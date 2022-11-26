Це було дуже гарно: 2500 голих австралійців позували вранці на пляжі

Незвичайну акцію провів американський фотограф Спенсер Тунік на пляжі в Сіднеї.
Вчора, 25 листопада, близько 03.30 ранку на пляжі Бонді в Сіднеї близько 2500 оголених добровольців позували для інсталяції, яка покликана привернути увагу до проблеми раку шкіри.
Проект американського фотографа Спенсера Туніка спрямований на привернення уваги до проблеми раку шкіри. Австралія займає перше місце у світі за частотою захворюваності саме на цей вид раку. Інсталяція має закликати австралійців до регулярного огляду шкіри.
Заради проведення акції було навіть змінено законодавство, пише ВВС, щоб уперше дозволити публічне оголенняя онення на пляжі.
В акції взяли участь волонтери у співпраці із благодійною організацією Skin Check Champions.
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