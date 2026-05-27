ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Події
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
4 хв

14 найочікуваніших подій XIV Книжкового Арсеналу

Фестиваль відбудеться 28-31 травня у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
14 найочікуваніших подій XIV Книжкового Арсеналу

Уже завтра у Києві розпочнеться Книжковий Арсенал, який триватиме з 28 по 31 травня. Фестиваль збере тисячі відвідувачів і відвідувачок у Мистецькому арсеналі.

Цьогорічний Книжковий Арсенал — це 240 подій: від великих міжнародних дискусій і публічних інтерв’ю до перформансів, виставок і музичних концертів. Ми вибрали 14 активностей з різних програм фестивалю, на які точно варто звернути увагу.

  1. Розмова з Нобелівською лауреаткою Ольгою Токарчук

28 травня, 18:00, Головна сцена

Публічну розмову «Ми не на острові» з польською письменницею, лауреаткою Нобелівської премії з літератури Ольгою Токарчук модеруватиме куратор Програми письменника цьогорічного Книжкового Арсеналу Андрій Любка. Подія відбувається за підтримки Польського інституту у Києві.

  1. Сергій Жадан. Нові тексти

28 травня, 19:30, Головна сцена

Одні з найбільш очікуваних подій Арсеналу повʼязані з презентаціями та читаннями нових текстів Сергія Жадана. У відвідувачів і відвідувачок буде можливість наживо почути ті, які ще не лунали в публічному просторі.

  1. Дискусія «Порушений заповіт: чому росте стіна між поляками та українцями»

29 травня, 14:00, Головна сцена

Складні теми історичної пам’яті, політики та сучасних польсько-українських взаємин — одні з основних для фестивальних дискусій. Її учасники — Едвін Бендик, Анна Домбровська та Андрій Любка. Модеруватиме розмову журналіст, речник 8 корпусу ДШВ Вадим Карпʼяк.

  1. Публічна дискусія «За межами образу жертви» з ексклюзивним показом уривку фільму «Сліди»

29 травня, 15:00, Лекторій

Подія об’єднає розмову про документування війни та ексклюзивний показ уривку нового документального фільму режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк.

Спікери: Аліса Коваленко, Ірина Довгань, Лариса Денисенко, Олександра Матвійчук, Марсі Шор.

Модераторка: Тетяна Огаркова.

  1. «Війна — це власні імена». Як Франція читає історії України

29 травня, 16:00, Лекторій

Розмова про те, як українські історії перекладаються для закордонної аудиторії та як Франція сьогодні читає Україну.

Організатори: Український інститут, Французький інститут, Посольство Франції в Україні, Французький інститут в Україні.

  1. Дискусія «Як говорити про вразливість, не втрачаючи сили?»

30 травня, 11:30, Головна сцена

Подія про чесність, крихкість і те, як говорити про складний досвід під час довгої війни — без героїзації, але й без втрати внутрішньої опори. Спікерками стануть письменниці Катерина Калитко та Євгенія Кузнєцова, а модеруватиме розмову Ліза Цареградська.

  1. Виступ «ДваТри» та Symonenko

30 травня, 20:30, Вулична сцена

Струнно-смичковий рейв «СМИК» організує виступ гурту «ДваТри», який грає традиційну українську інструментальну музику Наддніпрянщини та Полісся, та діяча київської електронної сцени Symonenko.

  1. Розмова з Артемом Чехом про новий роман

30 травня, 13:00, Авторська сцена

Публічна розмова «Зсередини тексту» буде присвячена новому роману Артема Чеха — письменника та військовослужбовця. Модеруватиме розмову письменник і літературний критик Олександр Бойченко.

  1. Вісім розумних запитань про нашу перемогу

30 травня, 18:00, Авторська сцена

«Вісім розумних запитань про нашу перемогу» — розмова про війну, суспільство, армію та майбутнє України між журналістом, військовослужбовцем Вадимом Карпʼяком і головою фонду «Повернись живим» Тарасом Чмутом.

  1. Онлайн-лекція Славоя Жижека

31 травня, 12:30, Головна сцена

Один із найвідоміших сучасних філософів зі Словенії долучиться до Книжкового Арсеналу онлайн. Його лекції традиційно поєднують філософію, політику та аналіз сучасного світу.

  1. «Де ми зараз як культура: ми перемагаємо чи програємо?»

31 травня, 13:30, Авторська сцена

На цій розмові будемо говорити про роль української культури у світі зараз — разом із письменницею Оксаною Забужко та головним редактором Radio NV Олексієм Тарасовим.

  1. Перформанс «Відлуння/Echoes»

31 травня, 11:30, Вулична сцена

Перформанс письменників Олени Герасим’юк та Павла Матюші, створений як продовження голосів загиблих українських письменників, митців і військових: Максима Кривцова, Володимира Вакуленка-К, Вікторії Амеліної, Катерини Роговик, Ігоря Мисяка, Миколи Леоновича, Бориса Гуменюка, Іллі Чернілевського, Вероніки Кожушко, Гліба Бабіча.

  1. Дискусія «Як нам бути у світі?»

31 травня, 15:00, Літературна сцена

Одна з фестивальних розмов, що присвячена питанням місця України у світі, міжнародної суб’єктності та майбутнього української культури.

Організатор: Український ПЕН.

Учасники: філософ Володимир Єрмоленко, журналістка й культурна менеджерка Наталія Терамае, письменниця Олена Стяжкіна, шефредакторка сайту «Суспільне Культура» Катерина Яковленко.

  1. Концерт «контроль [] свободи» від Ensemble 24

31 травня, 20:30, Авторська сцена

Фінальна музична подія кураторської програми Люби Морозової — експериментальний концерт про свободу, контроль і звучання сучасної української музики.

Нагадуємо, що Книжковий Арсенал відбудеться 28-31 травня у Мистецькому арсеналі в Києві. Більше про фестиваль і квитки на подію — за посиланням.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie