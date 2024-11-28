Миколайчик для дорослих: що покласти собі під подушку

Навіть у найбільш темні часи повинно бути місце святу, подарунку й гарній книзі. Особливо у темні часи. Адже життя продовжується!

Зоя Нікітюк, авторка книжкового подкасту "Читай, шмонзік!" підготувала для читачів ТСН.ua цю добірку. Оскільки навіть дорослі розраховують на подарунок від Святого Миколая.

"10 мелодій, що відкривають Всесвіт", Олена Панасюк, "ІРІО"

Збираєтесь на роботу й вимикають світло? Нервує, розумію. Але є чудовий метод хоч трохи заспокоїтись. Якщо на смартфоні ще тягне мобільний інтернет, вмикаєте його, наводите на QR-код і слухаєте "Літо" Вівальді. Стає спокійніше й тепліше. Антистрес і відпочинок — те, заради чого задумувалась ця книжка. Психотерапевти б зацінили, оскільки постійно радять починати ранок з музики, вмикати її на повну гучність. Особливо цілющий ефект мають класичні мелодії.

Саме з них складається ця неймовірно (так, дійсно неймовірно) гарно ілюстрована книжка з QR-кодами. Тут зібрані короткі історії з життя Бетховена, Моцарта, Баха, Штрауса. Та їхні мелодії, що допомагають перезавантажити мозок, сконцентруватись чи розслабитись, налаштуватись на творчість. Одним словом, 10 мелодій корисні і дорослим, і дітям, і людям літнього віку. Чудовий варіант сімейного відпочинку! Як писав Гендель: "Я дуже шкодував би, якби моя музика тільки розважала моїх слухачів: я прагнув їх зробити краще". Ці мелодії точно зроблять вас краще!

"Код нації", Ірина Говоруха, "Саміт-книга"

Книжок про відомих українців багато, на різний вік і гаманець. Але ось такої ще не бачила. Ірина Говоруха мала мету: написати книгу, в якій наголос у всіх біографіях буде робитись на людяності, а не на геніальності, як зазвичай. Аби читач зрозумів, якою людиною був персонаж, що і кого любив, ненавидів, про що мріяв. "Код нації" про цукрових королів, авіаконструкторів, медиків, письменників, акторів, музикантів, художників, танцівників, модельєрів. Усіх їх пов’язує одне "безперечний талант і велика любов до України". Як писав Василь Симоненко: "Я — українець. Ось і вся моя біографія".

Кожного з них можна назвати "кодом нації". Чому? "Такі люди підіймають свою націю на вищу сходинку розвитку і мають вплив на світові технології, культуру, мистецтво… Їхня діяльність генетично спаяна з народом, з яким вони живуть і діють". Книжка легко й цікаво написана, надихає і дозволяє більше дізнатись про своє і своїх.

"Різдвяна класика. Антологія оповідань", упорядниця Ярина Цимбал, "Vivat"

Це подарункове видання варте кожної гривні! Воно дуже вишукане (це слово пасує найбільше) й допомагає познайомитись з різдвяною українською класикою. "Святий вечер!" Лесі Українки, "Остання кутя" Михайла Грушевського, серія святкових оповідань Олени Пчілки, Модеста Левицького й Богдана Лепкого. Ці твори занурюють тебе у різдвяні дні сторічної давності. Нагадують що "найтемнішої ночі сходить найясніша зоря". І допомагають дізнатись, а яким був, наприклад, святковий Київ у XIX сторіччі.

"Морозний тихий день. Київські вулиці пишають зимовою красою: вони посріблені морозною млою, і крізь неї, мов артистичні малюнки на склі, виступають узгір’я з поетично перемішаними оздобними будинками, з рядами тонковітих дерев, застиглих у здоровому повітрі, вкритих дрібним легким інеєм". Так Олена Пчілка описує столичні дні в очікуванні Різдва.

Від творів класиків переходиш до сучасників. І погоджуєшся, що ця книжка "різдвяний подарунок… для тих, хто знає й цінує смак художнього слова".

Читайте також: