй довелося прокоментувати ситуацію: «Він не завжди буває промінчиком світла в будинку».
Раніше ми згадували, як виховання королеви Єлизавети II позначилося на майбутньому Ендрю і вплинуло на формування його характеру. І, як виявилося, вплинуло не найкращим чином.