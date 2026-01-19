Ukrainian Fashion Week: коли відбудеться та яка програма

Реклама

Ukrainian Fashion Week FW26-27 відбудеться у Києві від 5 до 8 лютого. Свої колекції в офіційній програмі у форматах показів, презентацій та trade show представлять 40 українських модних брендів.

В офіційній програмі Ukrainian Fashion Week FW26-27 представлені бренди, які є резидентами Тижня моди від першого сезону в 1997 році, поруч із дизайнерами, які дебютували у вересні у межах програми New Names та були фіналістами минулорічного конкурсу «Погляд у майбутнє».

Ukrainian Fashion Week демонструє сталість, тяглість і силу професійної спільноти, яка продовжує невпинно розвиватися, відкриваючи нові імена та формуючи майбутнє української моди попри всі виклики сьогодення. Ukrainian Fashion Week є інституцією, яка представляє українську fashion індустрію в Україні та світі, розвиває професійну екосистему та посилює культурну дипломатію.

Цей сезон присвячений сталим та інноваційним підходам українських дизайнерів, які створюють колекції в надскладних умовах повномасштабної війни.

«У час, коли світ змінюється з безпрецедентною швидкістю, а ми зіштовхуємося з безпрецедентними викликами, українська мода демонструє здатність до глибокого переосмислення, інновацій і сталого розвитку. Попри війну, навіть сьогодні українські дизайнери створюють не просто одяг — вони формують візію майбутнього, де креативність поєднується з відповідальністю.

У сезоні FW26-27 ми прагнемо показати, як українські дизайнери формують майбутнє моди через відповідальне виробництво, нові технології, інноваційні матеріали та сталі рішення, які стають відповіддю на глобальні виклики — від екологічних до соціальних. Це унікальні кейси, які створені в Україні та надихають світ», — прокоментувала Ірина Данилевська, співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week.

У стінах Мистецького Арсеналу відбудеться експозиція Art of Fashion: Sustainable Innovations, де українські бренди BEVZA, J’AMEMME, KSENIASCHNAIDER, LITKOVSKA, NADYA DZYAK, OMELIA, PLNGNS, TG Botanical, UPSLOWUSE та fashion-школа UFEG представлять образи, створені за допомогою технік апсайклінгу, ресайклінгу, zero-waste виробництва, відповідальної роботи з матеріалами та інноваційних технологій. Серед них образ NADYA DZYAK, створений у межах Kering S|STYLE — DENIM LAB.

Від початку повномасштабного вторгнення благодійна складова стала невідʼємною частиною Ukrainian Fashion Week. Цього сезону команда продовжує Ініціативу «Обличчя героїв» — проєкт, спрямований на допомогу військовим з мінно-вибуховими пораненнями обличчя. Дизайнери та гості Тижня матимуть можливість підтримати цю важливу Ініціативу: запрошення на події можна отримати за благодійний донат за посиланням.

Під час Ukrainian Fashion Week FW26-27 буде представлена «Портретна галерея захисників» — проєкт, присвячений представникам модної індустрії, які стали на захист України. Це четвертий сезон проєкту, який реалізується у співпраці з ready2wear.agency.