10 пар взуття, яке з'явиться у серіалі "І просто так…" на Сарі Джессіці Паркер

У новому сезоні акторка більше не рекламуватиме свої туфлі.
У Нью-Йорку завершилися знімання сиквела "Сексу і міста" — серіалу "І просто так…". Цього разу відбувалася робота над третім сезоном шоу, в якому знову розповідалася історія Керрі Бредшоу та її найкращих подруг. Під час перших двох сезонів серіалу Паркер регулярно з'являвся в кадрі в туфлях від свого бренду SJP by Sarah Jessica Parker. На ній часто були гламурні моделі на підборах, сатинові туфлі або взагалі моделі спеціально розроблені для серіалу.
Однак цього року все змінилося – Сара Джессіка практично не з'являлася на зніманнях у моделях зі свого магазину, хоча робота над третім сезоном "І просто так…" розпочалася ще у травні цього року та тривала до жовтня. Ймовірно, це пов'язано з тим, що акторка давно вже вирішила закрити свій взуттєвий бренд, але оголосила про це лише у серпні.
"Після 10 яскравих років SJP by Sarah Jessica Parker ухвалив важке рішення закрити свої двері цієї осені. Команда SJP висловлює величезну подяку всім своїм постійним клієнтам та прихильникам, а також усім, з ким вони працювали разом", — йдеться у заяві бренду.
Але що тоді носила акторка на зніманнях поцікавитеся ви. Ми ж повинні вас трохи засмутити, що це були не туфлі Manolo Blahnik, а багато інших відомих брендів.
Босоніжки від Rene Caovilla
Туфлі з відкритою п'ятою та мисом від Aquazzura
Коричневі босоніжки з ремінцями від Vivienne Westwood
Чорно-білі туфлі зі шнурками від Maison Margiela
Туфлі з бантами від Gianvito Rossi
Білі туфлі з ремінцями від Maison Margiela
Ляпанці від Dr. Scholl's
Босоніжки від Aquazzura
Туфлі з вирізами від Aquazurra
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