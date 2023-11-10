Що купують українці на Чорну п’ятницю, яким буде грандіозний сейл цього року

Black Friday — подія, на яку з нетерпінням чекають продавці та покупці у всьому світі. Для перших наймасштабніший розпродаж року — можливість суттєво підняти продажі та заробити, для других — шанс купити товари з великими знижками та заощадити. Українські ритейлери та споживачі теж готуються до «чорної п’ятниці». Ми проаналізували експертні думки та дізналися, що українці мають намір купувати і яким буде грандіозний сейл у 2023 році.

Найбажаніші товари: що українці планують купувати

За даними соціологічних опитувань, понад 40% українців мають намір взяти участь у грандіозному сейлі року. Що вони планують купувати і чи це дійсно буде вигідно?

Смартфони та дрібна електроніка

Більшість наших співвітчизників традиційно чекають на Black Friday, щоб купити смартфони та дрібну електроніку, тому заздалегідь вивчають пропозиції інтернет-магазинів та порівнюють ціни. Перерахуємо найпопулярніші товари в цій категорії:

пауербанки;

бездротові навушники;

фітнес-браслети;

смарт-годинники;

гарнітури.

Але експерти зазначають, що великих знижок на ці товари очікувати не доводиться; швидше за все, вигода буде незначною. Багато продавців електроніки за кілька тижнів до «чорної п’ятниці» штучно завищують ціни, щоб потім знизити їх до середніх показників та представити, як великі знижки.

Косметика та товари для здоров’я

А от косметику та товари для здоров’я, наприклад, біологічно активні добавки, справді можна придбати з суттєвими знижками. Багато рітейлерів знижують ціни на 40–50 %. Українці планують купувати:

доглядальні засоби для обличчя, тіла, волосся;

декоративну косметику;

парфумерію;

вітаміни.

На думку експертів, під час цього розпродажу особливо вигідно купувати продукцію професійних косметичних брендів. Також, якщо ви давно планували спробувати якийсь інноваційний продукт, наприклад, ампули для обличчя, купувати їх краще саме під час «чорної п’ятниці»: адже можна суттєво заощадити і, якщо засіб не підійде, розчарування не буде таким сильним.

Побутова хімія та засоби для дому

За прогнозами аналітиків, знижки на побутову хімію сягатимуть 50% і більше. Багато українців вважають за доцільне купувати засоби для прання та прибирання під час «чорної п’ятниці», адже економія суттєва. До того ж чистильні порошки та рідини, мило, відбілювачі, засоби дезінфекції можна замовляти у більшій кількості, ніж зазвичай: вони мають досить тривалий термін зберігання. Товари цієї категорії також краще приглядати для купівлі заздалегідь; це можна зробити, наприклад, на https://eva.ua/ua/blackfriday/.

Іграшки та ігри

Напередодні новорічних свят важливо подумати про подарунки дітям. Black Friday — чудова можливість втілити мрію дитини та заощадити при цьому. Найвищі знижки очікуються на настільні ігри та набори для творчості, але й інші категорії іграшок та розваг можна буде купити значно дешевше.

Одяг та взуття

Близько 70% людей, які планують брати участь у найграндіознішому розпродажі року, хочуть купувати взуття, одяг, аксесуари. Більшість сподівається знайти на Black Friday сезонні речі, насамперед верхній одяг. На думку експертів, значних знижок на теплі куртки та пальта, а також зимове взуття не передбачається. Це актуальні для осінньо-зимового періоду товари з високою собівартістю виробництва, тож помітно знижувати ціну рітейлерам невигідно.

Найбільші знижки поширюватимуться на речі, які скоро втратить актуальність. Тому, купуючи одяг під час «чорної п’ятниці», намагайтеся вибирати базові речі з лаконічним дизайном: футболки, сорочки, джинси.

Автотовари

Багато українців скористаються «чорною п’ятницею», щоб замінити автомобільне освітлення, шини чи диски. Також автомобілісти планують купувати автопилососи, чохли та килимки для салону, засоби для догляду за машиною. Знижки на ці товари можуть бути досить значними.

Сподіваємось, «чорна п’ятниця» принесе вам вигідні покупки. Рекомендуємо завжди заздалегідь продумувати бюджет, порівнювати ціни, намагатися купувати свідомо, використовувати додаткові інструменти для економії, наприклад, кешбек.