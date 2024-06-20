У графітовому жилеті і з гарними локонами: Олена Зеленська у новому діловому луку постала на презентації

Олена Зеленська взяла участь у презентації результатів із національної стратегії створення безбар’єрного простору в Україні.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"83% українців вважають безбар’єрність новою цінністю для суспільства. Йдеться, звісно, не лише про фізичні перепони, а й про перешкоди в роботі, навчанні, дозвіллі, взагалі в повноцінному житті. Українці кажуть: щоб створити справжню доступність і комфорт для всіх, слід зосередити увагу на зміні поведінки людей (так вважають 34% опитаних),створенні адаптованого середовища (32%) та забезпеченні доступності освіти й робочих місць (22%). При цьому 24% респондентів (на 14% більше, ніж перед російським вторгненням) уже долучаються до усунення бар'єрів", – розповіла перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході Зеленська постала у жакеті і жилеті графітового кольору. У неї було гарне укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках і стильні сережки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська з'явилася на пресконференції в елегантному вбранні рубінового кольору, яке складалося з жакета без ґудзиків і спідниці міді.

Читайте також: