OLED-ноутбук від ASUS – найкращий подарунок на День закоханих

Здивуйте свою половинку вишуканим подарунком, який не тільки стильно виглядає та швидко працює, але й дарує справжню насолоду для очей. OLED-дисплеї в нових мобільних пристроях ASUS відтворюють барвисте й неймовірно контрастне зображення, яке гарантує комфорт під час роботи та незабутні враження від перегляду улюблених фільмів.

Пропонуємо п'ять причин вибрати ноутбук або планшет ASUS OLED вже сьогодні.

Причина перша: неймовірно глибокий чорний

У дисплеї OLED кожен з мільйонів пікселів випромінює світло, тому, коли потрібно показати чорний колір, піксель просто вимкнеться, щоб надати найтемніший чорний. Здатність дисплея відтворювати глибокі відтінки чорного допоможе побачити непомітні раніше деталі. Ви будете здивовані, як багато зможете розгледіти в улюблених фільмах!

Причина друга: справжні відтінки

Пристрої ASUS з OLED-екраном надають надзвичайно реалістичне зображення з охопленням "кінематографічної" колірної гами DCI-P3. Точне відтворення кольорів не тільки робить вміст привабливим, це також важливо для дизайнерів та представників багатьох інших професій, які працюють із графікою.

Причина третя: чіткість за будь-якої яскравості

На звичайних РК-дисплеях зі зменшенням яскравості екрана різко погіршується рівень деталізації та якість відтворення кольорів. Пристрої ASUS з OLED-екраном гарантують високу точність кольорів за будь-якого рівня яскравості. Тож можна вільно регулювати яскравість екрана так, щоб вона відповідала навколишньому освітленню.

Причина четверта: на 70% менше синього світла

Під час роботи за екраном синя складова світла може спричиняти дискомфорт і навіть погіршувати якість сну. Проте завдяки властивостям технології OLED пристрої ASUS випромінюють на 70% менше шкідливого синього світла, що підтверджено незалежними лабораторіями TÜV Rheinland і SGS. На відміну від традиційної фільтрації синього світла, якість відтворення кольорів при цьому не погіршується.

Причина п’ята: плавність відображення

Дисплеї OLED у пристроях ASUS мають найшвидший відгук серед будь-яких дисплеїв для портативних пристроїв. Це робить максимально плавним відтворення динамічних сцен, зменшує затримку під час ігор і гарантує прокручування тексту без розмиття.

Пристрої ASUS OLED з відтворенням справжнього чорного, розкішними кольорами, низьким рівнем синього світла і плавністю відображення спричинили справжню революцію у сприйнятті зорових образів.

Пристрої ASUS з OLED-екранами

Асортимент пристроїв ASUS, оснащених дисплеями OLED, охоплює широкий перелік моделей: від потужних пристроїв, орієнтованих на розробників мультимедійного контенту, до ультратонких і надзвичайно легких моделей для сучасного мобільного життя.

ASUS Vivobook 13 Slate OLED — один пристрій для роботи та розваг

Vivobook 13 Slate OLED – ноутбук-трансформер, створений для мобільного стилю життя. Він легко адаптується до всього, що б не робив його власник: робота, навчання, відпочинок чи спілкування. Підтримка стилуса ASUS Pen 2.0 зі змінними наконечниками різних типів прийдеться до смаку всім творчим людям, а поціновувачі розваг неодмінно оцінять якісне зображення на 13-дюймовому OLED-дисплеї з технологією Dolby Vision, доповнене чарівним звучанням вбудованої аудіосистеми з просторовими ефектами Dolby Atmos.

Vivobook 13 Slate OLED легко трансформується з ноутбука в планшет і назад – достатньо лише підключити або від’єднати повнорозмірну клавіатуру. У режимі ноутбука пристрій відкривається на будь-який зручний кут до 170°.

Zenbook 14X OLED — барвисте зображення, справжня мобільність

Zenbook 14X OLED – витончений, легкий, компактний ноутбук, у конфігурацію якого входять новітній процесор і високопродуктивна графіка. Серед його переваг – OLED-дисплей із тонкою рамкою з чудовими характеристиками (роздільна здатність до 4K, технологія HDR, співвідношення сторін 16:10), який розкривається на 180°, а також ексклюзивна цифрова панель ASUS NumberPad 2.0, суміщена з тачпадом. Убудований у кнопку ввімкнення сканер відбитків пальців забезпечує зручну й швидку автентифікацію в системі – досить лише одного дотика!

Zenbook 14X OLED важить усього 1,4 кг, а товщина його корпуса становить 15,9 мм. Такий пристрій поміститься практично в будь-яку сумку й не стане тягарем в дорозі. Повноцінний комплект портів дозволить легко підключити до ноутбука всю необхідну периферію, а його самого – до комп'ютерної мережі. Неймовірно стильний, продуктивний та легкий Zenbook 14X з OLED може стати чудовим подарунком на День закоханих.