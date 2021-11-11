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Ще 10 образів нової Керрі Бредшоу, які ми вже встигли роздивитись

Ще 10 образів нової Керрі Бредшоу, які ми вже встигли роздивитись

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Продовження серіалу "Секс і місто" вже зовсім не за горами, адже прем'єру шоуранери обіцяють цього грудня. Напередодні виходу серій пропонуємо роздивитися десять нових образів головної героїні — Керрі Бредшоу.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сукня — Oscar de la Renta

Сумка — Paco Rabanne

Взуття — Celine

Прикраси — Fred Leighton

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Взуття — Saint Laurent

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сукня — L'Wren Scott

Взуття — SJP by Sarah Jessica Parker

Сумка — вінтаж з магазину Хелени Крістенсен

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Взуття — Manolo Blahnik

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Взуття — Duchessa Gardini

Сумка — Christian Louboutin

Сара Джессіка Паркер та Синтія Ніксон / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер та Синтія Ніксон / Getty Images

Сумка — Fendi

Взуття — Gianvito Rossi

Пальто — вінтаж

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сумка — Sonia Rykiel

Туфлі — Isabel Marant

Пальто — London Fog

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сукня — Oscar de la Renta

Туфлі — Roger Vivier

Зйомки And Just Like That... / © Getty Images
Зйомки And Just Like That... / Getty Images

Туфлі — AQUAZZURA

Комбінезон — Gap

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Взуття — AQUAZZURA (ймовірно)

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