Український балет підкорив Європу: студенти Катерини Кухар показали "Лісову пісню" у двох країнах

Балетна трупа

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Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної, який очолює прима-балерина Катерина Кухар, завершив міжнародний гастрольний тур з легендарним українським балетом «Лісова пісня». Виставу побачили глядачі у Братиславі, Рейк’явіку та Луцьку.

Балет «Лісова пісня»

Вперше коледж презентував за кордоном український класичний балет «Лісова пісня» у виконанні своїх студентів. Гастролі стали ще одним важливим кроком у популяризації українського мистецтва у світі.

Катерина Кухар

За словами Катерини Кухар, цей проєкт об’єднав українську літературу, музику та хореографію, відкриваючи іноземним глядачам красу національного мистецтва.

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«Гастролі з балетом „Лісова пісня“ — це мультикультурний проєкт, який об’єднує літературне, музичне та хореографічне мистецтво України. Найбільшою нагородою для нас стали відгуки глядачів із різних країн, які завдяки цій виставі відкрили для себе українську культуру по-новому. Виступаючи в туристичних містах і столицях, ми знайомимо з українською класикою людей з усього світу», — зазначила прима-балерина.

Балет «Лісова пісня»

Балет створений за мотивами однойменної драми-феєрії Лесі Українки. Музику написав Михайло Скорульський, лібрето створила Наталія Скорульська, а сучасну хореографічну редакцію здійснив балетмейстер Олексій Коваленко за постановкою Вахтанга Вронського. Особливого звучання виставі додає і знаменитий «Щедрик» Миколи Леонтовича, який у фіналі символізує надію.

Балет «Лісова пісня»

Балет «Лісова пісня»

Втім, гастролі не минулися без випробувань. Найскладнішою стала поїздка до Ісландії, де через втрату сценічного багажу довелося перенести прем’єру в концертному залі Harpa Hall.

Як розповів хореограф-постановник Олексій Коваленко, разом із багажем зникли костюми, декорації, реквізит і навіть особисті речі учасників трупи. Як результат, прем’єри в Рейк’явіку та Луцьку довелося відкласти на добу. Валізи знайшли лише через дві з половиною дні в Польщі та доставили до театру буквально за кілька годин до генеральної репетиції.

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Балет «Лісова пісня»

За словами Катерини, ця ситуація стала безпрецедентним форс-мажором для всієї команди, але водночас показала, наскільки потужною може бути взаємна підтримка.

«Для нас це значно більше, ніж гастролі. Це місія культурної дипломатії. Ми маємо честь бути голосом України, популяризувати наше мистецтво та знайомити світ з одним із найцінніших скарбів української культури. „Лісова пісня“ — символ, який має знати світ», — наголосила вона.

Балет «Лісова пісня»

До вирішення проблеми долучилися українські дипломати, посольства, адміністрація театру в Ісландії та Міністерство закордонних справ країни. Завдяки спільним зусиллям вистави все ж відбулися, а українських артистів глядачі зустріли теплими оваціями.

Балет «Лісова пісня»

Баоетна трупа

«Саме в такі моменти розумієш: це не просто вистава на сцені. Це люди, які об’єднуються, щоб українська культура неодмінно прозвучала. Українці не звикли шукати виправдання — ми звикли знаходити рішення», — підкреслила Катерина Кухар.

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Балет «Лісова пісня»

Катерина Кухар

У коледжі переконані, що цей гастрольний тур стане початком нових міжнародних проєктів і відкриє ще більше можливостей для популяризації українського балету за кордоном.

Актори балету

Балет «Лісова пісня»

Художня керівниця закладу Ольга Морозенко зазначила, що «Лісова пісня» вкотре довела: українська культура здатна захоплювати, надихати та знаходити відгук у серцях людей незалежно від країни, а для студентів участь у таких гастролях стала безцінним професійним і життєвим досвідом.

Балетна трупа

Балет «Лісова пісня»

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