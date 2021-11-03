В Україні вперше поставлять оперу Штрауса за п'єсою Вайлда "Соломея"

Дійство відбудеться у сучасному форматі.

9 листопада у Києві за підтримки Українського культурного фонду відбудеться допрем’єрний показ-презентація мультимедійної містерії Salome tech Бентежна опера.

Буде два варіанти подивитися оперу. Перший — онлайн (у зв’язку з карантинними обмеженнями). Трансляція буде відбуватися тут.

Другий — у концертній залі Дитячої школи мистецтв №2 ім. М. Вериківського (м. Київ, вул. Бульварно-кудрявська, 2). Кількість місць обмежена, необхідна реєстрація в Google-формі. Також обов'язкова наявність зеленого COVID-паспорту або ПЛР-тесту на COVID-19/експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години. Початок о 19:30. Вхід вільний. Зареєструватися можна за посиланням.

Це нова сценічна постановка на основі опери Ріхарда Штрауса "Саломея" за п’єсою Оскара Вайлда. Біблійна принцеса Саломея стала однією із найяскравіших жіночих образів у світовій культурі. Дізнатися, завдяки чому це стало можливим, глядачі зможуть на прем'єрі Salome tech.

Тут об'єднаються класичний оперний вокал, електронна музика, відеомеппінг та світлове шоу. Всі разом вони створять надзвичайний ефект повного занурення у дійство.

Це перша постановка опери "Саломея" в історії нашої країни. У радянські часи її було заборонено. Дебютна прем'єра відбулася в Дрездені 1905 року, але імперська Росія до 1917 року також забороняла її через ідеологічні питання. Ба більше, українка Соломія Крушельницька була однією з перших виконавець головної партії, але, на жаль, не на вітчизняній сцені.

Для авторської команди проєкт є символом культурної свободи та розвинутості нашої молодої країни, яка прагне яскраво реалізувати свій культурний потенціал у спільному просторі європейської культури.

Вперше у музичній історії бентежна опера німецького композитора Ріхарда Штрауса виконається класичними вокалістами наживо під оригінальну музику в електронному реміксі.

А той факт, що прем'єрна вистава зміщена у прямий ефір є дуже символічним для проєкту. Сьогодні привабливість Саломеї вимірюється лайками та сяє рекламними статусами. Цар Ірод впливає власним контентом на зовнішню реальність. Соціальний статус кожного з персонажів вимірюється кількістю гаджетів. А відео-декорація вистави стилістично витримана в холодній темно-металевій естетиці Hi-Tech.

Тема художнього дослідження творчої групи проєкту — наслідки, які може спричинити базова підміна екзистенціальних понять та духовних цінностей у суспільстві.

П'єса "Саломея" Оскара Вайлда немає позитивних героїв і тому не може мати щасливого фіналу. Це досі трагічна ілюстрація, яка показує, що відбувається, коли віру міняють на гординю, любов на пристрасть, а гідність на вартість.

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