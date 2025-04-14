Що почитати: 5 захопливих українських книжок у жанрі фентезі

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Копірайтерка книжкового видавництва BookChef Світлана Максюта радить почитати ці п’ять захопливих українських фентезі-книжок, які наповнені магією, власними всесвітами, вигаданими расами та етносами.

«Змієві вали» (Vivat, 2024)

На увагу читачів заслуговує антологія фантастики «Змієві вали», упорядкована В. Арєнєвим, письменником, який зарекомендував себе справжнім майстром фентезі, фантастики і підліткових повістей з елементами антиутопії. Автор є лауреатом багатьох літературних премій.

Антологія містить найцікавіші фентезі й фантастичні оповідання ХІХ-ХХІ ст. (Уточнення: фентезі — один із різновидів фантастики, де всі вигадані події пояснюються за допомогою магії. Чари, містика, інфернальні істоти, надприродні явища та міфічні герої — це все маркери цього жанру). Змієві вали — це оборонні споруди, побудовані за часів князів Володимира і Ярослава Мудрого для захисту нашого краю від ворожих набігів.

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Антологія має три частини:

до першої частини входять оповідання та повісті, написані у ХІХ ст., автори: М. Гоголь, О. Стороженко, І. Наумович. Тут представлене козацьке фентезі, де запорожці вступають у протистояння з нечистою силою й успішно перемагають. Наприклад, в оповіданні Стороженка «Закоханий чорт»;

до другої — твори, написані у ХХ ст., автори: І. Франко, В. Королів-Старий, Б. Штерн. Тематика: мотив двійництва, успішна взаємодія людей і невидимої нечистої сили (зворушливе оповідання «Потороча Хрипка», що має happy end) та космічна фантастика;

до третьої — оповідання й повісті сучасних українських авторів: О. Жупанського, С. Тараторіної, О. Михеда, М. Кідрука, О. Українця, Н. Матолінець, П. Дерев’янка, В. Арєнєва та інших. Тематика творів: міські моторошні історії, біблійні сюжети, антиутопія, військова тематика, філософський погляд на життя й смерть, трохи горору й суворої реальності.

Ці твори дають уявлення про різні підвиди жанру: героїчне фентезі, горор, містичні історії, міське фентезі, наукова фантастика тощо. Вступне слово «Коротким екскурсом в історію української фантастики» написали А. Арєнєв і М. Назаренко. Письменники підвели теоретичну основу й виокремили головні етапи розвитку жанру в українській літературі.

Антологія спочатку вийшла в Польщі, всі кошти від її реалізації передали у фонд українських біженців. У 2024 році вийшло доповнене видання.

«Клинок королеви» А. Achell, серія (BookChef, 2023-2024)

«Клинок королеви» — це захопливе фентезі з динамічним сюжетом від молодої української авторки А. Achell. Видавництво BookChef випустило дві частини серії:

книгу 1 «Танок з тінями» та книгу 2 «Дитя тіней». Над третім томом, що має назву «Обітниця тіней», авторка ще працює. Жанр трилогії — високе епічне фентезі з ЛГБТ-лінією. Читацька аудиторія — young adult.

А. Achell (справжнє ім’я Анастасія Коростіль) народилася у Києві. Ще у 7 класі взяла участь у творчому конкурсі. Першу книжку «Пригоди верхи на драконі» вона написала у 15 років. Закінчила Варшавський політехнічний університет. До серії «Клинок королеви» написала 6 книжок фентезі. Має великий фанклуб читачів.

У першій книжці серії юна Малкія Денмір змушена покинути звичне життя й переїхати до матері, яка вийшла заміж за короля Орелія. Дівчинка намагається знайти себе у новій сім’ї. Почувається нещасною й пригніченою, аж поки в її житті не з’являється принцеса Кассія. Малкія стала Клинком королеви й всією душею прагнула захистити свою подругу, до якої у неї з’явилися почуття. Дівчата переживають багато пригод, а потім стається трагедія: Кассію вбиває Тінь. Малкія дуже важко переживає смерть подруги, а коли дізнається, що до трагедії причетна її мати, то втікає з замку.

Інша сюжетна лінія — це пошуки Малкією Духомовця, під час яких вона допомагає Мейв втекти з борделю, знайомиться з вогняною відьмою Біарою. Рідний дядько зачиняє Малкію у темному підвалі, де моторошна Тінь вириває у неї одне око.

Друга частина серії «Дитя тіней» починається зі щоденника Алріки — матері Малкії. Коли в Алріки гине дитина, вона вступає у змову з Темними сутностями. Далі сюжет побудований на пригодах Малкії з друзями по дорозі до Ебреоту. Тим часом королева шукає доньку, бере в полон Біару і намагається припинити війну. Малкія дізнається, що вони з матір’ю мають владу над темними силами. Кульмінацію чекаємо у третій книжці.

Переваги серії:

детально пропрацьований сюжет — дві чіткі темпоральні лінії;

оригінальний всесвіт, який відповідає канонам жанру фентезі;

легкий авторський стиль;

зображення неідеальної героїні з дислексією;

ЛГБТ-репрезентація у сучасній українській літературі;

наявність додатків.

«Лазарус» С. Тараторіна (КМ Букс, 2018; Vivat, 2023)

Ця книжка стала подією в українському сегменті фентезі, має відзнаку «ЛітАкцент 2018 року» за найкращий роман, нагороду Chrysalis Award 2019 за найкращий дебют.

С. Тараторіна народилась в Криму, закінчила педагогічний університет ім. М. Драгоманова. Працювала в медіа й паралельно писала прозові твори.

Жанр «Лазарус» — урбаністичне фентезі з елементами детективу. Дія відбувається в Києві у 1913 році. Авторка пропонує альтернативну реальність — Імперію й Межу. Київ є центром Межі, де живуть не тільки люди (homo sapiens), а й людиноподібні істоти, зооморфи, духи та інша нечисть. Письменниця використовує персонажів зі слов’янської міфології та легенд княжих часів (перелесники, водяники, канькачі, потерчата, чугайстри) та загальноєвропейських інфернальних істот: відьми, упирі, русалки, суккуби, чорти та привиди. Центральною фігурою київської нечисті є легендарний Змій. Після перемоги Змія homo sapiens почали зневажати людиноподібних істот. Це чимось нагадувало ставлення панівної нації до інших.

Роман складається з 6 частин — кількість справ чиновника з особливих доручень Олександра Тюрина, розплутаних ним у Києві. Структура твору нагадує оповідання про Шерлока Голмса. С. Тараторіна неодноразово зазначала, що любить Конан Дойла.

Вважають, що міське фентезі — це легке читання, яке не підіймає глобальних проблем, але з цією книжкою не все так просто. Авторка шалено міксує дійсність і вигадку, бере за основу реальні події: вбивство Андрія Ющинського (справа Бейліса), смерть Столипіна, події в Сараєво тощо і прописує їх на фентезійному тлі. В романі дуже багато маркерів Києва початку ХХ ст. Будівлі (Замок Барона, Київська перша гімназія, Лавра, Кирилівська церква), артефакти (сухе варення Балабух), ЗМІ (часопис «Київська старовина», газета «Киянин»), визначні діячі, що жили в Києві, (Сікорський, Кульженко, Маршак, Житцький/Житецький).

Переваги й цікаві моменти твору:

ставить гострі питання й продукує важкі алюзії;

нагадує реальні історичні події;

змальовує Межу, яка схожа на ганебну смугу єврейської осілості Російської імперії;

торкається проблем самоідентифікації та прийняття себе;

подає читачам багатозначний образ Змія, який кожен може трактувати по-різному.

«Залізна корона. Книга 1. Спадок поколінь» О. Мироненко (BookChef, 2025)

Олександр Мироненко — молодий український письменник, який служить в ЗСУ, дебютував першою книгою серії «Залізна корона. Спадок поколінь». Над циклом почав працювати ще у 2013 році, три частини вже готові, остання — в процесі написання. Автору 31 рік, закінчив МАУП, має соціально-правову освіту.

Жанр твору — високе епічне фентезі. За словами О. Мироненка, під час написання продумував детальну історію всесвіту зі своїми визначними подіями та постатями.

Дія відбувається в Телласі — королівстві, яке силою об’єднав Беліор Завойовник. Це було після падіння метеорита, коли під водою опинилася велика частина суші й утворився континент Геліодор. Тут живуть різні етноси: люменори, сінкори, гоноріси та дхамони. В центрі роману кілька сімейних кланів, які борються за владу, плетуть інтриги, допомагають сильним цього світу або зраджують їх.

На перших сторінках письменник знайомить читачів з сім’єю — Дрейва Арамора (лорда Архола). Батько не дуже прихильний до старшого сина Кріса (Крука), він просить його відвезти послання до столиці Мархорл. Дарен — молодший син лорда — уже став членом ордену Грифону. Після від’їзду Крука стається лихо: сестру Лавію по дорозі до нареченого Орвіна Лортана викрадають сінкори. Брат об’єднується з нареченим і вони їдуть рятувати Лавію. Перший поєдинок з ворогами не приніс успіху. Сестру не знайшли, Кріс отримав поранення. До столиці його довезли Орвін та Флеймо — старший товариш, з яким він познайомився в Мархорлі, коли привіз послання про пограбування святилища. Сюжет закручується у дивну спіраль, де багато підступності, зрад, магії, кохання й жорстоких поєдинків.

Кожен персонаж має свою історію, яка поступово розкривається перед читачем. У примітках автор описує кожного героя, вказує його вік і приналежність до роду. Наприклад, Дарен Арамор, сімнадцять років. Зброєносець Делеріса Вендатора. Дитина Дрейва та Телани.

Переваги книжки:

захоплива сюжетна лінія;

реалістичні описи екстер’єрів та інтер’єрів, відчувається епоха;

яскраві портретні характеристики героїв;

увага письменника до деталей в описах природи, зброї, одягу, побуту;

авторські знахідки — велетенські рогаті змії сарпи, вогняні очі сінкорів, підземні тунелі та інше.

Фентезі А. Мироненка має чудові перспективи на книжковому ринку України.

«Літопис Сірого Ордену. Книга 1. Аркан вовків» П. Дерев’янко («Дім химер» 2019-2022; «Видавництво Старого Лева», 2025)

Серію «Літопис Сірого Ордену» написав український письменник Павло Дерев’янко, який служить сьогодні у 12-й бригаді НГУ «АЗОВ». Народився у 1888 році, має диплом бакалавра за фахом перекладача арабської мови. Працював в ІТ. У 2024 р. долучився до НГУ. Серія «Літопис Сірого Ордену» зробила автора відомим. Вона охоплює три книги: «Аркан вовків», «Тенета війни», «Пісня дібров».

Жанр — козацьке фентезі, альтернативна історія з елементами стімпанку.

Дія твору відбувається в іншій Україні, час — середина ХІХ ст. Гетьманат вистояв, Московське царство стало частиною Смарагдової орди. Гетьманат являє собою типову європейську державу, в якій є силова структура з козаками-характерниками. У тексті присутні елементи стімпанку: Подільський порт для цепелінів, що долітають до Америки, механічні вози, які використовують чумаки, інше.

У центрі сюжету — орден характерників. Це козаки, наділені надприродними здібностями, вони врятували Україну від Переяславської угоди. Шляхетні воїни володіють магією і стоять на захисті Гетьманської держави. Автор змальовує молодих хлопців із різних регіонів України, що збираються вступити в Орден. На початку читачі спостерігають за долею Северина Чорнововка, який має закінчити шлях джури й стати справжнім козаком-характерником. Чимось юні герої Дерев’янка нагадують учнів-чарівників з Поттеріани, але в українських підлітків замість чарівних паличок — шаблі.

Герої «Літопису… » шанують козака Мамая, який засновував Орден і користуються латинкою піч час письма. Одна з сильних сторін тексту — ідеально прописана структура Ордену характерників: правила вступу, керівництво, традиції, особливості одягу і система зв’язку за допомогою дубів. У лавах Ордену є жінки.

Трилогія «Літопис Сирого Ордену» — захоплива історія з продуманим сюжетом та потужним сетингом. Тут є легкий гумор, цікаві діалоги і романтичні елементи.