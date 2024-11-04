10 пар взуття, яке з'явиться у серіалі "І просто так…" на Сарі Джессіці Паркер

У Нью-Йорку завершилися знімання сиквела "Сексу і міста" — серіалу "І просто так…". Цього разу відбувалася робота над третім сезоном шоу, в якому знову розповідалася історія Керрі Бредшоу та її найкращих подруг. Під час перших двох сезонів серіалу Паркер регулярно з'являвся в кадрі в туфлях від свого бренду SJP by Sarah Jessica Parker. На ній часто були гламурні моделі на підборах, сатинові туфлі або взагалі моделі спеціально розроблені для серіалу.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Однак цього року все змінилося – Сара Джессіка практично не з'являлася на зніманнях у моделях зі свого магазину, хоча робота над третім сезоном "І просто так…" розпочалася ще у травні цього року та тривала до жовтня. Ймовірно, це пов'язано з тим, що акторка давно вже вирішила закрити свій взуттєвий бренд, але оголосила про це лише у серпні.

"Після 10 яскравих років SJP by Sarah Jessica Parker ухвалив важке рішення закрити свої двері цієї осені. Команда SJP висловлює величезну подяку всім своїм постійним клієнтам та прихильникам, а також усім, з ким вони працювали разом", — йдеться у заяві бренду.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Але що тоді носила акторка на зніманнях поцікавитеся ви. Ми ж повинні вас трохи засмутити, що це були не туфлі Manolo Blahnik, а багато інших відомих брендів.

Босоніжки від Rene Caovilla

Туфлі Сари Джессіки Паркер / Фото: Getty Images

Туфлі з відкритою п'ятою та мисом від Aquazzura

Туфлі Сари Джессіки Паркер / Фото: Getty Images

Коричневі босоніжки з ремінцями від Vivienne Westwood

Туфлі Сари Джессіки Паркер / Фото: Getty Images

Чорно-білі туфлі зі шнурками від Maison Margiela

Туфлі Сари Джессіки Паркер / Фото: Getty Images

Туфлі з бантами від Gianvito Rossi

Туфлі Сари Джессіки Паркер / Фото: Getty Images

Білі туфлі з ремінцями від Maison Margiela

Туфлі Сари Джессіки Паркер / Фото: Getty Images

Ляпанці від Dr. Scholl's

Туфлі Сари Джессіки Паркер / Фото: Getty Images

Босоніжки від Aquazzura

Туфлі Сари Джессіки Паркер / Фото: Getty Images

Туфлі з вирізами від Aquazurra

Туфлі Сари Джессіки Паркер / Фото: Getty Images

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