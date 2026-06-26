Ідеальний злочин у небі: нерозкрита справа Д. Б. Купера

Д. Б. Купер / © Associated Press

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24 листопада 1971 року, напередодні Дня подяки, в аеропорту Портленда з’явився непримітний чоловік середнього віку. Він назвався «Деном Купером», купив квиток на рейс до Сіетла та оплатив його готівкою — близько 20 доларів. Це був короткий внутрішній рейс тривалістю приблизно 30–40 хв.

Пасажир зайняв місце у задній частині салону, біля проходу. Свідки пізніше описували його як спокійного, ввічливого чоловіка у діловому костюмі з білою сорочкою, чорною краваткою, у темних окулярах і з портфелем. Його зовнішність була настільки «звичайною», що він не викликав жодних підозр ні в екіпажу, ні в пасажирів.

Після зльоту він замовив бурбон із содовою, за деякими свідченнями, кілька порцій протягом польоту, та курив сигарети. Літак перебував у повітрі приблизно 10–15 хв, коли він передав стюардесі записку, йдеться у матеріалах BBC.

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Саме з цього моменту почалося те, що згодом увійде в історію авіації як один із найзухваліших і найзагадковіших злочинів XX століття — викрадення літака, яке завершиться стрибком у темряву та безслідним зникненням людини.

Записка, яка все змінила

Екіпаж літака / © Associated Press

За інформацією видання Вritannica, близько 15:00 пасажир передав стюардесі записку. Спочатку вона сприйняла це як щось несерйозне, за деякими свідченнями, як спробу познайомитися чи передати телефонний номер. Однак чоловік наполіг, щоб вона уважно її прочитала. У записці було коротке, чітке повідомлення:

«У моєму портфелі бомба. Я хочу, щоб ти сіла поруч зі мною»

Після цього він підтвердив серйозність своїх слів, а саме відкрив портфель і показав пристрій, який мав вигляд саморобної вибухівки — дроти, ізоляційна стрічка, батареї та червоні циліндри, які могли імітувати динаміт. Пізніше слідчі зазначали, що пристрій не був перевірений на справжню працездатність, але мав достатньо переконливий вигляд, щоб екіпаж без опору підкорився зловмиснику.

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Екіпаж літака / © Associated Press

Після демонстрації він продиктував вимоги, які стюардеса передала екіпажу та пілотам:

200 тис. доларів у купюрах по 20 доларів

чотири парашути (два основні та два резервні)

дозаправлення літака у Сіетлі після посадки

Пізніше він додатково уточнив умови польоту, а саме, низька висота, близько 3 метрів, помірна швидкість та випущені закрилки й шасі, щоб забезпечити можливість відкриття задніх сходів.

Попри загрозу, він поводився надзвичайно спокійно, не підвищував голос, не проявляв агресії та детально давав інструкції. Саме цей холодний, контрольований стиль поведінки став однією з причин, чому екіпаж сприйняв ситуацію як реальну та повністю виконав його вимоги.

Перша угода з викрадачем

Викрадений літак, який знаходиться на злітно-посадковій смузі для дозаправки у міжнародному аеропорту Сіетл-Такома / © Associated Press

Коли літак приземлився у Сіетлі, поліція та агенти FBI швидко виконали його вимоги. Пасажирів, а це було 36 осіб, безпечно евакуювали. Частину екіпажу також замінили для подальшого польоту, однак кілька членів екіпажу залишилися на борту разом із викрадачем, включно з пілотами та бортінженером.

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Пассажири літака / © Associated Press

Тут особливо проявилася його головна риса — повний контроль над ситуацією. Він не просто вимагав гроші, а детально регламентував параметри польоту, демонстрував знання характеристик літака та навігації. Його інструкції включали:

політ на висоті не вище приблизно близько 3 метрів

швидкість близько 170–200 вузлів (приблизно 315–370 км/год)

випущені закрилки та шасі для стабільного низького польоту

постійно опущені задні сходи під час польоту

Після отримання викупу — 200 тис. доларів у купюрах по 20 доларів і чотирьох парашутів, він дозволив літаку знову злетіти. Його початковою вимогою був політ у напрямку Мексики, однак екіпаж пояснив, що пального недостатньо для такого маршруту. Після цього він погодив проміжний маршрут із дозаправленням, зокрема через район Рено, штат Невада.

Саме після цього другого зльоту розпочався фінальний етап подій, який завершився його стрибком у нічне небо над північно-західними штатами США.

Останній політ

Боінг 727 / © Associated Press

Близько 19:40 літак знову піднявся у повітря. Це був пасажирський реактивний літак Boeing 727, який мав унікальну конструктивну особливість — висувні задні сходи. Саме ця система дозволяла теоретично відкрити вихід у польоті, хоча екіпаж і авіаційні інженери вважали це вкрай небезпечним.

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Після зльоту літак прямував у нічному небі над північним заходом США. У салоні залишилися лише члени екіпажу та сам викрадач. Він продовжував дотримуватися своїх інструкцій, а саме, кабіна залишалась затемненою, шасі випущене, швидкість і висота — мінімальні для стабільного польоту.

О 20:00–20:15, коли літак пролітав над районом південного Вашингтону, поблизу Каскадних гір, екіпаж помітив зміну тиску у салоні та рух у хвостовій частині.

У цей момент, згідно з реконструкцією FBI, відбулося ключове, Купер відкрив задні сходи літака, закріпив на собі гроші та один із парашутів і стрибнув у повну темряву над лісистою місцевістю під час дощу та сильного вітру.

Температура за бортом була значно нижчою за нульову відмітку на висоті, а швидкість вітру сягала небезпечних значень, це робило точне приземлення надзвичайно складним навіть для досвідченого парашутиста.

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Попри масштабні пошуки, які почалися майже одразу після повідомлення екіпажу, жодних слідів чоловіка знайдено не було, ні тіла, ні спорядження, ні перевірених доказів місця приземлення. Саме ця відсутність будь-яких фізичних слідів зробила його зникнення однією з найвідоміших нерозкритих загадок в історії авіації.

Найбільше полювання в історії FBI

Гелікоптер злітає з пошукового штабу, щоб обстежити район у Вудленді, куди, можливо, спустився з парашутом викрадач літаків Д. Б. Купер / © Associated Press

FBI розпочало масштабну операцію під кодовою назвою NORJAK («Northwest Hijacking» — «викрадення літака Northwest») практично одразу після повідомлення екіпажу про зникнення викрадача з літака.Розслідування стало одним із найбільших в історії авіаційних злочинів у США. До нього були залучені спеціальні агенти, авіаційні експерти, військові підрозділи та аналітики повітряної навігації.

Пошуки викрадача / © Associated Press

Видання Рopular Mechanics розповіло, щл слідчі перевірили сотні потенційних підозрюваних уже у перші місяці, опитали екіпаж, пасажирів і численних свідків на землі, детально реконструювали маршрут польоту літака Boeing 727, аналізували погодні умови, швидкість вітру та можливі траєкторії падіння, проводили експериментальні стрибки парашутистів, щоб оцінити ймовірність виживання та зони можливого приземлення, використовували авіаційні моделювання та карти дрейфу повітряних мас.

Пошуки викрадача / © Associated Press

У перші п’ять років розслідування було офіційно опрацьовано понад 800 підозрюваних, а загальна кількість осіб, які так чи інакше потрапляли у поле зору слідства за десятиліття, згодом перевищила тисячу.

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Попри масштаб і тривалість операції, жодна з версій не дала остаточного результату. Ні особу викрадача, ні точне місце його приземлення, ні долю після стрибка встановити так і не вдалося.

Головна загадка

Існує три основні версії того, що трапилося, про це розповідає видання EBSCO.

Він загинув під час стрибка

Це найпоширеніша версія серед слідчих і аналітиків NORJAK. Серед причини її існування можна виділити: нічний стрибок у повній темряві та дощі, сильний вітер у районі Каскадних гір, відсутність керованого парашута, ймовірно, тип «некерований» чи обмежено керований, лісиста, гірська місцевість із високим ризиком травм або загибелі та відсутність будь-яких фізичних слідів, як то тіла, спорядження чи одягу.

Додатковий аргумент слідства: точка стрибка могла бути зміщена через помилку у розрахунках або умови польоту, що ще більше ускладнювало виживання.

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Він вижив і зник

Ця версія популярна серед дослідників-аматорів і частини журналістів. Її прихильники вважають, що він міг мати досвід парашутиста чи військовий вишкіл, заздалегідь вивчити маршрут і погоду, знати особливості літака Boeing 727, зокрема можливість безпечного відкриття задніх сходів, мати підготовлене місце приземлення чи спільників на землі, а також змінити особу після втечі та використати готівку з викупу.

Однак серед того, що не підтверджує цю версію, можна виділити те, що лише частину грошей, 5800 доларів, було знайдено у 1980 році, і немає жодних підтверджених фінансових слідів решти суми.

Він мав спільників

Менш популярна, але все ж версія, яку також розглядали. Її аргументи: точна координація вимог (гроші, парашути, параметри польоту). можливе знання технічних особливостей літака та потенційна організація втечі після приземлення.

Проте слідство вважає цю версію слабшою, бо поведінка викрадача вказувала на повний контроль однієї особи, не було виявлено жодного зовнішнього контакту під час інциденту та й інструкції були імпровізовані і адаптувалися під реакцію екіпажу

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Офіційна позиція FBI залишається нейтральною, що жодна з трьох версій не доведена. Всі вони залишаються теоретичними сценаріями, оскільки ключовий фактор справи — відсутність тіла і точного місця приземлення — досі не дозволяє встановити істину.

Знахідка грошей у 1980 році

Говард і Патрісія Інґрем з Ванкувера, сидять з кількома тисячами доларів, які, за словами ФБР, були виплачені викрадачеві літаків Д. Б. Куперу / © Associated Press

Частина викрадених грошей / © Associated Press

Через дев’ять років після викрадення, у 1980 році, восьмирічний хлопчик Брайян Інґрем, коли відпочивав з родиною на березі річки Колумбія поблизу міста Ванкувер, штат Вашингтон, випадково виявив три пачки гнилих купюр номіналом 20 доларів, загальна сума становила близько 5800 доларів.

Після перевірки стало відомо, що серійні номери купюр повністю збігаються з частиною викупу, який був переданий викрадачу під час інциденту з рейсом Boeing 727. Це відкриття стало єдиним підтвердженим фізичним слідом грошей з усього викрадення.

Агенти ФБР шукають у піску додаткові гроші чи докази / © Associated Press

Геолог Леонард Палмер показує шар піску з дна річки Колумбія біля місця, де у 1980 році знайшли частину викупу з викрадення літака. ФБР пізніше проводило тут розкопки e пошуках інших грошей / © Associated Press

Однак навіть ця знахідка не дала остаточної відповіді. Слідство розглянуло кілька можливих пояснень, наприклад, що гроші могли бути загублені чи розсипані під час невдалого приземлення, частина викупу могла бути похована чи випадково занесена водою до річки та й купюри могли залишитися ще з моменту стрибка і з часом переміститися течією.

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Для FBI ця знахідка підтвердила лише одне, що принаймні частина викупу потрапила у навколишнє середовище. Проте вона не довела, чи вижив викрадач, чи загинув одразу після стрибка, і ця невизначеність досі залишається ключовою загадкою справи.

Підозрювані

За десятиліття з’явилися сотні кандидатів і загалом слідство розглядало понад тисячу потенційних осіб, про це розповіло видання Noiser, але лише невелика частина стала публічно відомими «класичними» підозрюваними.

Річард Маккой молодший

Ветеран армії США та досвідчений парашутист, який у 1972 році здійснив майже ідентичне викрадення літака Boeing 727 із вимогою викупу та стрибком із задніх сходів. Через цей випадок він довгий час вважався головним підозрюваним.

Однак розслідування показало суттєві розбіжності у зовнішності та деталях поведінки, тож FBI офіційно не підтвердила його як Купера.

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Кеннет Крістіансен

Колишній співробітник авіакомпанії Northwest Orient Airlines, який працював як механік, стюард і бортпровідник. Він мав досвід парашутного спорту та військовий вишкіл.

Після його смерті родина заявила про можливі непрямі зізнання, однак жодних прямих доказів або підтверджених зв’язків зі справою знайдено не було.

Шерідан Петерсон

Колишній співробітник Boeing, який мав доступ до технічної документації літака Boeing 727 та розумів особливості його конструкції, включно з задніми сходами, через які й було здійснено стрибок.

Водночас він не повністю відповідав фізичному опису підозрюваного, зокрема за кольором очей та деякими свідченнями екіпажу.

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Роберт Рекстроу

Колишній військовий пілот і парашутист із кримінальним минулим (шахрайство, підробки документів, інші злочини). Його кандидатуру активно просували незалежні дослідники, особливо після публікацій 2016 року.

Попри гучні теорії, FBI не підтвердила його причетності та доказів, які б пов’язували його з викупом або місцем стрибка, знайдено не було.

Жоден із цих підозрюваних не був офіційно доведений як викрадач. Станом на сьогодні справа залишається нерозкритою, а особа чоловіка, відомого як Д. Б. Купер, — невстановленою, попри десятиліття розслідувань і численні спроби ідентифікації.

Речові докази

Детектив Боб Нікс демонструє табличку з інструкцією щодо виходу з літака Boeing 727, знайдену мисливцем поблизу міста Тутл, яка зникла разом із Д. Б. Купером / © Associated Press

Серед небагатьох речових доказів у справі залишаються:

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недопалки сигарет

волосся з місця сидіння

кліпсова краватка, яку викрадач залишив у салоні

Остання стала найважливішим фізичним доказом у всій справі. Краватку неодноразово досліджували протягом десятиліть і сучасні методи мікроаналізу дали нові результати.

Як повідомляє видання The U.S. National Archives and Records, зокрема, під електронним мікроскопом на ній виявили десятки тисяч мікрочастинок, у різних аналізах — понад 100 тис., які включають метали та мінерали промислового походження. Серед них: титан, алюміній, мідь, цинк, а також рідкісні комбінації елементів, зокрема сліди бісмуту, цирконію, вольфраму та кобальту.

Ці знахідки породили гіпотезу, що викрадач міг мати контакт із промисловим виробництвом, наприклад, металообробкою, машинобудуванням або аерокосмічною індустрією. Особливу увагу дослідників привернув титан, адже у той час він активно використовувався в авіації та спеціалізованих виробництвах, однак майже не траплявся у побутових умовах.

У сучасних повторних аналізах також були підтверджені частинки, характерні для оброблення металів і високотемпературних промислових процесів, включно з вольфрам-кобальтовими сплавами, які використовуються у різальному інструменті.

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Водночас важливо розуміти, що жоден із цих елементів не є унікальним «відбитком» конкретної людини чи компанії. Вони лише вказують на можливе середовище, в якому міг перебувати викрадач до або під час польоту.

Окремі дослідження навіть припускають, що частина частинок могла накопичуватися на краватці роками, адже вона, ймовірно, носилася довго і не очищалася, а це ускладнює точну інтерпретацію доказів.

Попри десятиліття аналізів, жоден із цих доказів не дав прямої ідентифікації особи викрадача. Уся речова база залишається у зберіганні FBI, а основна частина матеріалів доступна через офіційний архів справи, який періодично поповнюється новими розсекреченими документами.

Чому він став легендою

На відміну від більшості злочинців, Купер нікого не вбив і не поранив, діяв спокійно, методично та без зайвої агресії протягом усього інциденту, зник без підтвердженого сліду після стрибка з літака Boeing 727 та залишив після себе лише обмежену кількість речових доказів і нерозв’язані питання для розслідування, розповідає видання Нistory.

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Також важливо, що під час події він не висував політичних вимог і не мав ідеологічної мотивації, а це відрізняє його від багатьох інших повітряних викрадачів того часу. Його вимоги були суто матеріальними та прагматичними — гроші, парашути та конкретні умови польоту.

Через це з часом образ Купера вийшов за межі кримінальної справи. У масовій культурі він поступово перетворився на символ «ідеального злочину без жертв» — фігуру, яка одночасно викликає і захоплення, і сумніви. Його почали зображати як хитрого, холоднокровного антигероя, який зумів використати слабкі місця авіаційної системи початку 1970-х років.

Наслідки для авіації

Після цього випадку авіаційна безпека у США справді зазнала системних змін і справа FBI стала одним із каталізаторів нової ери авіаційного контролю. Наприклад, тепер встановлено механічний запобіжник на задні сходи літака Boeing 727 — так званий «Cooper vane», який фізично блокував відкриття сходів у польоті, посилено контроль доступу пасажирів до літаків, включно з перевіркою документів і звіркою квитків із особою, змінено процедури перевезення та контролю багажу, щоб зменшити ризики пронесення зброї чи вибухівки на борт, поступово впроваджено обов’язковий авіаційний скринінг пасажирів і ручної поклажі, що з часом стало стандартом у всій галузі.

У підсумку, один невідомий викрадач не лише залишив одну з найвідоміших нерозкритих справ у історії авіації, але й запустив довготривалу трансформацію всієї системи авіаційної безпеки США.

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Закриття справи і те, що лишилось

У 2016 році FBI офіційно призупинило активне розслідування та заявило, що нових доказів недостатньо. Проте справа й досі не закрита у суспільній уяві, і щороку ентузіасти, дослідники та аматори зустрічаються на конференціях, де обговорюють нові гіпотези, а найвідоміша з них — CooperCon.

Хто знає, можливо, він загинув тієї ночі у лісах Вашингтона, можливо — жив і прожив ще одне життя під іншим ім’ям, а можливо — саме відсутність відповіді і зробила його безсмертним.

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