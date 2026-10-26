Український тиждень моди змінив традиційні дати проведення: організатори назвали причину

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Ukrainian Fashion Week оголосив дати нового сезону FW27-28. Ювілейний, 60-й Український тиждень моди відбудеться у Києві від 11 до 14 березня 2027 року.

Традиційно модна подія відбувається на початку лютого, однак цього разу організатори вирішили перенести її на березень через складну ситуацію в енергосистемі України, спричинену систематичними російськими атаками на енергетичну інфраструктуру.

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За офіційними даними, наведеними організаторами, від середини літа було зафіксовано понад 2000 таких атак.

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Генеральна директорка Ukrainian Fashion Week Єлизавета Ущека пояснила, що рішення про зміну дат ухвалили заздалегідь, щоб дати українським дизайнерам більше часу для підготовки нових колекцій в умовах повномасштабної війни.

За її словами, команди українських fashion-брендів сьогодні працюють у надзвичайно складних обставинах, які необхідно враховувати під час планування модного календаря.

«Це вимушене, але необхідне рішення для того, щоб зберегти безперервність роботи української fashion-індустрії попри усі виклики», — наголосила Єлизавета Ущека.

Наступний сезон стане для Ukrainian Fashion Week особливим, адже у 2027 році подія відзначатиме своє 30-річчя.

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Нагадаємо, Український тиждень моди заснували 1997 року. Відтоді він став однією з головних платформ розвитку вітчизняної fashion-індустрії, підтримуючи українських дизайнерів, відкриваючи нові імена та допомагаючи брендам виходити на міжнародний ринок.

За свою 30-річну історію Ukrainian Fashion Week не пропустив жодного сезону, адаптуючи формат роботи до обставин і викликів часу.

Організатори також повідомили, що реєстрація брендів для участі у сезоні FW27-28 триватиме до 22 листопада 2026 року.

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