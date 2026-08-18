ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Події
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
3 хв

Натхненний шеф-кухарем Ентоні Бурденом, який бував в Україні: у Києві відбувся кінобранч до фільму "Тоні"

Гості кулінарного майстер-класу побачили ексклюзивні уривки зі стрічки про юність легендарного шеф-кухаря і долучилися до приготування французької страви.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Натхненний шеф-кухарем Ентоні Бурденом, який бував в Україні: у Києві відбувся кінобранч до фільму "Тоні"

У київському ресторані «Думки на смак» відбувся камерний кінобранч, присвячений виходу фільму «Тоні». Стрічка розповідає про юність одного з найвідоміших шеф-кухарів сучасності — Ентоні Бурдена.

Під час зустрічі гостям розповіли більше про особистість Бурдена, його професійний шлях і погляд на гастрономію, а також показали ексклюзивні уривки з майбутнього фільму.

Бранч до фільму “Тоні“/Фото David Neparidze

Бранч до фільму “Тоні“/Фото David Neparidze

Кулінарну частину бранчу провів шеф-кухар ресторану Олексій Тюх. Разом із гостями він приготував авторську версію французької страви viande à la mode.

Олексій Тюх зі стравою viande à la mode/Фото David Neparidze

Олексій Тюх зі стравою viande à la mode/Фото David Neparidze

Учасники змогли простежити за всіма етапами — від вибору продуктів й унікального чищення грибів до поєднання смаків та фінального подавання. Всі охочі долучилися до процесу, після чого кожен отримав свою порцію готової страви.

Шеф-кухар готує viande à la mode/Фото David Neparidze

Шеф-кухар готує viande à la mode/Фото David Neparidze

Продукти для страви viande à la mode/Фото David Neparidze

Продукти для страви viande à la mode/Фото David Neparidze

Шеф-кухар демонструє унікальне чищення грибів/Фото David Neparidze

Шеф-кухар демонструє унікальне чищення грибів/Фото David Neparidze

Організаторами заходу стали журнал Viva та український кінодистриб’ютор Adastra Cinema.

Учасники бранчу/Фото David Neparidze

Учасники бранчу/Фото David Neparidze

Олексій Тюх та Анна Черкасова/Фото David Neparidze/Фото David Neparidze

Олексій Тюх та Анна Черкасова/Фото David Neparidze/Фото David Neparidze

Дана Маслюк, Валентина Матицина, Анна Луценко/Фото David Neparidze

Дана Маслюк, Валентина Матицина, Анна Луценко/Фото David Neparidze

Ким був Ентоні Бурден

Ентоні Бурден — американський шеф-кухар, письменник, телеведучий і автор документальних гастрономічних проєктів. У своїх програмах він розповідав не лише про їжу, а й про культуру, політику та повсякденне життя людей у різних країнах.

Героями його випусків ставали відомі шеф-кухарі, музиканти й політики, серед яких Ґордон Рамзі, Ерік Ріперт, Іґґі Поп і Барак Обама. З останнім Бурден 2016 року зустрівся у вуличному кафе у В’єтнамі, де вони разом їли локшину та розмовляли про місцеву культуру.

Бурден також бував в Україні. Під час подорожі 2011 року він відвідав Київ і Крим, куштував зелений борщ, стояв у черзі за київською перепічкою та влаштував невеликий пікнік на бульварі Тараса Шевченка з ікрою і хлібом, придбаними на Бессарабському ринку.

Євген Єрьомін, Олексій Тюх, Анатолій Міганов/Фото David Neparidze

Євген Єрьомін, Олексій Тюх, Анатолій Міганов/Фото David Neparidze

Олексій Тюх, Анна Тульєва/Фото David Neparidze

Олексій Тюх, Анна Тульєва/Фото David Neparidze

Фото David Neparidze

Фото David Neparidze

Валентина Матицина, Олена Момот, Анна Луценко/Фото David Neparidze

Валентина Матицина, Олена Момот, Анна Луценко/Фото David Neparidze

Олексій Тюх і Вікторія Майструк/Фото David Neparidze

Олексій Тюх і Вікторія Майструк/Фото David Neparidze

Марієтта, Анна Луценко, Євген Єрьомін, Альона Гром /Фото David Neparidze

Марієтта, Анна Луценко, Євген Єрьомін, Альона Гром /Фото David Neparidze

Шеф-кухар готує страву/Фото David Neparidze

Шеф-кухар готує страву/Фото David Neparidze

Про що розповідає фільм «Тоні»

Сюжет стрічки зосереджений на одному літі з життя юного Ентоні Бурдена. Після того як 19-річний Тоні, якого зіграв Домінік Сесса, не отримує письменницької стипендії, він змушений шукати роботу.

Так хлопець опиняється на кухні під керівництвом досвідченого шеф-кухаря, роль якого виконав Антоніо Бандерас. Тоні ще не здогадується, що це літо стане для нього часом дорослішання, кохання і пошуку справжнього покликання.

В український прокат фільм «Тоні» вийде 20 серпня.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie