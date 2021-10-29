В Україні вперше відбудеться світовий конкурс краси

Наступного року в Україні відбудеться світовий конкурс краси MRS.UNIVERSE.

У 2022 році в Україні відбудеться світовий конкурс краси MRS.UNIVERSE.

У конкурсі беруть участь жінки віком 25-45 років. Його критерії оцінювання та цінності суттєво відрізняються від звичних конкурсів краси.

Засновники та організатори конкурсу впевнені, що краса жінки є багатогранною та не вимірюється жодними шаблонами. Благородність, мудрість та доброта – одні з основних окрас жінки, а сімейні та духовні цінності є важливою складовою гармонійного жіночого образу.

Традиційно у світовому фіналі конкурсу візьмуть участь близько 120 учасниць, фіналісток національних відборів, з різних куточків світу.

45 років організатори надавали перевагу у проведенні цього конкурсу країнам азіатського та африканського континенту, вперше подія відбудеться в Європі – в Україні.

45-й ювілейний конкурс MRS.UNIVERSE відбудеться у місті Сеул, столиці Південної Кореї, а в лютому 2022 (через карантинні обмеження дату перенесено з листопада 2021 року) в Україні.

У Сеулі Україну представлятиме Ярина Андрущенко, головна переможниця національного відбору конкурсу краси "Жінка Східна Європа Україна - Всесвіт", який відбувся у вересні цьогоріч у Львові.

Ярина Андрущенко / УНІАН

Організатори запрошують жінок взяти участь у кастингу для національного відбору "Місіс Всесвіт-Україна 2022".

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