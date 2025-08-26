ТСН у соціальних мережах

У білизняній сукні з мереживом: Олександра Кучеренко на показі колекції TAN x Малевич

«Міс Україна-2016», модель і колишня дружина Дмитра Комарова одна з перших побачила колекцію, натхненну генієм українського авангарду.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олександра Кучеренко

Олександра Кучеренко

Олександра Кучеренко відвідала закритий показ колекції «КОД» TAN x МАЛЕВИЧ, яку створив Андре Тан у співпраці з командою Malevych Movie. Захід відбувся в MLYN design hub.

Олександра Кучеренко

Олександра Кучеренко

Олександра обрала для своєї появи стильний образ. На ній була червона сукня у білизняному стилі із чорним мереживом і на тонких бретельках, під яку вона одягла білий топ. Лук модель доповнила червоними босоніжками на шпильках і білою сумкою з червоним принтом.

Івент поєднав моду, мистецтво і кіно. Гості заходу побачили перформанс-презентацію колекції «КОД», режисеркою-постановницею якого була Валерія Мелешко, та артвиставку з репродукціями картин із легендарної виставки Казимира Малевича «0,10». Крім того, всі охочі мали можливість взяти участь у дискусії про взаємозв’язок мистецтва та моди.

Марина Кошкіна

Марина Кошкіна

Артвиставка з репродукціями картин із виставки Казимира Малевича «0,10»

Артвиставка з репродукціями картин із виставки Казимира Малевича «0,10»

Показ відбувся у межах третього сезону ДВРЗ Design Days у Києві.

Колекція відображає переосмислення Андре Таном спадщини Казимира Малевича: прямі лінії і чіткі форми символізують порядок та опору; чорний та білий — метафору боротьби і свободи; а колір — емоції, які неможливо приховати.

Команда ANDRE TAN

Команда ANDRE TAN

«„КОД“ — це не просто мода. Це сигнал свободи, культурної ідентичності та нашої правди, яку неможливо стерти!» — сказав Андре Тан.

До капсули увійшли сукні, спідниці, футболки з графічними принтами, панами, tote bag і хустинки з екошовку.

Обличчям колекції є українська акторка і заслужена артистка України Марина Кошкіна, яка, крім того, зіграла одну з головних ролей у фільмі «Малевич» (премєра стрічки в Україні запланована на 11 вересня 2025 року).

Фільм режисерки Дарі’ї Онищенко «Малевич» — це не класичний байопік, а символічний портрет України крізь призму творчості митця. Він розкриває історію харизматичного художника, який боровся з радянською владою за право творити «вільне» мистецтв.

Марина Кошкіна

Марина Кошкіна

Сергій Пастухов і Валерія Мелешко

Сергій Пастухов і Валерія Мелешко

Дарина Уайт і Олександр Пастухов

Дарина Уайт і Олександр Пастухов

Аліса Дікалова, Анна Луценко і Marietta

Аліса Дікалова, Анна Луценко і Marietta

Тетяна Карікова

Тетяна Карікова

Яна Вінніченко

Яна Вінніченко

Юлія Книжка

Юлія Книжка

Кирило Савченко

Кирило Савченко

Ольга Женевська

Ольга Женевська

Євген Єрьомін

Євген Єрьомін

Анжела Чигрин

Анжела Чигрин

