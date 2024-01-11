Зірки на прем'єрі іронічного детективу "Ля Палісіада": гурт Мюслі UA, Даша Плахтій, Назар Задніпровський та інші

У Києві відбувся прем'єрний показ дебютного повнометражного фільму Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада".

На заході зібралася творча команда іронічного детективу: продюсери Галина Криворчук, Валерія Сочивець та Сашко Чубко, оператор-постановник Володимир Усик, художник з костюмів Володимир Кузнецов, виконавець головної ролі і одночасно другий режисер стрічки Новруз Хікмет, локейшн-менеджер Віктор Шевченко, а також виконавці ролей: Сергій Лузановський, Вʼячеслав Туряниця, художник Ярема Малащук і ведуча Людмила Чиркова.

Володимир Шевченко, Людмила Чиркова, Новруз Хікмет, Вʼячеслав Туряниця, Сергій Лузановський

Галина Криворчук, Сашко Чубко, Валерія Сочивець

Новруз Хікмет

Галина Криворчук, Василь Вітер, Валерія Сочивець, Новруз Хікмет, Володимир Усик

Команда працювала над фільмом 5 років. Для відтворення естетики часу, костюмів, декорацій та навіть характерів персонажів творці відштовхувались від архівних матеріалів та використали знімальну техніку саме того періоду – все, аби створити атмосферу українських 90-х.

Дія фільму відбувається у 1996 році, незадовго до мораторію на смертну кару. Двоє друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують вбивство колеги. Колись давно вони обидва були закохані у вдову загиблого. Занурені в заплутану справу й давно забуті спогади, вони створюють майбутнє, у якому мають жити їхні діти, успадкувавши нереалізовані прагнення батьків.

Фільм допомагає зануритися в українські 90-ті без романтизації та краще зрозуміти причинно-наслідкові звʼязки, адже наше минуле завжди впливає на майбутнє.

У столиці привітати команду стрічки завітали друзі, представники кіноіндустрії, медіа та шоубізнесу: режисери Тоня Ноябрьова, Максим Наконечний, Катерина Горностай, Володимир Тихий, Нікон Романченко, Олеся Моргунець-Ісаєнко, Аркадій Непиталюк, Наталка Ворожбит, Ігор Матвіїв, Василь Вітер, співзасновниця та виконавча директорка Української Кіноакадемії Анна Мачух, продюсери Дмитро Суханов, Тарас Босак, художник-постановник Олександр Тетерін, актори Андрій Ісаєнко, Максим Самчик, Марина Кошкіна, Наталія Бабенко, Олена Узлюк, Даша Трегубова, Євгенія Непиталюк, Лілія Цвєлікова, Римма Зюбіна, Назар Задніпровський, Інна Приходько, Віталій Ажнов, Даша Плахтій, засновниця "Дикого театру" Ярослава Кравченко, телеведучі В'ячеслав Соломка та Юрій Марченко, співачка Саша Кольцова, письменник Андрій Кокотюха, блогери та інфлюєнсери Влад Болсун, Розалі Номбре, художниця Жанна Кадирова, гурт гурт "Мюслі UA" та багато інших.

Назар Задніпровський

"Мюслі UA"

Наталія Бабенко

Олександр Тетерін

Римма Зюбіна

Андрій Ісаєнко та Олеся Моргулець-Ісаєнко

Вʼячеслав Соломка

Анна Мачух і Даша Трегубова

Володимир Гурін

Розалі Номбре та Юрій Марченко

До слова, іронічний детектив "Ля Палісіада" отримав визнання критиків і журі міжнародних кінофестивалів, а також був номінований на премію Європейської кіноакадемії у номінації "Відкриття року".

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