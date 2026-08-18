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Натхненний шеф-кухарем Ентоні Бурденом, який бував в Україні: у Києві відбувся кінобранч до фільму "Тоні"
Гості кулінарного майстер-класу побачили ексклюзивні уривки зі стрічки про юність легендарного шеф-кухаря і долучилися до приготування французької страви.
У київському ресторані «Думки на смак» відбувся камерний кінобранч, присвячений виходу фільму «Тоні». Стрічка розповідає про юність одного з найвідоміших шеф-кухарів сучасності — Ентоні Бурдена.
Під час зустрічі гостям розповіли більше про особистість Бурдена, його професійний шлях і погляд на гастрономію, а також показали ексклюзивні уривки з майбутнього фільму.
Кулінарну частину бранчу провів шеф-кухар ресторану Олексій Тюх. Разом із гостями він приготував авторську версію французької страви viande à la mode.
Учасники змогли простежити за всіма етапами — від вибору продуктів й унікального чищення грибів до поєднання смаків та фінального подавання. Всі охочі долучилися до процесу, після чого кожен отримав свою порцію готової страви.
Організаторами заходу стали журнал Viva та український кінодистриб’ютор Adastra Cinema.
Ким був Ентоні Бурден
Ентоні Бурден — американський шеф-кухар, письменник, телеведучий і автор документальних гастрономічних проєктів. У своїх програмах він розповідав не лише про їжу, а й про культуру, політику та повсякденне життя людей у різних країнах.
Героями його випусків ставали відомі шеф-кухарі, музиканти й політики, серед яких Ґордон Рамзі, Ерік Ріперт, Іґґі Поп і Барак Обама. З останнім Бурден 2016 року зустрівся у вуличному кафе у В’єтнамі, де вони разом їли локшину та розмовляли про місцеву культуру.
Бурден також бував в Україні. Під час подорожі 2011 року він відвідав Київ і Крим, куштував зелений борщ, стояв у черзі за київською перепічкою та влаштував невеликий пікнік на бульварі Тараса Шевченка з ікрою і хлібом, придбаними на Бессарабському ринку.
Про що розповідає фільм «Тоні»
Сюжет стрічки зосереджений на одному літі з життя юного Ентоні Бурдена. Після того як 19-річний Тоні, якого зіграв Домінік Сесса, не отримує письменницької стипендії, він змушений шукати роботу.
Так хлопець опиняється на кухні під керівництвом досвідченого шеф-кухаря, роль якого виконав Антоніо Бандерас. Тоні ще не здогадується, що це літо стане для нього часом дорослішання, кохання і пошуку справжнього покликання.
В український прокат фільм «Тоні» вийде 20 серпня.