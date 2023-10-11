Зірки на прем'єрі танцювального шоу Євгена Кота: Вітвіцька у квітковій сукні, Цибульська у вбранні з вишивкою

Вчора, 11 жовтня, у Fairmont Grand Hotel відбувся допрем’єрний показ танцювального шоу Євгена Кота "Танцюй зі мною, Україно", з яким він вирушає у всеукраїнський тур.

Захід відвідало багато зіркових гостей: Соломія Вітвіцька, Валентина Хамайко, Оля Цибульська, Віктор Павлік, Світлана Тарабарова, Володимир Остапчук, Ілона Гвоздьова, Володимир Шумко, Діана Глостер, Максим Гордєєв, В’ячеслав Дьомін, Юлія Приймак та інші.

Соломія Вітвіцька

Валентина Хамайко

Оля Цибульська

Віктор Павлік

Анатолій Анатоліч, Наталія Татарінцева, Євген Кот, Юла

Володимир Остапчук із дружиною

Ілона Гвоздьова

Анатолій Анатоліч, Наталія Татарінцева, Євген Кот, Юла

Володимир Шумко

Світлана Тарабарова

Максим Гордєєв

Діана Глостер

Олександр Лещенко

Соломія Вітвіцька, Юлія Приймак, Світлана Тарабарова

Вечір розпочався із вшанування хвилиною оплесків памʼяті народної артистки України Ніни Митрофанівни Матвієнко. Після чого ведучий вечора Анатолій Анатоліч продовжив захід.

На великих екранах з'явилися картини відомої художниці Соні Морозюк із написами "Танцюй заради життя", які лягли в основу мерчу, створеного спеціально для всеукраїнського туру. Увесь прибуток від його продажу піде на підтримку гуманітарного проєкту Safe&Smart Фонду Сергія Притули з реконструкції та обладнання шкільних укриттів на деокупованих територіях.

Шоу "Танцюй зі мною, Україно" – це дійство на великій сцені, яке об’єднує хореографічний сторітелінг Євгена Кота. У ньому він, танцюючи, розповідає історію свого життя: яким був початок його танцювального шляху в Херсоні, як його зустрів Київ, про перше кохання, перший танець, зльоти і падіння.

Вперше на одній сцені з Євгеном Котом виступила його дружина, чотириразова чемпіонка світу з танцю на пілоні Наталія Татарінцева.

Наталія Татарінцева

У шоу також беруть участь шестеро відоміших танцівників телеперфомансів України: Прохоров Олександр, Сімакін Павло, Осипенко Дмитро, Кареліна Анна, Возняковська Дар’я, Трофімова Галина.

Шоу складалося з трьох блоків: "Танцюй", "Зі мною", "Україно", наповнених глибокими сенсами. Особливий блок був присвячений українським традиціям, культурі та нашій самоідентифікації.

Танцівники продемонстрували на сцені 48 ефектних костюмів, які були створені спеціально для шоу. Вбрання були оздоблені камінням, пір’ям, вишитим колоссям, зроблені з блискучих тканин у яскравій кольоровій гамі.

"Учора відбулася прем’єра шоу, до якого ми готувалися півроку. Шоу, з яким ми вирушаємо у всеукраїнський тур, аби танцювати заради життя й зібрати кошти на відбудову шкільних укриттів у прифронтових містах", – сказав Євген Кот.

Наталія Татарінцева і Євген Кот

Нагадаємо, команда шоу "Танцюй зі мною, Україно" 24 жовтня вирушить у тур першими 10-ма українськими містами.

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