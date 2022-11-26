Це було дуже гарно: 2500 голих австралійців позували вранці на пляжі

Незвичайну акцію провів американський фотограф Спенсер Тунік на пляжі в Сіднеї.

Вчора, 25 листопада, близько 03.30 ранку на пляжі Бонді в Сіднеї близько 2500 оголених добровольців позували для інсталяції, яка покликана привернути увагу до проблеми раку шкіри.

Фото: Associated Press



Проект американського фотографа Спенсера Туніка спрямований на привернення уваги до проблеми раку шкіри. Австралія займає перше місце у світі за частотою захворюваності саме на цей вид раку. Інсталяція має закликати австралійців до регулярного огляду шкіри.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press



Заради проведення акції було навіть змінено законодавство, пише ВВС, щоб уперше дозволити публічне оголенняя онення на пляжі.

В акції взяли участь волонтери у співпраці із благодійною організацією Skin Check Champions.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

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