Легендарна поема Ліни Костенко вперше оживе у балеті: де побачити прем’єру

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Твір Ліни Костенко «Сніг у Флоренції» вперше отримає балетне втілення. Прем’єра перформансу в постановці хореографки Олесі Шляхтич відбудеться 5 вересня 2026 року на сцені Одеської національної опери.

Виставу презентують у межах XI Міжнародного фестивалю мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері».

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Про що розповідає «Сніг у Флоренції»

Драматична поема, опублікована 1987 року, ґрунтується на реальному епізоді з життя італійського скульптора епохи Відродження Джованфранческо Рустічі.

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Події розгортаються у Франції XVI століття, куди митець був змушений виїхати з рідної Італії. Флоренція у творі постає не лише містом, а й символом свободи, творчості та втраченого дому.

Репетиція балету «Сніг у Флоренції»

У фіналі сонячного дня на Флоренцію несподівано падає сніг. Цей образ стає метафорою самотності, духовного спустошення та розплати за відмову від справжнього мистецтва заради королівського комфорту.

Поема порушує теми внутрішньої свободи, людської гідності, відповідальності митця і здатності зберегти власні цінності серед байдужості, війн та зрад.

«Це має бути моїм балетом»

Олеся Шляхтич зізналася, що ідея поставити балет виникла у неї одразу після першого знайомства з поемою.

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«З першого прочитання „Снігу…“ я закрила книжку і вигукнула вголос, що це має бути балетом — моїм балетом!» — розповіла постановниця.

За її словами, робота стала одним із найскладніших викликів у кар’єрі. Хореографці потрібно було передати динамічний розвиток подій, інверсивну структуру поеми, внутрішні суперечності героя та його постійно хибний вибір — у коханні, ставленні до батьківщини й мистецтва.

Репетиція балету «Сніг у Флоренції»

На відміну від традиційних позитивних героїв класичного балету, Рустічі постає людиною зі слабкостями й сумнівами. Для постановниці важливо було не засудити його, а спробувати зрозуміти причини його рішень.

Шляхтич зазначила, що філософською основою вистави стала думка: якщо навколо все зруйновано, потрібно взяти каміння і побудувати новий світ.

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Репетиція балету «Сніг у Флоренції»

Ліна Костенко особисто погодила постановку

Письменниця дуже уважно обирає проєкти, пов’язані зі сценічним втіленням її творів, і нечасто дає дозвіл на подібні постановки.

Перед ухваленням рішення Ліна Костенко ознайомилася з попередніми балетами Олесі Шляхтич. Згодом вони обговорювали творче бачення майбутньої вистави, костюми, декорації та інтеграцію образу Чортика.

У результаті письменниця дала художній команді згоду на пластичне втілення «Снігу у Флоренції» на сцені Одеської національної опери.

Балетмейстеркою-постановницею та авторкою лібрето стала заслужена діячка мистецтв України, засновниця OSDC Dance Company Олеся Шляхтич.

Музику до вистави написав композитор і віолончеліст Золтан Алмаші. За сценографію відповідає художник-постановник Петро Богомазов, а костюми створює лауреатка Шевченківської премії Тетяна Овсійчук.

Мистецькою кураторкою проєкту стала літературознавиця та донька Ліни Костенко Оксана Пахльовська, яка вела підготовчу комунікацію і долучилася до формування творчої концепції.

Репетиція балету «Сніг у Флоренції»

Прем’єра під час війни

Генеральна директорка і художня керівниця Одеської національної опери Надія Бабіч наголосила, що театр продовжує проводити фестиваль навіть у складних умовах війни.

«Жоден „Оксамитовий сезон“ не минає без прем’єри. Для нас є великою честю представити перший в історії балет, створений за драматичною поемою нашої геніальної сучасниці Ліни Костенко», — зазначила вона.

У постановці поєднають сучасну сценографію, спеціально створену музичну партитуру та хореографію у стилі модерн-балету. Автори прагнуть не лише перенести літературний твір на сцену, а й осмислити через нього досвід українського суспільства під час війни.

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