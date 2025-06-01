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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Події
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Було атмосферно і стильно: Ksenia Schnaider і Fashionista презетували колаборацію з деніму у Києві

Власниці брендів одягли на івент стильні вбрання із представленої колекції.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тетяна Барна і Ксенія Шнайдер

Тетяна Барна і Ксенія Шнайдер

Українські бренди Ksenia Schnaider і Fashionista презентували у Києві, у ТРЦ Lavina Mall, спільну капсульну колекцію FREEDOM.

Тетяна Барна і Ксенія Шнайдер презентують колаборацію

Тетяна Барна і Ксенія Шнайдер презентують колаборацію

Дроп присвячений свободі, індивідуальності та безкомпромісній любові до власного стилю.

Колаборація Ksenia Schnaider і Fashionista

Колаборація Ksenia Schnaider і Fashionista

Колекція створена з деніму. До неї увійшли джинсова куртка, сорочка, сукня, прямі джинси і мініспідниця. Із аксесуарів представлені шопер і хустка, які чудово доповнюють базу.

Колаборація Ksenia Schnaider і Fashionista

Колаборація Ksenia Schnaider і Fashionista

Власниці брендів Ксенія Шнайдер і Тетяна Барна з’явилися на презентації у стильних луках зі своєї колаборації.

Тетяна Барна і Ксенія Шнайдер

Тетяна Барна і Ксенія Шнайдер

На Ксенії був джинсовий костюм, який складався з куртки із контрастним бежевим коміром і білих джинсів-кльош із декоративними швами. Вбрання вона скомбінувала з чорними босоніжками.

Ксенія Шнайдер

Ксенія Шнайдер

Тетяна постала у блакитній джинсовій куртці з контрастним чорним коміром і джинсовій темно-сірій мініспідниці з деніму. Образ вона доповнила джинсовими слінгбеками на шпильках.

Тетяна Барна

Тетяна Барна

Привітати бренди із запуском колаборації прийшли друзі, інфлюенсери і преса. Всі охочі могли ознайомитися з новим дропом і персоналізувати джинсові аксесуари за допомогою вишивки.

Ксенія Шнайдер

Ксенія Шнайдер

Наталія Бабенко

Наталія Бабенко

Яна Вінніченко

Яна Вінніченко

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