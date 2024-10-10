Що почитати: 3 книжки про кохання і вірність

Кохання у цих книжках – палке, шалене, відчайдушне – завжди пов’язане з вірністю ідеалам і повагою до партнера. Адже без них будь-які почуття приречені на швидкоплинність стосунків, які навряд чи стануть основою роману – на відміну від тих, що описані в цих романтичних історіях.

Аша Леммі. П’ятдесят слів для дощу. – К.: Рідна мова, 2024

"Скільки ночей вона провела, притиснувшись чолом до холодного вологого скла?" – запитує сама себе головна героїня цієї щемкої історії. Мати не випускає її з дому, бабуся з дідусем приймають її лише для того, щоб приховати від суспільства, бо жахаються цієї плями на їхньому давньому роді, авторитет якого до того ж розхитують зміни в японському суспільстві. Якої саме "плями"? За сюжетом роману Аші Леммі "П’ятдесят слів для дощу", Норі – донька заміжньої японки, спадкоємиці аристократичного роду, й темношкірого американського солдата, тому від народження стає вигнанкою.

"Зазвичай бабуся навідувалася до Норі раз на місяць, подеколи двічі, щоб перевірити, як вона поживає і розвивається. Утім, хай би що робила дівчинка, бабуся завжди була незадоволена. Стара жінка була надто вимоглива, а від її пильних сірих очей не можна було нічого приховати. Перед кожним візитом старої Норі відчувала неабияке збудження й одночасно її пронизував жах". Тож змирившись зі своєю "провиною", кмітлива й допитлива дівчина кілька років живе самотою на горищі, доки одного дня в маєтку не з’являється її старший зведений брат Акіра, приречений успадкувати все майно й обов’язки їхнього роду. Хоч як не дивно, та саме він стає її союзником. Між ними виникає сильний зв’язок. Зв’язок, якого не можуть допустити жорстокі бабуся й дідусь. І це протистояння доконечно змінить життя кожного члена родини. Бо Норі побачила світ, у якому, можливо, для неї все ж знайдеться місце. Тому вона готова сперечатися й опиратися. Готова стати до бою, який, можливо, коштуватиме їй занадто дорого.

Олена Чернінька. Спекотне літо Нормандії, холодна зима України. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2024

"Це роман про кохання-кохання, таке, що аж до смерті, – зауважила авторка на презентації своєї книжки. – Я маю на увазі ті почуття, що викликають готовність віддати за людину життя". І справді, роман Олени Чернінької "Спекотне літо Нормандії, холодна зима України" вражає глибиною почуттів, які висловлюють його героїні – три жінки, долі яких химерно переплелися в цій історії, – а також сценами нещодавнього й сучасного задзеркалля у мистецтві. Адже одна з героїнь, яка несвідомо присутня в житті вісімнадцятирічної співачки Лілі з унікальним голосом – це видатна Соломія Крушельницька, а інша – нещасна поетка Нуся, яка перебуває в лікарні, і вірші – це єдине, що утримує її на цьому світі. Окрім, звісно, мрій про виступ у Ла Скала.

Драматизму в історії кохання, яке з волі чи з неволі об’єднує героїнь, додає опіка батька, яка робить з юної Солі не новітню Соломію, а інструмент для бізнесу, а якщо зважити, що її коханий – відомий актор Амадей, з яким вона зустрілася на березі океану – майже вдвічі старший за неї, але батько однаково проти весілля, то ситуація взагалі може видатися трагічною. Тим паче, що коханий усе більше стає схожий на батька-тирана. Втім, улюблене дзеркало Соломії Крушельницької, яке одного дня батько купує для Лілі, може стати магічною розрадою в цій складній ситуації, і недаремно дівчина часто малює на ньому три квітки лілії на одному стеблі. Яка ж таємниця пов’язує її та інших героїнь роману? І чи не у квіткових фантазіях, присутніх навіть на обкладинці книжки – розгадка цієї непростої історії?

Лінн Пейнтер. Краще, ніж у фільмах. – Х.: Віват, 2024

За сюжетом цієї історії, минає останній рік шкільного навчання для Ліз – час, сповнений важливих подій, які вартують великого екрана. Адже дівчина просто поглинута фантазіями про те, що її життя складеться так, як у романтичних стрічках. Зненацька виявляється, що їй потрібна допомога сусідського хлопця на ім’я Вес. Річ у тім, що Ліз дуже давно закохана в Майкла, про якого вона мріє, який щойно повернувся до міста і, хоч як це не прикро, заприятелював із Весом. Якщо Ліз хоче, щоб Майкл нарешті звернув на неї увагу, то нестерпний сусід Вес – її шанс. Але чи вдасться їй порозумітися з цим хлопцем?

"Зведена брова свідчила, якою ж нікчемною він мене вважав. З багатьох наших не надто приємних зустрічей я знала: коли його очі звужуються, це означає, що він прискіпливо мене оцінює і що ми от-от почнемо з'ясовувати стосунки з приводу останньої бридоти, яку він мені заподіяв. Якщо ж його погляд був такий жвавий, як оце зараз, а в карих очах грали бісики, то я розуміла, що мені кінець. Тому що невгамовний Вес завжди перемагав". Загалом Ліз завжди знала, що Вес Беннет – жахливий сусід. У нього наче шило в одному місці ще від дитинства: то підкладе жабу в її "будиночок мрії Барбі", то відітне голову садовому гномові й залишить у саморобній дівчачій бібліотеці. Минуло вже десять років після обезголовлення гнома і, здавалося б, усе мало змінитис. Але тепер у сусідів нова жорстока війна: за паркувальне місце на їхній вулиці. Тож потрібне диво, щоб дівчині вдалося вмовити Веса піти на дивакувату угоду, метою якої стане влаштування для Ліз чарівного, майже кіношного романтичного моменту, в якому вона буде разом із Майклом на їхньому випускному. А може, Вес насправді вже не той огидний капосник, а дорослий і надійний хлопець, з яким можна мати справу?

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