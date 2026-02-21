ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Події
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
2 хв

Український тиждень моди: коли відбудеться і яка програма

Ukrainian Fashion Week оголосив фінальну програму FW26-27.

Український тиждень моди: коли відбудеться і яка програма

Ukrainian Fashion Week FW26-27 відбудеться у Києві від 12 до 15 березня 2026 року.

Дати нового сезону перенесли через безперервні російські терористичні атаки на критичні обʼєкти України та надскладну ситуацію в енергосистемі країни.

У межах офіційної програми нові колекції у форматах показів, презентацій і trade show представлять понад 40 українських брендів. Сезон підтверджує безперервність роботи та професійну стійкість української fashion-індустрії. Ukrainian Fashion Week є ключовою інституцією, що формує та розвиває українську fashion-екосистему. Платформа системно відкриває нові імена, підтримує сталий розвиток індустрії та представляє українську моду на національному та міжнародному рівнях, посилюючи культурну дипломатію.

«Українські дизайнери сьогодні створюють не лише колекції — вони мислять про майбутнє, забезпечують розвиток індустрії в країні та доводять, що українська мода є невід’ємною частиною глобального професійного контексту. Саме тому кожна колекція цього сезону має особливу вагу», — прокоментувала Ірина Данилевська, Співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week.

Сезон, як і планувалося, буде присвячено сталим та інноваційним підходам українських дизайнерів, які створюють колекції в надскладних умовах повномасштабної війни.

У стінах Мистецького арсеналу відбудеться експозиція Art of Fashion: Sustainable Innovations, у межах якої бренди BEVZA, J’AMEMME, KSENIASCHNAIDER, LITKOVSKA, NADYA DZYAK, OMELIA, PLNGNS, TG Botanical, UPSLOWUSE та fashion-школа UFEG представлять образи, створені із застосуванням апсайклінгу, ресайклінгу, zero-waste підходів, відповідальної роботи з матеріалами та інноваційних технологій. Серед експонатів — образ від NADYA DZYAK, створений у межах ініціативи Kering S|STYLE — DENIM LAB за підтримки Material Innovation Lab та під кураторством Джорджії Кантаріні.

Команда UFW продовжує Ініціативу «Обличчя героїв» — проєкт, спрямований на допомогу військовим з мінно-вибуховими пораненнями обличчя. Гості Тижня також матимуть можливість долучитися — запрошення на події можна отримати за благодійний донат за посиланням.

Важливою частиною програми сезону стане концептуальний освітній блок, у межах якого свої напрацювання та підходи представлять чотири провідні fashion-школи: KAMA, MODETON, School of Art x Craft та UFEG. Освітня програма підкреслює системну роль Ukrainian Fashion Week у розвитку професійної екосистеми та формування нового покоління компетентних, креативних лідерів fashion-індустрії.

Дата публікації
Кількість переглядів
69
