5 нових цікавих книжок для читання на зимові свята

Зимові свята – це завжди радість веселих ігор, гостей і прогулянок. Втім, у наш час не завжди є можливість активного відпочинку, тому не варто забувати про читання – в колі родини чи наодинці, залежно від жанру, – адже книжка завжди допоможе покращити настрій і подарує душевний комфорт.

У цій добірці від літературного критика Ігоря Бондаря-Терещенка ви знайдете кілька цікавих варіантів для читання під час зимових свят.

Ребекка Кван. Вавилон. Прихована історія. – К.: Жорж, 2023

Ця книжка – історичне епічне фентезі про студентські революції, колоніальний спротив і використання мови й перекладу як інструменту домінування імперії. Також "Вавилон. Прихована історія" Ребекки Кван – це художній роман про уявний світ, і події в ньому розгортаються у фантастичній версії Оксфорда 1830-х років, чия історія докорінно змінена сріблярством. За сюжетом, головного героя Робіна Свіфта, осиротілого через спалах холери в Кантоні, забирає до Лондона загадковий професор Ловелл. Там Робін роками навчається латини, давньогрецької та китайської, готуючись одного дня вступити до престижного Королівського інституту перекладу Оксфордського університету, також відомого як Вавилон. Вежа та її студенти – це світовий центр перекладу і, що важливіше, магії. Сріблярство – мистецтво проявлення сенсових втрат у перекладі за допомогою срібних зливків. Саме завдяки сріблярству британці здобули нечувану силу, бо ж таємне ремесло допомагає імперії в колоніальних прагненнях. Для Робіна Оксфорд – це утопія, присвячена пошуку знання. Але знання кориться владі, і як китайський хлопчик, що виріс у Британії, він розуміє, що служити Вавилону означає зрадити свою батьківщину. Після початку навчання Робін опиняється між Вавилоном і таємним товариством "Гермес" – організацією, яка прагне зупинити розширення імперії. Коли Британія задумує розпочати несправедливу війну з Китаєм через срібло та опіум, Робіну доведеться зробити вибір. "Для тих, хто обізнаний з Оксфордом і кому схочеться крикнути: "Ні, все не так!", я зроблю декілька зауваг", – попереджає авторка, і про те, що ж саме мається на увазі, краще дізнатися, прочитавши цей роман до самісінького кінця з несподіваним фіналом.

Джанелл Браун. Звабливі речі. – К.: Рідна мова, 2023

За сюжетом роману "Звабливі речі" Джанелл Браун, Ніна – ідеалістка, яка вірила, що диплом бакалавра з історії мистецтв допоможе їй досягти успіху. Та коли мрія розбилася на друзки, жінка обрала інший шлях: красти антикваріат у багатіїв. Вона добре знається на цьому, бо її мати – талановита аферистка. Коли ж мама потрапляє до лікарні й рахунки за лікування виявляються просто захмарними, Ніна наважується на найзухвалішу аферу у своєму житті. Недаремно ж свого часу вона розробила "Основні правила крадіжки": "1. Ніколи не кради творів мистецтва. Хоч якою спокусливою видаватиметься картина відомого художника, що коштує кілька мільйонів доларів, красти її – марна справа, бо ти ніколи не зможеш продати такий витвір мистецтва. 2. Діаманти вкрасти нескладно. Але справді коштовні зазвичай є унікальними екземплярами, а відтак, їх легко ідентифікувати. 3. Фірмові, брендові речі – дорогі годинники, дизайнерський одяг, сумочки – це завжди хороший куш. 4. Готівка – найкращий друг крадія. Але роздобути її найважче. Діти-мажори ходять із пластиковими картками, а не носять повні кишені купюр. 5. Меблі. Тут треба бути надзвичайно уважною. Треба добре знатися на антикваріаті. А я на ньому знаюся. У цьому мені допомагає диплом бакалавра з історії мистецтва (бодай у чомусь він допомагає)". Тим часом друга головна героїня, Ванесса – багата спадкоємиця давнього роду, інстаграм-зірка та інфлюенсерка моди. Вона подорожує, дефілює в дорогому вбранні і, здається, живе на широку ногу. Однак за розкішним фасадом ховається правда про давню сімейну трагедію. Ще й наречений Ванесси раптово скасовує весілля, і вона їде якнайдалі від галасливого міста – до Стоунгейвена, величезного родинного маєтку. Ця похмура будівля знає не лише секрети Ванесси, а й таємниці дитинства Ніни – загубленої душі, яка відчайдушно шукає себе. В такий неймовірний спосіб шляхи Ніни й Ванесси перетнуться на холодних берегах озера Таго. Чи вдасться їм, зрештою, розплутати клубок минулого, в якому сплелися вірність і зрада, любов і шантаж, прагнення помсти й безумовне прощення?

Ніл Ґейман. Книга кладовища. – К.: КМ-Букс, 2023

У передмові до цієї захопливої і страшної (точніше, страшенно захопливої) книжки нам нагадують, що найкращим дитячим письменникам десь глибоко у їхній підсвідомості ще й досі вісім років. Мовляв, вони пам'ятають відчуття, коли рука занурюється у гелловінську миску з очищеним виноградом у темній кімнаті, а перед цим вам сказали, що це очні яблука. В будь-якому разі "Книга кладовищ" Ніла Ґеймана підтверджує, що ми так само насолоджуємося жахом у піснях та історіях, бо розуміємо переваги уявного жаху: так, це страшно, але зрештою з цим можна впоратися, принаймні в уяві. Бо насправді буває зовсім інакше. Особливо в дитинстві. "Одного разу під час літературної дискусії на сцені фестивалю я налякала Ніла Ґеймана своїм голосом Злої Відьми Заходу із фільму "Чарівник країни Оз, – згадує авторка тієї самої передмови. – І твого песика теж!" – реготала я. "Ні! Ні! Не роби цього!" – вигукнув Ніл. Потім він пояснив, що восьмилітній хлопчик просто кам'янів від жаху через цю зеленошкіру відьму. Отже, літературний вплив було виявлено". Що ж до цієї книжки, то за сюжетом, однієї жахливої ночі немовля дивом рятується від безжального вбивці. Малий виповзає з будинку і потрапляє на старе кладовище, де знаходить надійний прихисток. Його мешканці дають хлопчикові ім'я, виховують і опікуються ним. Тут він навчається і потрапляє у вир неймовірних пригод, які допоможуть хлопцеві подорослішати та полюбити світ живих – небезпечний, зворушливий і звабливий. З гелловінськими мисками з очищеним виноградом у темній кімнаті, звісно.

Уляна Письменна. Бюро винаходів Цукінька. – Чернівці: Чорні вівці, 2023

"Цукінько надзвичайно винахідливий, – дізнаємося ми про вдачу пухнастого героя цієї книжки. – Ця чеснота стає у пригоді, коли доводиться дотепно діяти у складних ситуаціях. Іноді для цього хом’якові необхідно винайти машину або пристрій, про які раніше ніхто й гадки не мав!" Тож з одного боку, в "Бюро винаходів Цукінька" Уляни Письменної маленькі й веселі співробітники чарівної установи приймають не менш небувалі замовлення на різноманітні винаходи: льодову машину для кольорової ковзанки, повітряний перевіз, сироплавильний казан, співучий водопарк, ліфтове метро… І варто зауважити, що винаходи Цукінька та його помічників, винахідників Глека й Доремірка, а також їхня дотепність і взаємодопомога стають у пригоді мешканцям Міста Хом’яків. З іншого боку, книжка, крім захопливого сюжету, має ще і практичну користь. "Винаходи, сконструйовані Бюро винаходів, існують насправді, – нагадує авторка, – а отже, за допомогою пригодницького сюжету ними можна легко зацікавити дітей. Адже інтерес до винаходів і винахідництва, пробуджений у дитинстві, підштовхне до STEM-знань, або, я впевнена, принаймні обов’язково зіграє свою корисну роль у майбутньому дитини". І це справді так, оскільки познайомитися таким чином можна зі справжніми винаходами людства, згаданими у книжці: тепловим насосом, співучими фонтанами, електричною станцією, магнітним ліфтом, процесами виготовлення кольорового скла, плавленого сиру, випікання хліба.

Г'ю Лофтінг. Пошта Доктора Дуліттла. – Л.: Апріорі, 2023

Якщо пригоди таких правдолюбів, як Мюнхгаузен і Тартарен, залишилися далеко позаду, то нині вже доктор Джон Дуліттл так само вирушає у далекий заморський край, щоб побачитися і потоваришувати з не менш талановитим натуралістом із загадковим ім’ям. Хто на цей раз у книжці Г'ю Лофтінга "Пошта Доктора Дуліттла" складе йому компанію в пошуках пригод? Поділимося секретом – з Африки повернуться двоє важливих героїв, яким Доктор дуже зрадіє. "Отож, Джон Дуліттл вийшов на палубу, підійшов до штурвала та й почав ним повертати в той бік, куди вказав ластів'ячий вождь, і невдовзі справді побачив невеличке темне каное, котре туди-сюди гойдалося на хвилях. Воно було таким крихітним на вигляд посеред широченних морських вод, що можна було б подумати, що це якийсь шматок деревини чи уламок розтрощеного корабля. Або ще варіант – просто не помітити його, якщо не придивлятися і не підпливати ближче. В каное сиділа жіночка, опустивши голову на коліна". Тож на читачів цієї книжки чекають корида, війна, коронація, подорож океанським і морським дном. І невже це все пов’язане з нашим Доктором? Так, так, так, і ще багато всього іншого. Тож пориньмо в атмосферу пригод із дотепним оповідачем, який, безперечно, все це бачив на власні очі!

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