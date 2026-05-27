14 найочікуваніших подій XIV Книжкового Арсеналу
Фестиваль відбудеться 28-31 травня у Києві.
Уже завтра у Києві розпочнеться Книжковий Арсенал, який триватиме з 28 по 31 травня. Фестиваль збере тисячі відвідувачів і відвідувачок у Мистецькому арсеналі.
Цьогорічний Книжковий Арсенал — це 240 подій: від великих міжнародних дискусій і публічних інтерв’ю до перформансів, виставок і музичних концертів. Ми вибрали 14 активностей з різних програм фестивалю, на які точно варто звернути увагу.
Розмова з Нобелівською лауреаткою Ольгою Токарчук
28 травня, 18:00, Головна сцена
Публічну розмову «Ми не на острові» з польською письменницею, лауреаткою Нобелівської премії з літератури Ольгою Токарчук модеруватиме куратор Програми письменника цьогорічного Книжкового Арсеналу Андрій Любка. Подія відбувається за підтримки Польського інституту у Києві.
Сергій Жадан. Нові тексти
28 травня, 19:30, Головна сцена
Одні з найбільш очікуваних подій Арсеналу повʼязані з презентаціями та читаннями нових текстів Сергія Жадана. У відвідувачів і відвідувачок буде можливість наживо почути ті, які ще не лунали в публічному просторі.
Дискусія «Порушений заповіт: чому росте стіна між поляками та українцями»
29 травня, 14:00, Головна сцена
Складні теми історичної пам’яті, політики та сучасних польсько-українських взаємин — одні з основних для фестивальних дискусій. Її учасники — Едвін Бендик, Анна Домбровська та Андрій Любка. Модеруватиме розмову журналіст, речник 8 корпусу ДШВ Вадим Карпʼяк.
Публічна дискусія «За межами образу жертви» з ексклюзивним показом уривку фільму «Сліди»
29 травня, 15:00, Лекторій
Подія об’єднає розмову про документування війни та ексклюзивний показ уривку нового документального фільму режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк.
Спікери: Аліса Коваленко, Ірина Довгань, Лариса Денисенко, Олександра Матвійчук, Марсі Шор.
Модераторка: Тетяна Огаркова.
«Війна — це власні імена». Як Франція читає історії України
29 травня, 16:00, Лекторій
Розмова про те, як українські історії перекладаються для закордонної аудиторії та як Франція сьогодні читає Україну.
Організатори: Український інститут, Французький інститут, Посольство Франції в Україні, Французький інститут в Україні.
Дискусія «Як говорити про вразливість, не втрачаючи сили?»
30 травня, 11:30, Головна сцена
Подія про чесність, крихкість і те, як говорити про складний досвід під час довгої війни — без героїзації, але й без втрати внутрішньої опори. Спікерками стануть письменниці Катерина Калитко та Євгенія Кузнєцова, а модеруватиме розмову Ліза Цареградська.
Виступ «ДваТри» та Symonenko
30 травня, 20:30, Вулична сцена
Струнно-смичковий рейв «СМИК» організує виступ гурту «ДваТри», який грає традиційну українську інструментальну музику Наддніпрянщини та Полісся, та діяча київської електронної сцени Symonenko.
Розмова з Артемом Чехом про новий роман
30 травня, 13:00, Авторська сцена
Публічна розмова «Зсередини тексту» буде присвячена новому роману Артема Чеха — письменника та військовослужбовця. Модеруватиме розмову письменник і літературний критик Олександр Бойченко.
Вісім розумних запитань про нашу перемогу
30 травня, 18:00, Авторська сцена
«Вісім розумних запитань про нашу перемогу» — розмова про війну, суспільство, армію та майбутнє України між журналістом, військовослужбовцем Вадимом Карпʼяком і головою фонду «Повернись живим» Тарасом Чмутом.
Онлайн-лекція Славоя Жижека
31 травня, 12:30, Головна сцена
Один із найвідоміших сучасних філософів зі Словенії долучиться до Книжкового Арсеналу онлайн. Його лекції традиційно поєднують філософію, політику та аналіз сучасного світу.
«Де ми зараз як культура: ми перемагаємо чи програємо?»
31 травня, 13:30, Авторська сцена
На цій розмові будемо говорити про роль української культури у світі зараз — разом із письменницею Оксаною Забужко та головним редактором Radio NV Олексієм Тарасовим.
Перформанс «Відлуння/Echoes»
31 травня, 11:30, Вулична сцена
Перформанс письменників Олени Герасим’юк та Павла Матюші, створений як продовження голосів загиблих українських письменників, митців і військових: Максима Кривцова, Володимира Вакуленка-К, Вікторії Амеліної, Катерини Роговик, Ігоря Мисяка, Миколи Леоновича, Бориса Гуменюка, Іллі Чернілевського, Вероніки Кожушко, Гліба Бабіча.
Дискусія «Як нам бути у світі?»
31 травня, 15:00, Літературна сцена
Одна з фестивальних розмов, що присвячена питанням місця України у світі, міжнародної суб’єктності та майбутнього української культури.
Організатор: Український ПЕН.
Учасники: філософ Володимир Єрмоленко, журналістка й культурна менеджерка Наталія Терамае, письменниця Олена Стяжкіна, шефредакторка сайту «Суспільне Культура» Катерина Яковленко.
Концерт «контроль [] свободи» від Ensemble 24
31 травня, 20:30, Авторська сцена
Фінальна музична подія кураторської програми Люби Морозової — експериментальний концерт про свободу, контроль і звучання сучасної української музики.
Нагадуємо, що Книжковий Арсенал відбудеться 28-31 травня у Мистецькому арсеналі в Києві. Більше про фестиваль і квитки на подію — за посиланням.