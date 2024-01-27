Не тільки "Список Шиндлера" і "Піаніст": ще 5 знакових стрічок про Голокост

Сьогодні, 27 січня, Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Цей страшний акт геноциду 1933-1945 років забрав життя третини тогочасного єврейського населення.

Чимало разів торкався теми Голокосту кінематограф. Стрічки, присвячені цій жахливій сторінці історії, неодноразово ставали шедеврами. Так, "Список Шиндлера" Стівена Спілберга та "Піаніст" Романа Поланскі займають високі позиції серед топ-250 фільмів платформи IMDb. У цій добірці ТСН.ua перелічує інші знакові кінокартини про Голокост, які також варті уваги.

"Зона інтересу" – в українських кінотеатрах з 22 лютого

Режисер Джонатан Ґлейзер — дворазовий номінант Премії BAFTA, чиї 2 фільми потрапляли до офіційного конкурсу Венеційського кінофестивалю. Його нова стрічка — це робота останніх 10 років. Авторитетні ЗМІ (а це щонайменше BBC, Rolling Stone і Los Angeles Times) вже охрестили цю картину шедевром.

У "Зоні інтересу" немає звичних для кіно про Голокост зображень акту геноциду. Вони тут зовсім відсутні. Проте це не заважає фільму бути моторошним і викликати досить сильні емоції. Головними героями стрічки стали не переслідувані євреї, а комендант концтабору та його родина. Рудольф Гьосс — зразковий сім’янин, який оточує своїх дружину й дітей турботою. Водночас він хороший працівник із доброю репутацією, однак його блискуча кар’єра побудована на масовому вбивстві, або ж як заведено делікатно говорити серед нацистів "остаточному розв’язанні".

Нещодавно "Зона інтересу" отримала 5 номінацій на премію "Оскар" — у категоріях за Найкращі міжнародний фільм, режисуру, адаптований сценарій, звук і в головній — за Найкращий фільм.

"Син Саула"

У своєму повнометражному дебюті угорський режисер Ласло Немеш розповідає історію Саула — єврея з Ужгорода. Як і багато інших євреїв із Закарпаття, він опиняється в концтаборі Аушвіц. Саме там і розгортаються події фільму. Саул потрапляє в зондеркоманду — групу в’язнів, що змушені допомагати нацистам із фізичним винищенням євреїв. Одного разу серед мертвих тіл у газовій камері він знаходить хлопчика, в якому пізнає свого сина. Чоловік намагається вберегти тіло від кремації та поховати його за єврейським звичаєм.

Стрічка створює враження, ніби вона знята одним неквапливим планом. До того ж це портретний план, у центрі якого майже завжди розташований головний герой. Така оптика рятує глядача від споглядання жахів табору смерті, і водночас дає сфокусуватися на переживаннях Саула — людини, яка зневолі стала гвинтиком пекельної машини.

Світова прем’єра "Сина Саула" відбулась у Каннах, де картина отримала Ґран-прі та премію Міжнародної асоціації кінопреси (ФІПРЕССІ). На преміях "Золотий Глобус" і BAFTA робота отримала Нагороди як найкращий іншомовний фільм. А увінчався успіх золотою статуеткою від Американської кіноакадемії.

"Життя прекрасне"

Ще один оскарівський тріумф: стрічка принесла її творцям аж 3 статуетки: за Найкращі іншомовний фільм, чоловічу роль і музику. Також стрічку відзначили британською премією BAFTA і французьким "Сезаром" як найкращий іншомовний фільм, і визнали Найкращим європейським фільмом 1998 року (за версією Європейської кіноакадемії). Режисер і виконавець головної ролі — знаменитий італійський актор Роберто Беніньї, який за цю роботу отримав статус Найкращого європейського актора 1998 року.

Події фільму умовно поділені на 2 частини. У першій ідеться про створення щасливої родини. Гвідо, сповнений оптимізму чоловік, перебирається з села в місто. Він мріє про власну крамницю та велике кохання. Завдяки своїй вдачі та життєвій енергії він отримує і те, й інше. У нього та його красуні-дружини з’являється син. Але у другій частині на нього та його родину чекають страшні випробування, які приходять із настанням Другої світової війни. Гвідо — єврей, тож його разом із сином забирають у концтабір; дружина-неєврейка здається в табір добровільно услід за найріднішими їй людьми. Опинившись у неволі, чоловік намагається захистити хлопчика від тамтешніх жахів. Він вигадує казкове вирішення: каже синові, що тепер вони грають у гру, переможець якої отримає суперприз — справжній танк. Згідно з правилами, дістанеться цей подарунок лише хлопчику, який за всю гру жодного разу не потрапить на очі наглядачам.

"Європа Європа"

Це робота знаменитої польської режисерки та великої подруги України — Аґнєшки Голланд. Мисткиня добре відома українцям за картиною "Ціна правди" про журналіста Ґарета Джонса, який розповів світові про Голодомор в Україні, а також стрічкою "Зелений кордон", яка наробила галасу в Польщі, та вийде в українських кінотеатрах навесні.

Картина розповідає про сумну одіссею єврейського підлітка, що розпочинається для нього в 1938 році в Німеччині. Звуть головного героя Соломон. Просто перед його бар-міцвою відбуваються події Кришталевої ночі, у яких гине його сестра. Сім'я тікає до Польщі, але невдовзі нацисти приходять і туди. Щоб урятувати сина, батьки посилають Соломона до СРСР. Однак війна продовжує переслідувати хлопця — і він потрапляє в німецький полон. Аби вижити, йому доводиться видавати себе вже за чистокровного німця.

За цю роботу Аґнєшка Голланд отримала номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкращий адаптований сценарій". Сама стрічка отримала "Золотий глобус" як Найкращий іншомовний фільм.

"І все освітилось"

Події стрічки в якій зіграли Елайджа Вуд ("Володар перснів") та фронтмен гурту Gogol Bordello Євген Гудзь, розгортаються в Україні. Причому в сучасній Україні, однак із гучним відголосом минулого. Цей фільм — нагадування про те, що антисемітизм був поширеним явищем і на наших теренах, які під час Другої світової стали ареною великого геноциду євреїв. А після перегляду не покидає відчуття, що цілий народ був різко вилучений з нашої історії, а чимало зв’язків, у тому числі родинних, — просто забуті.

За сюжетом молодий американець єврейського походження намагається знайти жінку, яка врятувала його дідуся за часів Другої світової війни в українському селі. Провідниками юнака стають одеський перекладач із кепським знанням англійської, та водій, що вдає з себе сліпого.

До речі, режисер стрічки Лев Шрайбер — відомий голлівудський актор ("Крик", "У центрі уваги"), має українське походження, підтримує Україну і є амбасадором United24.

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