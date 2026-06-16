"1+1 Україна" оголошує прем’єру нового сезону "Голосу країни" вже восени: кастинг розпочато

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Проєкт повернеться на телеекрани вже восени цього року, а вся країна зможе обрати голос нашого часу.



Сьогодні талант має не просто дивувати, а промовляти. Тож цього року на головній музичній сцені країни проєкт збирає неймовірні голоси, самобутні таланти, історії яких відгукуються мільйонам. «Голос країни» традиційно кличе тих українців, голоси яких здатні живити, підтримувати та надихати, викликаючи гордість за своїх.



Кастинг «Голосу країни-14» вже стартував. «1+1 Україна» шукає співаків, віком від 16 років. Верхньої вікової межі немає, як і у справжніх мрій. Якщо ви не уявляєте своє життя без музики, пісня для вас є захистом та порятунком, вам є чим поділитись — головна музична сцена чекає на вас!



Взяти участь можна, заповнивши анкету на сайті 1plus1.ua за посиланням. Кастинг триватиме до 31 серпня включно.



Наразі телеканал не розкриває імена чотирьох зіркових тренерів нового сезону. Їх оголосять пізніше, однак уже зараз творці шоу обіцяють, що прем’єра «Голосу країни» стане однією з найочікуваніших телевізійних подій року.



Нагадаємо, 12 сезон «Голосу країни» був перерваний повномасштабним вторгненням військ рф до України, проте згодом вихід проєкту відновився, а фінал пройшов у прямому ефірі із підземної станції київського метро Майдан Незалежності. Переможницею стала Марія Квітка. Знімання європейського сезону «Голосу країни-13» відбувались у Варшаві. Фінал був благодійним, а переможцем став підопічний Артема Пивоварова, військовослужбовець Михайло Панчишин.



Міжнародним розповсюдженням формату займається ITV Studios.



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