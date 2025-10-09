Вечірка у стилі К-pop: як відбувся івент із нагоди запуску корейських серіалів з українським озвученням

Реклама

У Києві, в Kim Kimchi Korean BBQ, відбувся захід з нагоди запуску на телеканалі ТЕТ корейської лінійки серіалів в ексклюзивному українському озвученні.

На захід завітали зіркові гості та інфлюенсери, серед яких була акторки Дар’я Трегубова та Світлана Охрименко, учасниця шоу «Холостяк-11» Розалі Номбре, співаки Муаяд і Dima Prokopov та інші.

Dima Prokopov і Муаяд

Анастасія Гембіцька і Максим Турава

Галина Зайва

Яна Вінніченко

Ведучою заходу була Наталі Солонік, відома за шоу «Ближче до зірок», яка також є менторкою проєкту «Здійсни мрію».

Наталі Солонік

Гості поринули у справжній світ дорам, де панувала яскрава корейська атмосфера.

Гурт LEVEL UP захопив запальним танцювальним виступом у стилі К-pop.

Гурт LEVEL UP

А співачка Alice Change зачарувала виконанням тематичних пісень. Дівчина є представницею української альтернативної сцени, яка працює в жанрі каваї-бейс, поєднуючи елементи гайпер-попу, електроніки та азійської естетики.

Alice Change

Після цього всі охочі доєдналися до майстер-класу з приготування корейських ролів.

Денис Неїжко і Розалі Номбре

Під час заходу присутнім показали, як відбувався процес дубляжу корейського серіалу українською мовою.

А генеральна продюсерка ТЕТ Оксана Петришин наголосила на важливості появи нового контенту на українському телебаченні: «Ми прагнемо дарувати глядачам сучасні та емоційні історії. Корейські серіали підкорили весь світ, а тепер звучатимуть українською на ТЕТ, щоб надихати та розважати наших глядачів».

Оксана Петришин

До слова, в ефір ТЕТ уже вийшов корейський серіал «Що не так з секретаркою Кім?» з українським озвученням. Це вперше, коли оригінальний корейський продукт лунає українською на лінійному телебаченні.

Оксана Петришин

Лала Цукерман, Світлана Охрименко, Анна Луценко

Катерина Петренко

Світлана Михайська

Наталія Лук’янець

Alice Change