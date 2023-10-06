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На Київському тижні критики покажуть фільм про дружину Елвіса Преслі "Прісцилла"

На Київському тижні критики покажуть фільм про дружину Елвіса Преслі "Прісцилла"

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
79
Час на прочитання
1 хв
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На Київському тижні критики покажуть фільм про дружину Елвіса Преслі "Прісцилла"

Прем'єра біографічної драми відбулася на Венеційському кінофестивалі.

У межах Київського тижня критики, який відбуватиметься у кінотеатрі "Жовтень" 12-18 жовтня, покажуть біографічну драму про дружину короля рок-н-ролу Елвіса Преслі "Прісцилла" режисерки Софії Копполи.

Події у стрічці відбуваються у 1959 році. У центрі сюжету – юна донька американського військового – Прісцилла, який служить у Німеччині. Дівчина сумує за безтурботним підлітковим життям у США і без вагань приймає від незнайомця запрошення на вечірку. Там вона знайомиться із Елвісом Преслі – з цього моменту розпочинається їхня історія кохання, сповнена пригод і небезпек.

Виконавиця головної ролі у фільмі Кейлі Спені отримала Кубок Вольпі Венеційського кінофестивалю за найкращу жіночу роль. А Елвіса зіграв Джейкоб Ейлорді – зірка серіалу "Ейфорія" та актор "Солодкого сходу", який теж покажуть на Київському тижні критики.

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Дата публікації
Перегляди
79
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