Натхненний шеф-кухарем Ентоні Бурденом, який бував в Україні: у Києві відбувся кінобранч до фільму "Тоні"

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У київському ресторані «Думки на смак» відбувся камерний кінобранч, присвячений виходу фільму «Тоні». Стрічка розповідає про юність одного з найвідоміших шеф-кухарів сучасності — Ентоні Бурдена.

Під час зустрічі гостям розповіли більше про особистість Бурдена, його професійний шлях і погляд на гастрономію, а також показали ексклюзивні уривки з майбутнього фільму.

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Бранч до фільму “Тоні“/Фото David Neparidze

Кулінарну частину бранчу провів шеф-кухар ресторану Олексій Тюх. Разом із гостями він приготував авторську версію французької страви viande à la mode.

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Олексій Тюх зі стравою viande à la mode/Фото David Neparidze

Учасники змогли простежити за всіма етапами — від вибору продуктів й унікального чищення грибів до поєднання смаків та фінального подавання. Всі охочі долучилися до процесу, після чого кожен отримав свою порцію готової страви.

Шеф-кухар готує viande à la mode/Фото David Neparidze

Продукти для страви viande à la mode/Фото David Neparidze

Шеф-кухар демонструє унікальне чищення грибів/Фото David Neparidze

Організаторами заходу стали журнал Viva та український кінодистриб’ютор Adastra Cinema.

Учасники бранчу/Фото David Neparidze

Олексій Тюх та Анна Черкасова/Фото David Neparidze/Фото David Neparidze

Дана Маслюк, Валентина Матицина, Анна Луценко/Фото David Neparidze

Ким був Ентоні Бурден

Ентоні Бурден — американський шеф-кухар, письменник, телеведучий і автор документальних гастрономічних проєктів. У своїх програмах він розповідав не лише про їжу, а й про культуру, політику та повсякденне життя людей у різних країнах.

Героями його випусків ставали відомі шеф-кухарі, музиканти й політики, серед яких Ґордон Рамзі, Ерік Ріперт, Іґґі Поп і Барак Обама. З останнім Бурден 2016 року зустрівся у вуличному кафе у В’єтнамі, де вони разом їли локшину та розмовляли про місцеву культуру.

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Бурден також бував в Україні. Під час подорожі 2011 року він відвідав Київ і Крим, куштував зелений борщ, стояв у черзі за київською перепічкою та влаштував невеликий пікнік на бульварі Тараса Шевченка з ікрою і хлібом, придбаними на Бессарабському ринку.

Євген Єрьомін, Олексій Тюх, Анатолій Міганов/Фото David Neparidze

Олексій Тюх, Анна Тульєва/Фото David Neparidze

Фото David Neparidze

Валентина Матицина, Олена Момот, Анна Луценко/Фото David Neparidze

Олексій Тюх і Вікторія Майструк/Фото David Neparidze

Марієтта, Анна Луценко, Євген Єрьомін, Альона Гром /Фото David Neparidze

Шеф-кухар готує страву/Фото David Neparidze

Про що розповідає фільм «Тоні»

Сюжет стрічки зосереджений на одному літі з життя юного Ентоні Бурдена. Після того як 19-річний Тоні, якого зіграв Домінік Сесса, не отримує письменницької стипендії, він змушений шукати роботу.

Так хлопець опиняється на кухні під керівництвом досвідченого шеф-кухаря, роль якого виконав Антоніо Бандерас. Тоні ще не здогадується, що це літо стане для нього часом дорослішання, кохання і пошуку справжнього покликання.

В український прокат фільм «Тоні» вийде 20 серпня.

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