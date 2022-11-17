Зять принцеси Анни розповів, як засвітив труси перед своєю тещею

Чоловік Зари Тіндалл та зять королівської принцеси Анни бере участь в австралійському реалітішоу, де ділиться деякими відвертими історіями зі свого життя.

Нещодавно на шоу "Я знаменитість… Витягни мене звідси!" колишній регбіст розповів, як зазнав фіаско перед своєю свекрухою. Майк відверто розповів про те, як захоплений танцями на різних заходах, що його костюми і, зокрема, штани, рвуться у невідповідний момент. І поділився кумедною історією:

"У мене було щось на зразок 30-річчя, це було в стилі диско 70-х", — продовжив він. "Я танцював на танцполі. На мені були штани кльош, але вони був досить обтислими. Ніщо ніколи не пасує регбісту так, як обтислі штани. Так що я танцював зі своєю свекрухою, і один незграбний рух і мої штани порвалися", — поділився Майк, пише People.

Чоловік Зари розповів, що штани порвалися просто на очах у принцеси Анни, і вона побачила його труси-боксери, які були того дня на ньому. Принцеса Анна відреагувала стримано та просто пішла з танцполу. Але ситуація вийшла конфузна.

Принцеса Анна, Зара та Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Анна та її дочка Зара дуже близькі, і, мабуть, із зятем Майком у королівської принцеси теж добрі стосунки.

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