10 маловідомих фактів з життя легендарної Вітні Г'юстон

11 лютого 2012 року в готельному номері готелю Beverly Hilton у Беверлі-Хіллз напередодні 54-ї церемонії "Греммі" померла співачка Вітні Г'юстон.

У пам'яті своїх шанувальників вона залишилася фантастично талановитою і надзвичайно красивою жінкою. Фільм "Охоронець" з нею у головній ролі багато хто переглядав десятки разів. А її відома композиція I Will Always Love You досі залишається улюбленою піснею багатьох меломанів.

Вітні Г'юстон / Associated Press

1. У дитинстві з Г'юстон стався нещасний випадок. Вона бігла з тремпелем в руках і, впавши, проколола цим тремпелем горло так, що майже прорвала піднебіння. Медики казали, що якщо піднебіння не заживе, Вітні не зможе більше говорити.

2. Вперше сольно Вітні виступила перед публікою у новій баптистській церкві, коли їй виповнилося 11 років. Композиція називалася Guide Me, O Great Thou Jehovah. Реакція людей від красивого голосу дівчинки була неймовірною.

3. Вітні Г'юстон – одна з перших темношкірих жінок, знімки якої були надруковані у глянцях Cosmopolitan і Glamour. Після цього вона стала однією з найпопулярніших моделей того часу.

4. Співачка в 26 років заснувала фонд допомоги дітей Whitney Houston Foundation for Children. Щоразу після своїх концертів Г'юстон перераховувала на рахунок фонду гроші, які йшли на забезпечення бездомних, хворих раком або СНІДом дітей.

Вітні Г'юстон / Getty Images

5. За словами асистентки Г'юстон Робін Кроуфорд, Вітні була лесбіянкою. Але співачка знала, що її потяг до жінок стане перешкодою в кар'єрі, тому вона вступила в традиційний шлюб. Крім того, Кроуфорд зазначила, що у неї зі співачкою були близькі стосунки, які тривали недовго.

6. Близький друг Г'юстон, американський продюсер Девід Гест, в одному з інтерв'ю зізнався, що співачка була шалено закохана в Майкла Джексона. Але співак був занадто сором'язливий. І через роки Майкл усвідомив, що теж був у неї закоханий, але побоявся освідчитися Г'юстон.

Вітні Г'юстон і Майкл Джексон / Associated Press

7. Після того, як Вітні зіграла головну роль популярної співачки у фільмі "Охоронець", виник міжрасовий скандал. Говорили, що в трейлері стрічки було навмисно прихована особа головної виконавиці. Але Г'юстон відповіла, що люди знають, що вона чорношкіра, і це не можна було приховати.

8. Г'юстон після ролі у фільмі "Охоронець" вручили премію "Золота малина" в номінації "Найгірша актриса року".

9. У 1987-1988 роках альбом співачки дебютував на першому місці в чартах США і Великої Британії. У всьому світі його купили майже 20 млн осіб.

Вітні Г'юстон / Associated Press

10. Г'юстон внесена до Книги рекордів Гіннесса як виконавиця, що має більше за всіх нагород і премій - 411, зокрема 6 премій "Греммі", 2 "Еммі", 23 нагороди American Music Awards і 16 нагород Billboard Music Awards.

Незважаючи на всі злети і падіння, ім'я Вітні Г'юстон назавжди залишилося в історії музики.

Читайте також: