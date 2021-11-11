Ще 10 образів нової Керрі Бредшоу, які ми вже встигли роздивитись

Продовження серіалу "Секс і місто" вже зовсім не за горами, адже прем'єру шоуранери обіцяють цього грудня. Напередодні виходу серій пропонуємо роздивитися десять нових образів головної героїні — Керрі Бредшоу.
Сукня — Oscar de la Renta
Сумка — Paco Rabanne
Взуття — Celine
Прикраси — Fred Leighton
Взуття — Saint Laurent
Сукня — L'Wren Scott
Взуття — SJP by Sarah Jessica Parker
Сумка — вінтаж з магазину Хелени Крістенсен
Взуття — Manolo Blahnik
Взуття — Duchessa Gardini
Сумка — Christian Louboutin
Сумка — Fendi
Взуття — Gianvito Rossi
Пальто — вінтаж
Сумка — Sonia Rykiel
Туфлі — Isabel Marant
Пальто — London Fog
Сукня — Oscar de la Renta
Туфлі — Roger Vivier
Туфлі — AQUAZZURA
Комбінезон — Gap
Взуття — AQUAZZURA (ймовірно)
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