Гості прем’єри фільму про експедицію ветеранів на Кіліманджаро: Кличко, Вакарчук, Притула, Педан, Терен та інші

Прем'єра фільму «Друге дихання»

У столиці, у кінотеатрі ZHOVTEN, відбулася прем’єра документального фільму Марії Кондакової «Друге дихання».

Захід відвідали міський голова Києва Віталій Кличко, музикант Святослав Вакарчук, композитор фільму Євген Філатов (The Maneken), громадський діяч та телеведучий Сергій Притула, амбасадор і співпродюсер стрічки Олександр Педан, фронтмен гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин, військовий та письменник Олександр Терен.

Це перша, кінематографічно задокументована, історія про чотирьох українських військових із досвідом ампутацій та одну бійчиню з пораненням, які здійснили експедицію на Кіліманджаро, що стала всесвітнім рекордом. На вершині вони з командою розгорнули синьо-жовтий прапор.

Фільм розкриває не лише фізичні виклики сходження, а й емоційний та психологічний шлях героїв: Ольги «Висоти» Єгорової, Романа «Добряка» Колесника, Владислава «Шаті» Шатіла, Михайла «Грізлі» Матвіїва та Олександра «Рагнара» Міхова — як вони долають внутрішні бар’єри, страхи та сумніви.

У створенні стрічки брали участь українські творчі команди: головний оператор і військовослужбовець — Сергій Михальчук («Поводир», «Довбуш», «Дике поле»); музичне оформлення — за участю Євгена Філатова (The Maneken) та композитора Олександра Чорного. Святослав Вакарчук також підтримав своєю творчістю — деякі його пісні увійшли до музичного ряду фільму.

Головним продюсером стрічки виступив американець українського походження Геннадій Газін. Разом з Олексієм Макухіним і Анною Возною вони запросили до співпродюсерства відомого телеведучого Олександра Педана, який взяв участь в експедиції на найвищу точку Африки.

Наприкінці івенту творча група разом із героями стрічки розгорнула 6-метровий синьо-жовтий стяг, який пошила дизайнерка Лілія Літковська, яка, до речі, також брала участь у сходженні.

Фільм «Друге дихання» вже у національному прокаті. Усі продюсерські прибутки від українського прокату спрямують у фонд Друге дихання ЮА на допомогу ветеранам із ампутаціями у проходженні фізичної та психологічної реабілітації. Мета проєкту — не лише показати життєву історію учасників, а створити стимул до діалогу: про реабілітацію, про слабкість і силу, про нові шляхи відродження після поранень.