На Київському тижні критики покажуть фільм про дружину Елвіса Преслі "Прісцилла"

У межах Київського тижня критики, який відбуватиметься у кінотеатрі "Жовтень" 12-18 жовтня, покажуть біографічну драму про дружину короля рок-н-ролу Елвіса Преслі "Прісцилла" режисерки Софії Копполи.

Події у стрічці відбуваються у 1959 році. У центрі сюжету – юна донька американського військового – Прісцилла, який служить у Німеччині. Дівчина сумує за безтурботним підлітковим життям у США і без вагань приймає від незнайомця запрошення на вечірку. Там вона знайомиться із Елвісом Преслі – з цього моменту розпочинається їхня історія кохання, сповнена пригод і небезпек.

Виконавиця головної ролі у фільмі Кейлі Спені отримала Кубок Вольпі Венеційського кінофестивалю за найкращу жіночу роль. А Елвіса зіграв Джейкоб Ейлорді – зірка серіалу "Ейфорія" та актор "Солодкого сходу", який теж покажуть на Київському тижні критики.

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