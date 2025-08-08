Що почитати у серпні: 10 цікавих книжок, від яких неможливо відірватися

Реклама

Якщо підручники й нонфікшн дають нам знання й певну інформацію, то художня література занурює у світ цікавих пригод та захопливих історій. Років 20 назад аналітики прогнозували, що друкована книжка не витримає конкуренції з електронною, але ми бачимо, що паперові примірники не втратили популярності. Навпаки, сучасні книги стали неймовірно красивими, просто справжні артоб’єкти: з кольоровими зрізами, ілюстрованими форзацами, тисненням на палітурках, вклеєними оверлеями й стильними закладками. Їх приємно брати в руки, гортати й читати. Спробуємо дослідити, що сьогодні читають люди, які не уявляють свого життя без книжок.

К. А. Найт «Зміїне лігво» (BookChef, 2025 — 752 с.)

Перші рядки книжкових рейтингів займає роман британської письменниці К. А. Найт «Зміїне лігво». Це книжка про боротьбу мафіозних кланів і виживання сильної жінки у надскладній ситуації. Здавалося, що може бути гірше, коли батько віддає тебе за борги тим, кого навіть згадувати в цьому місті бояться? До цих фатальних подій життя Роксі не можна було назвати легким, але доля зглянулась над нею: дівчині лишили у спадок бар, який вона дуже любить. Роксі тяжко працює без вихідних і вміє за себе постояти: перших посланців мафіозі вона вміло віддубасила бейсбольною битою й здала поліції. Але коли прийшли справжні гадюки — Райдер, Гарретт, Кензо та Дізель — здолати їх не змогла. Роксі опиняється в полоні у небезпечних чоловіків з девіантною поведінкою. Вони думають, що отримали ще одну іграшку, але у дівчини інші плани. Смілива Роксі змогла стати бажаною та корисною. Спочатку Дізель, а за ним і інші стали вважати її однією з них. Книжка призначена для читачів 18+, текст наповнений жорстокістю, насиллям, вбивствами, тортурами й сексуальними сценами, які викликають амбівалентні емоції. А ще «Зміїне лігво» — це роман про зламані долі, адже у всіх героїв такий бекграунд, що ворогу не побажаєш. Можливо, це результат того, що суспільство роками дивилося на деякі явища крізь пальці?

А. Левкова «За Перекопом є земля» («Лабораторія», 2023 — 392 с.)

Наступна — книжка про Крим. У багатьох українців це не тільки ностальгія за минулими мирними днями й відпочинком, а й всеохопне відчуття, що Крим — то Україна. Роман Анастасії Левкової «За Перекопом є земля» є спробою осмислити й правдиво розказати про життя в Криму до окупації та на початку анексії півострова. В основі історії долі трьох дівчаток з різних сімей. Вони тут росли, навчалися, закохувалися, займалися пошуком власної ідентичності. Тотальне зросійщення й зневага до всього українського — це те, що пропагували російські «культурні» центри. Паралельно авторка згадує історію кримськотатарського народу та його боротьбу за право жити на рідній землі. Діалоги героїв зачіпають важливі питання: «Щоб існував Булгаков, їм потрібно було розстріляти у Сандармоху Валерʼяна Підмогильного і Миколу Зерова». Вся наша історія просочена кров’ю українців, авторка намагається донести це читачам. Складно визначити жанр твору: соціальний роман, художні мемуари, роман-репортаж? Якщо вам болить Крим, то цю книжку потрібно читати обов’язково. Читання її гірке й болюче, але оптимізм є: «Ми долучимось, ми виберемо українську мову і українську культуру, хай не як мову й культуру своїх батьків і дідів, бо родинні історії — болісні, а як мову своїх дітей». Відгуки про твір А. Левкової діаметрально розділилися: від захопливих до несприйнятливих. Хочете мати власну думку? Читайте, бо як говорив В. Франкл: «Сенс не дається — його знаходять».

Дж. Брукс «Кінь» (BookChef, 2025 — 464 с.)

Одна з найцікавіших книг, що вийшли у 2025 році — роман Джеральдін Брукс «Кінь». Тут прекрасно все: зміст, нелінійний сюжет, багатошарова структура, авторський стиль, перенесення з однієї епохи в іншу. Починається твір з наших днів. Письменниця знайомить читачів з двома чудовими людьми: завідувачкою лабораторії хребетних Джесс й мистецтвознавцем Тео. Різними шляхами вони приходять до дослідження історії прекрасного коня Лексінгтона. Потім сюжет робить часовий стрибок і переносить читача в інший часовий проміжок — 1850-1875 рр. В центрі розповіді — породисті коні, які брали участь у перегонах. Вражає взаєморозуміння між конюхом Джарретом і лошам, що перетворилося в неймовірного коня. Важливе значення в книзі має соціальний фон, а саме — рабство і його жахлива сутність. Тут варто згадати, як подає рабство у М. Мітчелл у «Звіяних вітром». Біла авторка з Півдня не вбачала в цьому явищі нічого поганого. Читачі матимуть змогу порівняти текст Д. Брукс, яка маленькими штрихами влучно описує все жахіття рабського стану чорношкірих. На тлі цікавезної історії з минулого авторка перекидає місточок з 19 століття у 21 і показує наслідки рабства у сучасному світі. Хоч книжка зачіпає глибокі проблеми США, читається вона дуже легко. Дуже зворушлива кінцівка. Дж. Брукс — американська письменниця, яка народилась в Австралії, лауреатка Пулітцерівської премії.

О. Забужко «Наша Європа» («Комора», 2025 — 304 с.)

Подією на книжковому ринку України став вихід збірки есеїстики Оксани Забужко «Наша Європа». Книжковий Арсенал не зміг забезпечити місця всім, хто хотів потрапити на презентацію видання. Люди величезним натовпом стояли під час заходу, а потім вишикувалися в довжелезну чергу за автографом. Книжка, безумовно, того варта, у ній зібрані есеї, написані до і після 2022 року. Як завжди авторка ставить болючі й гострі питання, що стосуються історії й сьогодення. Чому наша еліта так завзято допомагала будувати Російську імперію, чому проєкт Схід-Захід був скомпрометований, чи прийде йому на зміну вісь Мазепи — безпековий пояс від Риги до Бахчисараю? Як читати російську літературу після Бучі? Чи справді має цінність література, на якій виросли ґвалтівники, злочинці та вбивці? Дуже потужний текст «Репортаж із зони переламаних хребтів», він пояснює європейську травму зґвалтувань і їхню нерішучість в протистоянні російській навалі.

Оригінальні передмови до польських та латиських читачів можна перечитувати безліч разів. Тут авторка пояснює, що головним категоричним імперативом українців є, як і 100 років назад, виживання. О. Забужко — дипломований філософ, тому читати її аналіз твору Чеслава Мілоша «Родинна Європа» справжня насолода.

Головна думка збірки есе: Україна стала форпостом сьогоднішньої Європи. Багато хто не сподівався, що ми вистоїмо, а ми боремося. Книга цінна тим, що авторка не просто озвучує свої роздуми й висновки, вона прослідковує, як концепція чи ідея, що починала формуватися кілька століть тому, реалізується у ХХІ ст. Посилання в текстах на Лесю Українку, Ю. Шевельова, Е. Томпсон, С. Зонтаґ, М. Кундеру та інших видатних людей робить книгу дуже інформативною. Нонфікшн Забужко, наче елітне вино, букет відчувається при вдумливому читанні.

Т. Горіха Зерня «Шептуха» («Білка», 2025 — 368 с.)

Роман Тамари Горіха Зерня «Шептуха» починається як звичайна історія про стосунки у середньостатистичній сім’ї, а потім йде зміна локації, а за нею такий розвиток сюжету, що аж дух захоплює! Перед самим початком війни перекладачка Ольга Петрівна Кривенко, переживаючи кризу подружніх стосунків, отримує лист із села, де мешкала її бабуся. Героїня їде подивитися на свій спадок і попрацювати у спокої. Треба сказати, що бабуся та була не проста жінка, а місцева баба-шептуха. Односельці дивляться на внучку з певною осторогою, але сподіваються, що вона створить для них певний захист від усього злого. В тексті є трішки містики, але все дуже доречно й без надмірної демонізації. Роман підіймає багато болючих питань: зрада в сім’ї, родинні стосунки, пияцтво, непорядні сусіди, сільські забобони, знищення пам’яті, соціальні проблеми українського села, але все це маліє перед глобальною катастрофою — війною. Вже написано багато книжок про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але ніхто так детально не описав, що відчували жителі прикордоння перед початком війни та тоді, коли в село заїхали перші окупанти. Авторка щиро й правдиво змальовує людей, які опинилися віч-на-віч з бідою. Кожному, хто пережив подібне чи просто слідкував за новинами у 2022 році, книга відгукнеться. Вона змусить повертатися й перечитувати текст, знаходячи нові сенси історії. Письменниця створила роман, де за первинним змістом стоїть цілий пласт автохтонної культури, що охоплює традиції, спосіб життя, вірування і навіть забобони. І все це надбання підіймається для спротиву ворогу. Неймовірна книжка й дивовижна авторка!

Т. Коул «Тисяча друзок» (BookChef, 2025 — 448 с.)

Який же список книжок без романів про кохання? Романтиків, людей з відкритим серцем чекає ще одна зворушлива історія від Тіллі Коул. «Тисяча друзок» — це логічне продовження роману «Тисяча пам’ятних поцілунків». У новій книзі мова йде про Саванну, сестру померлої Поппі. Твір вчить нас проявляти співчуття, бути максимально емпатичними. Як люди живуть після втрати близьких, як дають собі раду й знаходять сили жити далі? Після смерті Поппі пройшло вже чотири роки, але рани в серці Саванни так і не загоїлися. Батьки відправляють її в терапевтичний круїз, тут дівчина зустрічає Кейла. Герой також має травматичний досвід, у нього нещодавно не стало брата. Зранені душі Кейла і Саванни тягнуться одна до одної й мріють про зцілення. Людям буває непросто розібратися в переживаннях і почуттях іншого, навіть якщо вони опиняються у схожих ситуаціях. Механізми подолання втрат досить складні й суперечливі, кожна особистість переживає це по-своєму. Кохання Кейла та Саванни зароджуються в незвичайних обставинах. Їх об’єднує горе, почуття, що виникли на глибині травми, мають свої особливості. Читачі спостерігають як закохані йдуть назустріч одне одному, як поступово зцілюються їхні серця. Це щира й емоційна книга, яка стала неймовірно популярною серед молоді.

А. Чех «Пісня відкритого шляху» (Meridian Czernowitz, 2024 — 504 с.)

Неймовірний роман українського письменника Артема Чеха «Пісня відкритого шляху» зацікавлює і вражає одночасно. Прекрасний стиль, приголомшливий сюжет, дивовижне перенесення героя з однієї країни в інші приваблює велику аудиторію читачів. Так сталося, що автор дописував книгу вже на війні: Артем Чех в лавах ЗСУ з 2022 року. Назву письменник позичив у Волта Вітмена. Song of the Open Road — так називається одна з поем збірки «Листя трави».

«Пісня відкритого шляху» — це історичний пригодницький роман, дія якого відбувається у ХІХ ст. (Деякі критики визначають жанр книги як гіперреалістичний історико-географічний драматичний вестерн). Головний герой — український кріпак Гнат Ружковський стає солдатом і потрапляє на Кримську війну. Потім полон, Англія, життя закидає його в далеку Америку, де йде Громадянська війна. Автор змальовує людину, що своє все життя прагнула свободи, хлопець і в москалі пішов за власним бажанням, бо мріяв стати вільним. Шлях Гната починається з першої сторінки й не припиняється протягом всього роману. Динаміка й постійний рух стають в тексті своєрідним символом життя. Герой перебуває в безперервному пошуку. Його супроводжують колоритні персонажі, які роблять сюжет насиченим і захопливим. Гнат не втратив своєї ідентичності, тому постійно уточнює, що він не росіянин, а українець. Детальний опис предметів побуту позаминулого століття та реальних подій робить книгу максимально цікавою. На презентації автор зізнавався, що він годинами сидів у бібліотеці Конгресу, вишукуючи документи, щоденники, мапи та матеріали часів Громадянської війни. Можливо, тепер цей період в українського читача буде асоціюватися з книжою Артема Чеха.

Б. Вест «Життя, яке на вас чекає» (BookChef, 2025 — 192 с.)

Хоч літо й не та пора року, коли люди перебувають в депресії, такі настрої більш характерні для кінця осені, але все в житті буває. Нова книга Бріанни Вест «Життя, яке на вас чекає» — якісний нонфікшн, що підтримає в моменти найбільшої безнадії й спустошення. У найзаплутаніших ситуаціях авторка нагадує читачам, що вони не самотні. Хтось вже пережив подібне, люди потрапляли у схожі обставини, але впоралися зі всіма викликами й самі керують власним життям. Яку б екзистенційну кризу не переживали люди, авторка знаходить для них особливі слова. Структура твору дозволяє читачеві швидко отримати пораду для певної життєвої ситуації. «Прочитайте це:

якщо серце розривається і здається, що воно ніколи не зцілиться;

якщо не розумієте, чому люди такі злі;

якщо робите все правильно, але нічого не налагоджується;

коли здається, що перед вами виклик, з яким ви ніколи не впораєтеся;

якщо ви занадто переймаєтеся думкою інших;

коли, у вас досі не таке життя, як ви хотіли

якщо вам здається, що ви не варті кохання;

якщо заціпеніли від страху тощо».

Авторка вміє достукатися до читача, вона не повчає і не має готових відповідей. Б. Вест пише з позиції пошуку, а не всезнання, вона знаходить слова, яких потребувала під час подолання сумнівів, коли була молодшою і вчилась відпускати. Книга дає реальний шанс на переосмислення ситуації, робить вас сильнішими й справді допомагає.

М. Тонсьов «Благословення Небесного Урядника», книга 2 (BookChef, 2025 — 400 с.)

Другу книгу Мосян Тонсьов серії «Благословення Небесного Урядника» чекали не тільки давні фанати, а й читачі, що тільки почали знайомитися з чарівним світом жанру даньмей. Історії про неймовірних героїв і справжні почуття підкупають своєю щирістю. Книжку про «ніжність, мрії, речі, від яких ніколи не відмовишся, та людей, яких ніколи не забудеш» прочитали тисячі людей. Аудиторія полюбила Наслідного Принца Сє Ляня та Володаря привидів Хва Чена. Читати про їхні пригоди — справжня насолода. Діалоги героїв — це окремий вид мистецтва. Вони не тільки майстерно написані, а й вправно перекладені.

Друга книжка починається з того, що Сє Ляня кличуть до Небесної столиці. Всесильна Лінвень повідомляє, що йому потрібно прийти до палацу Військової Могутності на аудієнцію до Дзюньву — найсильнішого військового бога всіх трьох царств. Дзюньву дає Сє Ляню новий палац в Небесній столиці й посилає його разом з Повелителькою вітру до Міста Привидів. Повелителька вітру здивувала Сє Ляня тим, що могла бути то чоловіком, то жінкою, залежно від того, в якому образі її духовні сили були більшими. В Місті Привидів Наслідний принц починає грати з Хва Ченом і виграє. Його Величність Володар Привидів влаштовує невеликий бенкет для Сє Ляня. Але це тільки прелюдія до справжніх пригод. Далі будуть бійки, переживання, справжні почуття, перебування у лігві людожера, викрадення з Небесного палацу, кривавий банкет і багато чого іншого. Для кращого занурення у світ небожителів в кінці книжки додали глосарій з іменами небесних урядників, привидів, людей, назвами духовної зброї та термінами. Наразі з друку вийшов подарунковий варіант другого тому, який відрізняється великою кількістю ілюстрацій та оверлеїв, кольоровими форзацами, яскравим зрізом з малюнками, закладками лясе та перфорованою паперовою.

С. Сингаївський «Дорога на Асмару» («Комора», 2023 — 605 с.)

Книжка С. Сингаївського «Дорога на Асмару» заслуговує на шалену популярність, в ній неймовірне поєднання реальних подій, гостросюжетних поворотів, любовних ліній та осмислення свого існування. Звичайно, це художній текст, в якому автор розповідає, як радянський Союз влазив в усі гарячі точки планети, не гребував продавати зброю кривавим вбивцям і підтримувати жахливі диктатури.

С. Сингаївський служив військовим перекладачем в Ефіопії під час війни за незалежність Еритреї. Менгісту, якого називали «чорний Сталін», влаштував там голод біблійних масштабів. В. Портніков назвав книгу свідченням, це дуже влучно, тому що автор-очевидець в деталях розповідає, як покидьки, котрим дісталась влада, винищували свій народ. А ще це були часи Live Aid, коли музика змінила світ. С. Сингаївський згадує трансляцію виступу зірок і говорить, що в СРСР навіть не згадали про концерти в Лондоні та Філадельфії.

Твір має цікаву нелінійну композицію, дві сюжетні лінії. Це роман в романі, частина тексту подається як щоденник головного героя. Спочатку читач потрапляє у 2012 рік і знайомиться з молодим архітектором Микитою Нефьодовим. У хлопця прекрасне життя, успішна робота, друзі. Та коли помирає мати, Микита отримує старий щоденник і дізнається багато такого, що перевертає його життя.

Друга сюжетна лінія має свого героя — молодого військового перекладача Андрія Волинського, якого доля заносить в Ефіопію саме в 1984-86 рр. В романі вражають історичні паралелі — голод в Україні й голод в Ефіопії. Без патетики, реалістично й жахливо написано про маніпулювання виснаженими людьми.

Автор майстер паралелей — він кілька разів згадує у творі Артюра Рембо. Цей французький поет відомий не тільки віршами, а й тим, що возив зброю до Африки. І тут же розповідає про росіянина Колю Прахова, що писав непогані вірші, а потім кинув поезію й став торгувати зброєю. Цікаво виписані любовні лінії: Ірина з Андрієм в Ефіопії, Микита й Ніла у Києві. Варто відзначити щирість стосунків, взаєморозуміння між партнерами, кохання.

Роман показує розвиток особистості Андрія в динаміці. За словами автора герой спочатку шкодує, що потрапив туди, де мало платять, потім радіє, що йому не довелося вчити вбивати й робити це самому, а під кінець усвідомлює, що не вбивати мало, треба навчитися перемагати диявола, який домагається свого різними шляхами, часто на позір благими. Книжка читається дуже легко, тут зібрані всі важливі події, що відбувалися у 80-х, та у 2012 роках. (Щоб читачі не плутали письменника з поетом М. Сингаївським, який написав «Чорнобривці», — Сергій Сингаївський його племінник).