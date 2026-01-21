- Дата публікації
Український тиждень моди перенесли: у чому причина і нові дати
Ukrainian Fashion Week оголошує нові дати сезону FW26–27.
У звʼязку з безперервними терористичними атаками росіян на критичні обʼєкти енергосистеми України, оргкомітет Ukrainian Fashion Week ухвалив рішення перенести дати проведення сезону FW26–27 з 5–8 лютого на 12–15 березня 2026 року.
З огляду на технічні обставини та загальну складну ситуацію в Києві, Ukrainian Fashion Week FW26–27 відбудеться в березні — після Paris Fashion Week.
«Українська fashion-індустрія зіштовхнулася з безпрецедентними викликами, проте ми продовжуємо працювати та готуємо новий сезон, адже модна індустрія є важливою складовою культурної дипломатії та економіки України», — сказала Ірина Данилевська, співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week.