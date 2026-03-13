Звучить зовсім неприємно: як називали експринца Ендрю в дитинстві

Маленький принц Ендрю з сестрою Анною і батьком принцом Філіпом / © Getty Images

Через десятиліття Ендрю був позбавлений всіх своїх колишніх титулів та звань своїм братом, королем Чарльзом. До того ж, зараз ведуться переговори про виключення його з лінії престолонаслідування, і його повністю вигнали з маєтку, в якому він прожив два десятиліття і було відсторонено від суспільного життя.

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор / © Getty Images

Однак, судячи з усього, від самого початку Ендрю був більшою проблемою, ніж його брати і сестри, Чарльз, принцеса Анна та принц Едвард, пише журнал Hello!. Це призвело до того, що його няня, Мейбл Андерсон, навіть дала йому досить невтішне прізвисько, як пише Найджел Кауторн у своїй книжці «Кінець монархії та Епштейн».

Королева Єлизавета II з молодшими дітьми - принцом Едвардом і Ендрю / © Getty Images

Через його примхи і впертий характер вона називала Ендрю «Малюком-бурчуном», а іноді й «юним пустуном». Найджел писав: «Він постійно пустував, наприклад, витягував всі батарейки з радіоприймача Мейбл або зв'язував шнурки вартових».

«На відміну від Чарльза та Анни, які народилися до того, як їхня мати Єлизавета стала королевою, у нього було сім дитячих кімнат у чотирьох палацах, нескінченні розкішні частування і набагато більше уваги з боку матері».

Королева Єлизавета II і принц Ендрю / © Getty Images

А після того, як одна з його витівок позбавила її можливості дивитися кінні перегони по телевізору в Букінгемському палаці, їй довелося прокоментувати ситуацію: «Він не завжди буває промінчиком світла в будинку».

Раніше ми згадували, як виховання королеви Єлизавети II позначилося на майбутньому Ендрю і вплинуло на формування його характеру. І, як виявилося, вплинуло не найкращим чином.