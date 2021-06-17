10 найефектніших і незвичайних образів "ангелів" на Victoria's Secret Fashion Show

Більше знамениті "ангели" не вдягнуть свої крила, тому пропонуємо згадати найяскравіші та ефектні їхні виходи.

Бренд Victoria's Secret, який є одним з лідерів з продажу жіночої спідньої білизни, купальників, одягу, косметики, парфумерії та аксесуарів, вирішив повністю переглянути концепцію просування своєї продукції і відмовитися від моделей-"ангелів" та ефектних шоу. Тепер бренд буде представляти сім амбассадорів: футболістка Меган Рапіноу, представниця лижного фристайлу Ейлін Гу, модель і адвокатка Палома Есслер, акторка і міссвіту Пріянка Чопра Джонас, трансгендерна модель Валентина Сампайо, модель і біженка з Південного Судану Адут Акеч, а також журналістка і фотографка Аманда де Кадене.

Вони консультуватимуть бренд, з'являтимуться в рекламі і просуватимуть Victoria's Secret в Instagram. Також в компанії з'явиться новий керівний склад і рада директорів, у яких всі місця, крім одного, будуть зайняті жінками.

Раніше ж у шоу бренду брали участь одні з найпопулярніших моделей у світі, а американське телебачення транслювало його під час прайм-тайм. Перший показ мод Victoria's Secret відбувся в Нью-Йорку у серпні 1995 року, а останній публіка побачила 2018-го. Ми ж пропонуємо поглянути на найяскравіші і ефектні образи "ангелів" на показах останніх років.

Белла Хадід під час показу мод Victoria's Secret / Associated Press

Алессандра Амбросіо під час показу мод Victoria's Secret / Associated Press

Модель Лаїс Рібейро під час показу Victoria's Secret / Associated Press

Джоан Смоллс під час показу Victoria's Secret / Associated Press

Модель Марта Хант під час показу Victoria's Secret / Associated Press

Модель Девон Віндзор під час показу Victoria's Secret / Associated Press

Модель Алессандра Амбросіо під час показу Victoria's Secret / Associated Press

Модель Джіджі Хадід під час показу Victoria's Secre / Associated Press

Модель Джіджі Хадід під час показу Victoria's Secre / Associated Press

Модель Кендіс Свейнпол під час показу Victoria's Secret / Associated Press

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Victoria's Secret Fashion Show - 2018 (5 фото)

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