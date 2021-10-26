Як правильно ходити на побачення: український бізнесмен написав книжку-інструкцію до застосунку Tinder

Автор книжки поділився способами знайомства в епоху інтернету і смартфонів.

"Видавництво 21" презентувало книжку "69 невдалих побачень", яка розповідає про способи знайомства в епоху інтернету і смартфонів. Автор книжки Андрій Мероник – український бізнесмен і дослідник, учасник освітньої програми "Школа майбутнього".

На думку Андрія, звичні всім знайомства на вулиці, в кафе або парках вже давно пішли у забуття, а на зміну їм прийшли застосунки для знайомств. Про один із таких застосунків він розповідає у своїй книжці.

"69 невдалих побачень" є певним довідником на тему Tinder-знайомств, який кидає світло на поведінку чоловіків під час спілкування в інтернеті. Книжка дає відповіді на одвічні й злободенні запитання, які часто виникають у дівчат: чому хлопці пишуть, але не запрошують на побачення; на якому побаченні можна цілуватися; як вийти з френдзони; як спілкуватися з пікаперами; як приймати подарунки так, щоб вам хотіли їх дарувати, і багато інших.

Застосунки на кшталт Tinder сам Андрій називає "кльовим, швидким і сучасним" способом знайомства. Книжку "69 невдалих побачень" він написав не лише, щоб поділитися власними історіями й факапами, а ще й для того, щоб дівчата краще зрозуміли логіку й поведінку чоловіків.

Ще до виходу книжки було розпродано понад третину всього тиражу й наразі видавництво готує новий наклад. Популярність книжка отримала завдяки мережі Instagram, на сторінках якої автор продовжує ділитися власними історіями з побачень у пошуках "своєї людини".

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