Ukrainian Fashion Week 2026: коли відбудеться та яка програма

Український тиждень моди триватиме від 4 до 8 вересня.

Аліна Онопа
Ukrainian Fashion Week SS26 відбудеться у Києві від 4 до 8 вересня. Свої колекції в офіційному розкладі у форматах показів, презентацій і trade show представлять 57 українських модних брендів, серед яких FROLOV, J‘AMEMME, GUNIA Project, GASANOVA, VOROZBYT&ZEMSKOVA, NADYA DZYAK, TG Botanical, the COAT by Katya Silchenko, VIKTORANISIMOV, JULIYA KROS, SIDLETSKIY та інші.

Протягом 28 років Ukrainian Fashion Week формує майбутнє fashion-індустрії в Україні — відкриває нові імена, розвиває професійну екосистему та посилює культурну дипломатію. В умовах повномасштабного вторгнення росії мода, як і культура, отримала нове стратегічне значення. Вона стала важливим інструментом збереження національної ідентичності, що є одним із ключових чинників національної безпеки.

«Сьогодні моді, як і культурі в цілому, довірено місію — захищати нашу ідентичність. Ukrainian Fashion Week SS26 об’єднує дизайнерів, які універсальною мовою моди транслюють світу цінності нашої нації», — сказала співзасновниця та СЕО Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Новий сезон Українського тижня моди розкриє тему міждисциплінарності сучасної української моди, її зв’язку з візуальним мистецтвом і ролі у формуванні української культури. Символічно, що сезон SS26 розпочнеться в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків із фіналу XXVI Конкурсу молодих дизайнерів одягу «Погляд у майбутнє. Музейна колекція Ханенків».

Особливе місце у програмі сезону присвячене подіям, які представляють взаємодію мистецтва й моди, та партнерствам, які створюють нові сенси. Серед них — презентація-перформанс «Art That Walk» від Lysenko Gallery (London–Kyiv) з роботами сучасних українських митців; проєкт до 10-річчя бренду MyTheatre, створеного театральною художницею Дар’єю Білою; виставка про діалог поколінь — між живописом Миколи Самокиша та авторськими прикрасами його онуки Катерини Басовської; а також експозиція «Art of Fashion» у Мистецькому Арсеналі, яка продемонструє архівні образи з колекцій українських дизайнерів за останні 15 років — натхненні творчістю художників, скульпторів, графіків та ілюстраторів.

Від початку повномасштабної війни благодійна складова стала невіддільною частиною Ukrainian Fashion Week. Цього сезону команда оголошує про продовження ініціативи «Обличчя героїв» — проєкту, спрямованого на допомогу військовим із мінно-вибуховими пораненнями обличчя. Його мета — забезпечення реконструктивних операцій, що не лише відновлюють зовнішність ветеранів, а й дарують шанс на повноцінне та гідне життя. Проєкт реалізується у межах Меморандуму про співпрацю між Ukrainian Fashion Week та Благодійним фондом ЯНКО.

У київському ЦУМі 8 вересня вперше відбудеться бізнес-конференція, організована Ukrainian Fashion Week та white rabbit agency. Подія зосередиться на ключових професійних викликах, з якими зіштовхується українська fashion-індустрія в умовах повномасштабної війни: адаптація виробництва, трансформація географії продажів, комунікаційні стратегії в кризовий час. Конференція стане простором діалогу, що об’єднає провідних гравців навколо спільних викликів і спільного бачення майбутнього індустрії.

