Вечірка у стилі К-pop: як відбувся івент із нагоди запуску корейських серіалів з українським озвученням
На каналі ТЕТ запустили серіали з українським дубляжем.
У Києві, в Kim Kimchi Korean BBQ, відбувся захід з нагоди запуску на телеканалі ТЕТ корейської лінійки серіалів в ексклюзивному українському озвученні.
На захід завітали зіркові гості та інфлюенсери, серед яких була акторки Дар’я Трегубова та Світлана Охрименко, учасниця шоу «Холостяк-11» Розалі Номбре, співаки Муаяд і Dima Prokopov та інші.
Ведучою заходу була Наталі Солонік, відома за шоу «Ближче до зірок», яка також є менторкою проєкту «Здійсни мрію».
Гості поринули у справжній світ дорам, де панувала яскрава корейська атмосфера.
Гурт LEVEL UP захопив запальним танцювальним виступом у стилі К-pop.
А співачка Alice Change зачарувала виконанням тематичних пісень. Дівчина є представницею української альтернативної сцени, яка працює в жанрі каваї-бейс, поєднуючи елементи гайпер-попу, електроніки та азійської естетики.
Після цього всі охочі доєдналися до майстер-класу з приготування корейських ролів.
Під час заходу присутнім показали, як відбувався процес дубляжу корейського серіалу українською мовою.
А генеральна продюсерка ТЕТ Оксана Петришин наголосила на важливості появи нового контенту на українському телебаченні: «Ми прагнемо дарувати глядачам сучасні та емоційні історії. Корейські серіали підкорили весь світ, а тепер звучатимуть українською на ТЕТ, щоб надихати та розважати наших глядачів».
До слова, в ефір ТЕТ уже вийшов корейський серіал «Що не так з секретаркою Кім?» з українським озвученням. Це вперше, коли оригінальний корейський продукт лунає українською на лінійному телебаченні.