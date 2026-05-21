ХIV Книжковий Арсенал відбудеться у Києві: фокус-тема, програма й головні акценти

З 28 по 31 травня Книжковий Арсенал знову збере тисячі відвідувачів і відвідувачок у Мистецькому арсеналі в Києві. Цьогоріч у програмі — понад 200 подій і 160 учасників ярмарку — від провідних видавництв і незалежних ілюстраторів до проєктів волонтерських та військових організацій. Компанія 1+1 media вже традиційно стала медіапартнером події.

«Нести свою свободу»

Фокус-тема XIV Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» — «Нести свою свободу». Її куратором став Максим Буткевич — український журналіст, правозахисник і ветеран війни.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року Максим вступив до ЗСУ, а у червні 2022 року був захоплений у полон російськими військами. За кілька місяців ворог засудив його до 13 років ув’язнення за сфабрикованою кримінальною справою. У жовтні 2024 року Максим Буткевич був звільнений — після 2 років і 4 місяців перебування в російському полоні.

Сенс цьогорічної Фокус-теми він розкриває в кураторському есеї :

«Свобода є абсолютною. Бо ніхто не може нас остаточно її позбавити. Бо навіть коли ми не можемо обирати умови, в яких перебуваємо ― ми можемо обирати наше ставлення до них, як писав Віктор Франкл, обирати наші думки й бачення світу. Поки існуємо ми ― існує і наша свобода. Свобода виборів, які ми робимо повсякдень і повсякчас із тим, що нам надав перебіг подій, інші істоти й ми самі, і цю свободу в нас не відібрати, і її не позбутися. Але разом з нею не позбутися і відповідальності за ті вибори, які ми робимо: кожен вибір несе відповідальність за його виправданість і наслідки», — підкреслює Максим Буткевич.

Програми фестивалю: від особистого досвіду до професійного діалогу

Цьогорічний Книжковий Арсенал 2026 розгортається як багатоголосий простір — завдяки програмам , що по-різному говорять про досвід війни, дорослішання, ідентичність, пам’ять, людські стосунки та взаємодію в професійному полі.

Одна з новин Фестивалю — повернення Програми письменника , яку курує Андрій Любка , який цього року долучився до війська. У межах теми «Ми не на острові» на відвідувачів чекають розмови про близькість і відстані між країнами Центральної та Східної Європи, спільні досвіди й відмінності, а також про важливість знайомитися з ними в часи випробувань.

Основна програма під кураторством культурної менеджерки Валентини Сотникової виростає з потреби шукати опору: у текстах, у читанні, досвіді спільного проживання складних часів. Вона об’єднує розмови про пам’ять, втрати, вдячність і тексти, які допомагають триматися разом.

Дитяча програма , яку готує письменниця Оля Русіна , звертається до «сміливості першої спроби». Вона про досвід помилок, наполегливість і здатність починати знову — те, чого дорослі можуть навчитися в дітей.

Підліткова програма «Крізь призму» , створена учасниками Підліткової Ради та Літературної лабораторії Мистецького арсеналу , пропонує подивитися на світ очима підлітків. Це простір для розмов про множинність досвідів і спробу зрозуміти себе через різні перспективи.

Професійна програма під керівництвом менеджерки культурних і освітніх проєктів, літературознавиці й редакторки Юлії Конопляної фокусується на етиці та взаємодії в книжковій спільноті. Тут говоритимуть про відповідальність у видавничій сфері, чутливість у співпраці під час війни, менторство й підтримку нових авторів.

Окремим виміром стане кураторська програма Ірини Славінської «Підстаркуваті молоді люди» , присвячена поколінню, що дорослішало разом із країною — від 2004-го до повномасштабної війни. У центрі — тексти й голоси, сформовані цим спільним історичним досвідом.

Серед спеціальних подій — Фестиваль перших п’єс від Театру Ветеранів , де тексти ветеранів і військовослужбовців отримають сценічне втілення. Таким чином особисті воєнні досвіди знаходять художню форму й звучать для ширшої аудиторії.

Book Arsenal Fellowship Program , яку координує проєктна менеджерка Марія Сурженко , працює як професійна платформа для міжнародної співпраці — місце зустрічі українських і закордонних видавців, агентів і менеджерів прав. На Книжковий Арсенал приїдуть видавці з Німеччини, Італії, Перу, Єгипту та інших країн, щоб поділитися власним досвідом роботи й дізнатися більше про український ринок.

Музична програма під кураторством музикознавиці Люби Морозової відкриє ще один вимір фестивалю — через звук. Вона поєднає різні епохи й композиторів, нагадуючи про музику як простір свободи, що виходить за межі слів.

Айдентика — різні градієнти неба

Над айдентикою цьогорічного Фестивалю працювала команда дизайнерів Мистецького арсеналу на чолі з артдиректоркою Лєрою Гуєвською.

«Фокус-тему цьогорічного Фестивалю візуально розкриває образ прапора, що майорить на вітрі. Ми несемо свою свободу так само, як несуть прапор — відкрито і високо. Це наша видима позиція. Наша відповідальність. Наша тяглість. За цю свободу боролися покоління до нас, за неї бореться наше суспільство щодня. Колірна гама відсилає до небесних градієнтів. Адже кожен, хто прагне свободи, уявляє над собою чисте небо — простір, вільний від земного. Чисте небо над головою — образ свободи, яку ми відстоюємо і якої прагнемо щодня. Це простір без обмежень, це простір для дії, це простір для майбутнього», — підкреслює Лєра Гуєвська.

Нагадуємо, що Книжковий Арсенал відбудеться вже 28-31 травня у Києві. Більше про подію — на офіційному сайті фестивалю.

