ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Події
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
2 хв

Вечірка у стилі К-pop: як відбувся івент із нагоди запуску корейських серіалів з українським озвученням

На каналі ТЕТ запустили серіали з українським дубляжем.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Вечірка у стилі К-pop: як відбувся івент із нагоди запуску корейських серіалів з українським озвученням

У Києві, в Kim Kimchi Korean BBQ, відбувся захід з нагоди запуску на телеканалі ТЕТ корейської лінійки серіалів в ексклюзивному українському озвученні.

На захід завітали зіркові гості та інфлюенсери, серед яких була акторки Дар’я Трегубова та Світлана Охрименко, учасниця шоу «Холостяк-11» Розалі Номбре, співаки Муаяд і Dima Prokopov та інші.

Dima Prokopov і Муаяд

Dima Prokopov і Муаяд

Анастасія Гембіцька і Максим Турава

Анастасія Гембіцька і Максим Турава

Галина Зайва

Галина Зайва

Яна Вінніченко

Яна Вінніченко

Ведучою заходу була Наталі Солонік, відома за шоу «Ближче до зірок», яка також є менторкою проєкту «Здійсни мрію».

Наталі Солонік

Наталі Солонік

Гості поринули у справжній світ дорам, де панувала яскрава корейська атмосфера.

Гурт LEVEL UP захопив запальним танцювальним виступом у стилі К-pop.

Гурт LEVEL UP

Гурт LEVEL UP

А співачка Alice Change зачарувала виконанням тематичних пісень. Дівчина є представницею української альтернативної сцени, яка працює в жанрі каваї-бейс, поєднуючи елементи гайпер-попу, електроніки та азійської естетики.

Alice Change

Alice Change

Після цього всі охочі доєдналися до майстер-класу з приготування корейських ролів.

Денис Неїжко і Розалі Номбре

Денис Неїжко і Розалі Номбре

Під час заходу присутнім показали, як відбувався процес дубляжу корейського серіалу українською мовою.

А генеральна продюсерка ТЕТ Оксана Петришин наголосила на важливості появи нового контенту на українському телебаченні: «Ми прагнемо дарувати глядачам сучасні та емоційні історії. Корейські серіали підкорили весь світ, а тепер звучатимуть українською на ТЕТ, щоб надихати та розважати наших глядачів».

Оксана Петришин

Оксана Петришин

До слова, в ефір ТЕТ уже вийшов корейський серіал «Що не так з секретаркою Кім?» з українським озвученням. Це вперше, коли оригінальний корейський продукт лунає українською на лінійному телебаченні.

Оксана Петришин

Оксана Петришин

Лала Цукерман, Світлана Охрименко, Анна Луценко

Лала Цукерман, Світлана Охрименко, Анна Луценко

Катерина Петренко

Катерина Петренко

Світлана Михайська

Світлана Михайська

Наталія Лук’янець

Наталія Лук’янець

Alice Change

Alice Change

Гурт LEVEL UP

Гурт LEVEL UP

Дата публікації
Кількість переглядів
154
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie