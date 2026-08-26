Російський удар зірвав показ українського бренду на Ukrainian Fashion Week

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Український бренд KRIS MARÁN переніс запланований показ нової колекції у межах Ukrainian Fashion Week, який відбудеться від 2 до 6 вересня у Києві. Причиною став російський удар по складу тканин у Харкові, з яким співпрацювала команда.

Внаслідок атаки частина матеріалів, призначених для створення нового гардероба, була пошкоджена. Через це команда фізично не встигає завершити частину семплів до запланованої дати.

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У своїй офіційній заяві, опублікованій в Instagram Stories, представники бренду наголосили, що хочуть презентувати колекцію саме такою, якою її задумали, — цілісною, завершеною і без компромісів. Тому вони ухвалили непросте, але необхідне рішення перенести показ.

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Команда також подякувала організаторам Ukrainian Fashion Week, партнерам і всім, хто висловив підтримку та поставився до ситуації з розумінням. Нову дату презентації обіцяють повідомити найближчим часом.

Ця ситуація вкотре демонструє, в яких реаліях українські дизайнери продовжують працювати, створювати колекції та представляти моду під час повномасштабної війни. Російські атаки руйнують не лише житлові будинки й критичну інфраструктуру, а й українські виробництва, матеріали та результати багатомісячної праці команд. Тому не має дивувати кількість негативних коментарів від українців під світлинами, на яких іноземні зірки рекламують російські бренди.

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