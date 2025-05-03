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Звичка королеви Камілли, яку відмовився терпіти король Чарльз: про що йдеться
У королеви Камілли багато років була одна звичка, яка дуже не подобалася її чоловікові Чарльзу.
Цього року пара відсвяткувала 20-ту річницю весілля та провела цей день в Італії. Грандіозна подія спонукала багатьох згадати, як починався роман Чарльза та Камілли і, як розвивалися їхні стосунки разом упродовж багатьох років.
Частиною цих міркувань був погляд на те, як змінилися за роки свого міцного союзу Чарльз і Камілла до того, як королева позбавилася однієї зі своїх шкідливих звичок, яка дратувала короля.
Однією з таких звичок королеви Камілли було паління. Королівські кореспонденти Ребекка Інгліш та Річард Еден із Daily Mail зазначили, що Камілла кинула курити близько 15 років тому, це була звичка, яку Чарльз, як повідомляється, не збирався терпіти, пише журнал Ok!.
В одному з епізодів Palace Confidential на питання про те, чи палила Камілла, Річард підтвердив: «Так, палила багато років, але, як нещодавно ясно дав зрозуміти її син Том Паркер-Боулз, вона покинула. У драмах її часто зображують з цигаркою, що палить одну за іншою та випиває по склянці, але вона відмовилася від цієї шкідливої трави», — сказав Том.
Зазначимо, що неприязнь королівської сім’ї до паління може бути пов’язана з тим фактом, що дід короля Чарльза, король Георг VI, помер від раку легенів, який, як вважають, був пов’язаний з його звичкою палити.
Нагадаємо, сам Том Паркер-Боулз нещодавно розповів про свої проблеми зі здоров’ям, чим шокував британців.