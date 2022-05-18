На Каннському кінофестивалі покажуть українські фільми

Організатори фестивалю не оминули увагою війну в Україні.

У Франції відкрився 75-й міжнародний Каннський кінофестиваль. Україна там представить два фільми - один із них у конкурсній програмі.

Офіційної делегації з країни-агресорки - цьогоріч на кінофестивалі немає, але один російський фільм у конкурсній програмі таки залишили.

На червоному хіднику у Каннах вже традиційно раз на рік збираються провідні актори та режисери з усього світу.

Попри війну в Україні тут будуть і наші фільми.

На відкритті до учасників звернувся Володимир Зеленський. Після його цитати: "Я певен, що диктатор програє. Ми переможемо в цій війні" зал вибухнув оплесками.

Володимир Зеленський виступив на відкритті Каннського кінофестивалю

У голови журі запитали, чи вплинула війна в Україні на те, як вони дивляться та оцінюють фільми.

"Члени журі і, власне я сам, збираємося разом в той час, коли все це відбувається у світі, ми будемо трохи по-іншому дивитися на спосіб знімань, спосіб гри, тему. Деякі фільми з тих, що ми будемо переглядати, дуже пов'язані з поточними подіями і торкнуться нас належним чином", - сказав голова журі.

Перейменували фільм відкриття фестивалю - такий результат роботи української кіноспільноти.

Назву зомбі-комедії - Z, а саме цю літеру обрали символом російські окупанти під час нападу на Україну під тиском - змінили.

Цей фільм показали гостям на відкритті.

В конкурсній програмі цього року представлений український фільм режисера Максима Наконечного – "Бачення метелика". Це історія про жінку-воїна, яка звільнилася з ворожого полону та бажає повернутися до мирного життя.

"Выходим, ждем пока здесь. Держим лайф до наезда на слова "добро пожаловать в ад".

У паралельній програмі Канн покажуть стрічку "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука. Фільм став одним із 23 ігрових кінофільмів з усього світу, які відібрали до цієї програми. Стрічку знімали на Буковині. Це історія про хорошого сім'янина, який звертає з чесного шляху заради своєї сім'ї. Також в Каннах працюватиме кіноринок, де Україну представлять великим Національним павільйоном, а вже за 3 дні - на кіноринку в Каннах - День України.

Триватиме Канський кінофестиваль до 28 травня.

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