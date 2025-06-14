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ТСН у соціальних мережах

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Події
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Головні події Києва другої половини червня: кураж, концерти і вистави, на які варто сходити

Київ у середині і кінці червня багатий на події. Тут зустрінуться зірковий Кураж і Купальське вогнище, інді-поп і поетичний авангард, вар’єте та денні ярмарки ремесел. Пропонуємо добірку заходів на будь-який смак.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Куди піти у Києві

Куди піти у Києві / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Благодійний зірковий Кураж

Благодійний Кураж цими вихідними підготував багато цікавого. Тут можна прикупити щось до душі на барахолці, послухати цікаву лекцію, покайфувати під діджей-сет, зробити тату просто на локації, отримати портрет за донат і ще чимало всього захопливого.

Свої скарби (речі, платівки, мерч, книжки та інше) на барахолці будуть продавати: Альона Гудкова, Monatik, Mélovin, Євген Галич, Влад Дарвін, гурти KAZKA і «МУР», Віталій Ажнов, Ігор Донскіх, Інна Мірошниченко, Даша Квіткова, Дмитро Коляденко, резиденти «Підпільного стендапу» та інші.

Своїми виступами гостей Куражу потішать: Latexfauna, Яна Алтухова, ЩукаРиба, Міша Правильний, Levko, Cape Cod, Daniel, Pantileev, Саша Жиляєв та інші.

Лектори заходу: кінопродюсер Володимир Завадюк, ендокринологиня Євгенія Рогальська, фронтмен «МУРу» Олександр Хоменко, топмаркетолог і засновник Fedoriv Agency Андрій Федорів, журналістка Раміна Есхакзай.

Безкоштовний вхід для: ветеранів, військових, бійців УДА, людей з інвалідністю, вагітних жінок, дітей до 12 років та людей, які мають пенсійне посвідчення. Територія Куражу доступна для маломобільних груп, лекції, концерт та шопінг на барахолці доступні з перекладачами на жестову мову.

Коли: 14-15 червня, 12:00-22:00

Де: ВДНГ, перформанс-павільйон КИТ, пр. Академіка Глушкова, 1

Ціна: 400 грн

KADNAY

15 червня культурний простір «В’ЯВА» прийматиме український інді-електро-поп гурт KADNAY із великим open-air концертом і презентацією нового альбому «Квітами на глибині». Це буде музична подорож у глибини емоцій — з драматизмом, щирістю та енергією, що пронизує тіло.

У програмі — нові композиції та добре знайомі хіти «Disco Girl», «Santiago», «Станемо тишею», «Відпусти». Гурт обіцяє: цей вечір стане саундтреком літа для всіх, хто шукає себе й не боїться відчувати по-справжньому.

Коли: 15 червня, 17:00 — відкриття дверей, 19:30 — початок

Де: Культурний простір «В’ЯВА», пр-т Академіка Глушкова, 1

Ціна: 550–2000 грн

STAND-UP

На сцену вийдуть одразу чотири провідні голоси сучасного українського стендапу. Алла Волкова — перша комікеса, яка зібрала Палац спорту. Вона не боїться торкатися складних тем і перетворює їх на джерело самоіронії й гострого гумору. Андрій Бережко — зірка проєктів «Рофли», «Розгони», «Тік Ток Патруль» та переможець «Розсміши Коміка». Павло Пінчук — стендапер із гострим народним гумором, який тонко влучає в реальність і змушує сміятися з речей, які ми щодня не помічаємо. І нарешті, Богдан Письменко — один з найсміливіших коміків країни, який поєднує глибину, абсурд і непередбачуваність. Він ризикує, дивує, і не боїться сказати все, що думає. Цей вечір — терапія сміхом, чесністю і живим словом.

Коли: 18 червня, 18:00 — відкриття дверей, 20:00 — початок

Де: Культурний простір «В’ЯВА», пр-т Академіка Глушкова, 1

Ціна: 350–800 грн

Прем’єра вистави «Патетична соната»

П’єса Миколи Куліша — це текст про владу, страх, мовчання і голос. Режисер Дмитро Весельський прочитує її крізь образ поета, що відчув тягар держави на власному слові. Постановка — не біографія Тичини, а дослідження того, що лишається після того, як поезія зіштовхується з політикою. У сценічному просторі оживають не лише герої Куліша, а й естетика українського авангарду 1920-х — як втрачене майбутнє, як можливість, яка промайнула. Це вистава-сповідь, візуальна й музична подорож крізь фрагменти, образи й ехо часу.

Тривалість вистави — 3 години (з антрактом).

Коли: 19–20 червня

Де: Молодий театр, вул. Прорізна, 17

Ціна: 350-700 грн

Фестиваль «Купала»

Вогонь, вода, співи й магія — «Купала» у «В’ЯВА» це два дні про живу культуру, яка досі говорить і зачаровує.

У програмі — фольклорні концерти, ремісничі ярмарки, гончарна й ковальська майстерні, школа народного танцю та лекції про магічні пісні, традиції та вірування. Гості зможуть власноруч сплести обереги, викувати дзвоник або зануритися в обрядову поезію Полісся. Для дітей — ігри, казки, розваги. Для дорослих — нові сенси, спів, танці й повернення до глибинної культури.

Серед хедлайнерів фестивалю — фолк-панк гурт YURCASH (21 червня) і амбасадорка бандури Марина Круть (22 червня). Окрему увагу організатори приділили купальським обрядам, які будуть реконструйовані разом із фольклорним гуртом «Володар».

Коли: 21–22 червня, 13:00 — відкриття дверей

Де: Культурний простір «В’ЯВА», пр-т Академіка Глушкова, 1

Ціна: 350–15 00 грн

#НаШапку: Валерій Харчишин та ODYN

У затишній атмосфері Pepper’s Club зустрінуться два покоління: Валерій Харчишин — фронтмен «Другої Ріки» — і молодий виконавець ODYN. Вони зіграють камерний акустичний сет у межах благодійного проєкту #НаШапку на підтримку БФ «СВОЇ».

Коли: 26 червня

Де: Pepper’s Club, вулиця Князів Острозьких, 8, корпус 7

Ціна: вхід вільний, збирають кошти на кісткові імпланти для поранених бійців

Фестиваль «Київ шістдесятників»

Малий театр збирає образ міста через призму покоління шістдесятників: Василь Стус, Євген Сверстюк, Валерій Шевчук. В програмі — театральні постановки, поетичні читання, музика, виставки, екскурсії, презентація Києва 60-х у світлинах фотографів-документалістів й благодійний аукціон. Цей фестиваль — це присвята Києву як місту опору, культури та голосу свободи.

Коли: 26–29 червня

Де: Малий театр, вул. Олеся Гончара, 33

Ціна: 300-800 грн

Вар’єте «Рояль»

Caribbean Club перетворюється на паризьке кабаре — з неймовірним вокалом Lida Lee і танцями від хореографів «Танців з зірками». У шоу звучать відомі мелодії в авторському аранжуванні композитора Олексія Боголюбова, а танцювальні номери приголомшують майстерністю та вишуканістю. Серед гостей вар’єте були десятки українських артистів — серед них Олег «Фагот» Михайлюта, Євген Галич, Олег Скрипка, Злата Огневич, Kadnay та Євген Хмара.

Але вар’єте «Рояль» — це не лише естетика, а й благодійність: частина зборів спрямовується на підтримку ЗСУ.

Коли: 27 червня

Де: Caribbean Club, вулиця Симона Петлюри, 4

Ціна: 1290-2090 грн

Вечір хітів Оззі Осборна

Гурт Pentagon перенесе слухачів у світ хард-року: наживо прозвучать легендарні треки Оззі Осборна. «Crazy Train», «Paranoid» та інші хіти виконають у форматі максимально наближеному до оригінального звучання. Атмосфера справжнього рок-концерту для тих, хто сумує за великим саундом.

Коли: 30 червня

Де: Pepper’s Club, вулиця Князів Острозьких, 8, корпус 7

Ціна: 350 грн

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