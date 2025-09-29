Театральний сезон у Національній опері: захопливі вистави у жовтні

Опера «Макбет»

Жовтнева афіша Національної опери України має такий вигляд:

2 жовтня (четвер) о 17:00 — балет Хермана Левенсхольда «Сильфіда», який вважається не просто одним із кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічному мистецтві. Свого часу цей твір назвали «ескізом, яким скористалися для чарівної композиції „Жізелі“.

У ролях: Катерина Дегтярьова (Сильфіда), Клеман Гійом (Джеймс), Андрій Карєв (Гюрн), Руслан Авраменко (Медж, чаклунка) та ін. Диригент — Сергій Голубничий.

3 жовтня (п’ятниця) о 17:00 — комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної французького драматурга П’єра Бомарше…

В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста. В головних ролях цього разу заявлені: Олександр Киреєв (Фігаро), Дмитро Іванченко (Граф Альмавіва), Лілія Гревцова (Розіна), Володимир Тишков (Дон Базіліо), Олександр Бойко (Лікар Бартоло), Анжеліна Швачка (Берта) та ін. Диригент — Алла Кульбаба.

4 жовтня (субота) о 15:00 — балет Михайла Скорульського «Лісова пісня». Лірико-драматична історія кохання, пройнята палкою вірою у поезію життя і невмирущим пориванням людини до прекрасного, за мотивами твору Лесі Українки — перлина українського балету. В головних ролях — Тетяна Льозова та Ярослав Ткачук. Партії Мавки та Лукаша у виконанні цієї найромантичнішої балетної пари критики уже давно визнали «еталонними».

5 жовтня (неділя) о 15:00 — неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен». Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять: Ірина Петрова та Дмитро Кузьмін.

9 жовтня (четвер) о 18:00 — балет «La Fille mal gardée» (Норовлива донька) на музику Луї-Жозефа Фердинана Герольда в хореографії сера Фредеріка Аштона.

Музичне аранжування Джона Ланчбері, художнє оформлення сера Оскара Ланкастера. Балетмейстер-постановник — Жан Крістоф Лесаж, диригент-постановник — Віктор Олійник.

«La Fille mal gardée» (Норовлива донька) — шедевр балетної класики у хореографії Фредеріка Аштона, створений 1960 року для Королівського балету, Ковент-Гарден у Лондоні на музику Фердінанда Герольда в оркестровці Джона Ланчбері. Це одна з найтепліших і найдотепніших історій у класичному балеті, сповнена гумору, ніжності та енергії сільського життя.

Сьогодні ця версія є частиною репертуару провідних театрів світу — Королівського балету в Лондоні, Паризької опери, Австралійського балету, American Ballet Theatre, San Francisco Ballet, Національного балету Канади, Голландського національного балету та інших.

За підтримки Івана Путрова та фонду Inspiration in Motion (фінансування та організація), а також завдяки сприянню Жана-П’єра Гаскета (правовласник хореографії), The Frederick Ashton Foundation, Михайла Баришникова та інших друзів України, ця постановка увійде на багато років і в репертуар балетної трупи Національної опери України.

В головних партіях заявлені: Олександра Панченко (Ліза, прем’єра), Володимир Кутузов (Колас), Євген Логвиненко (Вдова Сімона), Клеман Гійом (Алан) та ін.

10 жовтня (п’ятниця) о 18:00 — опера «Флорія Тоска» Дж.Пуччіні, яка по праву вважається однією з найбільш популярних вистав у світі. В титульній партії цього разу Оксана Крамарєва. Також в головних ролях: Олег Злакоман (Каварадоссі), Геннадій Ващенко (Скарпіа), Володимир Тишков (Чезаре Анджелотті), Олександр Бойко (Ризничий) та ін. Диригент — Микола Дядюра.

11 жовтня (субота) о 15:00 — балет «Віденський вальс». Одна із найяскравіших балетних вистав театру на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа у постановці Аніко Рехвіашвілі. В головних ролях: Даниїл Пащук (Франц, композитор), Каріна Тельвар (Аннель, його наречена), Ірина Борисова (Карла, знаменита балерина), Ян Ваня (Граф Кайзерлінг, шанувальник Карли), Микита Кайгородов (Кондитер) та ін. Диригент — Сергій Голубничий.

12 жовтня (неділя) о 15:00 — безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика, сценічна редакція Анатолія Солов’яненка.

У головних ролях: Сергій Магера (Іван Карась), Світлана Годлевська (Одарка), Тетяна Ганіна (Оксана), Дмитро Кузьмін (Андрій), Олександр Киреєв (Султан) та ін. Диригент — Віктор Олійник.

16 жовтня (четвер) о 18:00 — балет А.Адана «Корсар» у постановці Віктора Яременко давно став прикрасою репертуару Національної опери України. В головних партіях: Сергій Кривоконь (Конрад, корсар) та Наталія Мацак (Медора).

17 жовтня (п’ятниця) о 18:00 — опера «Макбет» Дж.Верді.

Джузеппе Верді, який захоплювався творчістю Вільяма Шекспіра, став першим, хто втілив драму «Макбет» майже без змін. В цій роботі поєдналися кращі музичні знахідки трьох попередніх опер: «Двоє Фоскарі», «Жанна д’Арк» і «Аттіла». Прем’єра пройшла у Флоренції 14 березня 1847 році та мала великий успіх. Прем’єра вистави на київській сцені відбулася 28 червня 2007 року. Постановний склад: режисер-постановник — Італо Нунціата, диригент-постановник — Володимир Кожухарь, хормейстер-постановник — Лев Венедиктов, художник-постановник — Марія Левитська. В титульній партії цього разу заявлений Геннадій Ващенко, а партію Леді Макбет виконає зірка світової оперної сцени Людмила Монастирська.

18 жовтня (субота) о 15:00 — романтичний балет Адольфа Адана «Жізель». За сюжетом твору, граф Альберт закохався в просту селянську дівчину Жізель. Однак він вже заручений із заможною аристократкою Батильдою, тож змушений удавати з себе селянина. Дівчину також кохає лісник Ганс, який розкриває їй правду про графа. Не витримавши жахливої зради коханого, Жізель божеволіє і помирає. Альберт не може її забути, тож він таємно відвідує цвинтар. Там його чекає остання зустріч з духом коханої, що рятує його від смерті. Вже у наш час балетмейстер театру Віктор Яременко, переосмисливши сценографію та сюжет цього безсмертного балетного шедевра, створив свою власну версію цієї вистави. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом 2 роки тому пройшла в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві.

19 жовтня (неділя) о 15:00 — опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан).

Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі вже понад сторіччя зворушує шанувальників опери з усього світу. Однією з найбільш відомих виконавиць Мадам Баттерфлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. З великим успіхом вистава неодноразово ставилася на сцені Національної опери України. Нинішня вистава має досить довге сценічне життя. Постановницею вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя.

23 жовтня (четвер) о 18:00 — перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. І навіть в класичні твори час вносить свої корегування — так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

24 жовтня (п’ятниця) о 17:00 — балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот». Друге століття живе на сцені цей веселий, яскравий спектакль. Попри простому лібрето, що досить умовно передає сюжет геніального твору Мігеля Сервантеса, балет користується незмінним успіхом у публіки, легко підкорюючи глядачів різних поколінь. Секрет цього успіху — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно. цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

25 жовтня (субота) о 17:00 лірико-філософська опера «Фауст» Шарля Гуно в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді цього разу присвячена 100-річчю Василя Пазича.

26 жовтня (неділя) о 15:00 — Вечір одноактних балетів.

- «Весна і осінь» на музику Антоніна Дворжака (Серенада мі мажор, ор. 22) у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймаєра. Солісти: Юлія Кулик та Ян Ваня.

- «5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена. Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, входить до репертуару багатьох балетних труп, є надзвичайно популярним у світі шедевром Ханса ван Манена. Тут хореограф дозволив собі відмовитися від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи, притаманні музиці Астора П’яццоли, з класичним танцем, сплітаючи дивовижні ритми та почуття, що ллються разом зі звуками музики. Солісти: Олександра Панченко та Володимир Кутузов.

- балет «Елегія воєнного часу» на музику Валентина Сильвестрова у постановці всесвітньо відомого танцівника і балетмейстера Олексія Ратманського. Солісти: Анастасія Шевченко, Катерина Миклуха, Тетяна Льозова, Каріна Тельвар, Микита Сухоруков, Ярослав Ткачук, Євген Логвиненко, Ілля Морозов.

30 жовтня (четвер) о 18:00 — балет «Дама з камеліями» у постановці Аніко Рехвіашвілі.

Лібрето Аніко Рехвіашвілі та Олексія Баклана за мотивами однойменного роману Александра Дюма. Музична редакція Олексія Баклана та Аніко Рехвіашвілі. Аранжування фортепіанних творів Л. В. Бетховена Мирослава Скорика. Хореографія балету «Дама з камеліями» винятково авторська, немає жодних паралелей із вже існуючими хореографічними версіями, значно збагачена сучасною пластикою, що дозволяє віднести перший показ вистави до статусу світової прем’єри. Загальне балетмейстерське вирішення вистави також є нестандартним — це не просто переказ відомого роману. Вистава побудована на суто класичній музичній основі. Постановників зацікавили «дзеркальні паралелі»: теперішні пластичні і віртуальні засоби виразності та класична музика, історія, яка була написана у середині XIX століття, та сучасна театральна мова, якою ця історія розповідається.

В головних партіях: Анастасія Шевченко (Марі Дюплессі, паризька куртизанка), Даниїл Пащук (Александр, молодий письменник), Ілля Морозов (Герцог де Гіз), Руслан Авраменко (Александр, батько молодого письменника), Олександра Панченко (Кларисс, юна дівчина), Іван Авдієвський (Ференц Ліст) та ін.

«Дама з камеліями»

31 жовтня (п’ятниця) о 18:00 — опера Жака Оффенбаха «Казки Гофмана». ПРЕМ’ЄРА.

«Казки Гофмана» (фр. Les contes d’Hoffmann) — остання опера французького композитора Жака Оффенбаха. Все своє творче життя Жак Оффенбах мріяв створити «серйозний твір», проте, знаходячись у полоні бажаючої розваг мінливої паризької публіки, був вимушений писати затребувані водевілі, музичні комедії, оперети. Наприкінці жовтня 2021 року на сцені Національної опери України відбулася прем’єра «Казок Гофмана» в концертному форматі й з того часу глядачі з нетерпінням очікували сценічну версію цієї опери. І ось нарешті довгоочікувана прем’єра.

Постановний склад: режисер-постановник — Іван Уривський, диригент-постановник — Микола Дядюра, хормейстер-постановник — Денис Крутько, художник- постановник — Петро Богомазов, художник костюмів — Дарія Біла.

У виконавському складі в різні дні заявлені: Дмитро Іванченко, Олександр Нікіфоров (Гофман), Сергій Ковнір, Сергій Магера (Ліндорф Коппеліус, Даперутто, Міракль), Сергій Пащук, Сергій Скочеляс (Спаланцані, Натанаель), Анжеліна Швачка, Ірина Петрова (Нікляус, Муза), Сергій Пащук, Руслан Танський (Андрес, Кошеніль, Франц, Паттікіначчіо), Юрій Аврамчук (Андрес), Ольга Фомічова, Анастасія Довбіус (Олімпія), Лілія Гревцова, Анастасія Поважна (Антонія), Вікторія Ченська, Тетяна Ганіна (Джульєтта), Олександр Бойко, Михайло Кірішев (Лютер, Шлеміль), Володимир Тишков, Владислав Фоміних (Креспель), Дмитро Агеєв, В’ячеслав Базир (Герман), Алла Позняк, Тетяна Пімінова, Наталя Кисла (Голос матері), Наталія Николаїшин, Ольга Матушенко (Стелла).

І хоча вистави все ще залишають лише «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена, Національна опера України докладає усіх зусиль, щоб поціновувачі класичного мистецтва отримали естетичну насолоду та гарний настрій.