ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Події
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
2 хв

Ukrainian Fashion Week: коли відбудеться та яка програма

Український тиждень моди триватиме від 5 до 8 лютого.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ukrainian Fashion Week: коли відбудеться та яка програма

Ukrainian Fashion Week FW26-27 відбудеться у Києві від 5 до 8 лютого. Свої колекції в офіційній програмі у форматах показів, презентацій та trade show представлять 40 українських модних брендів.

В офіційній програмі Ukrainian Fashion Week FW26-27 представлені бренди, які є резидентами Тижня моди від першого сезону в 1997 році, поруч із дизайнерами, які дебютували у вересні у межах програми New Names та були фіналістами минулорічного конкурсу «Погляд у майбутнє».

Ukrainian Fashion Week демонструє сталість, тяглість і силу професійної спільноти, яка продовжує невпинно розвиватися, відкриваючи нові імена та формуючи майбутнє української моди попри всі виклики сьогодення. Ukrainian Fashion Week є інституцією, яка представляє українську fashion індустрію в Україні та світі, розвиває професійну екосистему та посилює культурну дипломатію.

Цей сезон присвячений сталим та інноваційним підходам українських дизайнерів, які створюють колекції в надскладних умовах повномасштабної війни.

«У час, коли світ змінюється з безпрецедентною швидкістю, а ми зіштовхуємося з безпрецедентними викликами, українська мода демонструє здатність до глибокого переосмислення, інновацій і сталого розвитку. Попри війну, навіть сьогодні українські дизайнери створюють не просто одяг — вони формують візію майбутнього, де креативність поєднується з відповідальністю.

У сезоні FW26-27 ми прагнемо показати, як українські дизайнери формують майбутнє моди через відповідальне виробництво, нові технології, інноваційні матеріали та сталі рішення, які стають відповіддю на глобальні виклики — від екологічних до соціальних. Це унікальні кейси, які створені в Україні та надихають світ», — прокоментувала Ірина Данилевська, співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week.

У стінах Мистецького Арсеналу відбудеться експозиція Art of Fashion: Sustainable Innovations, де українські бренди BEVZA, J’AMEMME, KSENIASCHNAIDER, LITKOVSKA, NADYA DZYAK, OMELIA, PLNGNS, TG Botanical, UPSLOWUSE та fashion-школа UFEG представлять образи, створені за допомогою технік апсайклінгу, ресайклінгу, zero-waste виробництва, відповідальної роботи з матеріалами та інноваційних технологій. Серед них образ NADYA DZYAK, створений у межах Kering S|STYLE — DENIM LAB.

Від початку повномасштабного вторгнення благодійна складова стала невідʼємною частиною Ukrainian Fashion Week. Цього сезону команда продовжує Ініціативу «Обличчя героїв» — проєкт, спрямований на допомогу військовим з мінно-вибуховими пораненнями обличчя. Дизайнери та гості Тижня матимуть можливість підтримати цю важливу Ініціативу: запрошення на події можна отримати за благодійний донат за посиланням.

Під час Ukrainian Fashion Week FW26-27 буде представлена «Портретна галерея захисників» — проєкт, присвячений представникам модної індустрії, які стали на захист України. Це четвертий сезон проєкту, який реалізується у співпраці з ready2wear.agency.

Дата публікації
Кількість переглядів
31
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie